"Сделано в Барнауле": как химик из Ярового завоевал всю Россию и зарубежье

Выпускник первого набора Президентской программы управленческих кадров на Алтае и соучредитель Ассоциации выпускников президентской и губернаторской программы "Статус", соучредитель ООО "Полимерпласт" и многих других компаний Олег Шелудяков в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" поделился историей своего становления, рассказал о семейном бизнесе и о том, какую роль во всем этом играет государственная поддержка.

– Олег Александрович, как вам удалось добиться таких высот, и с чего начинался ваш полет на просторах бизнеса?

– Кому-то может показаться, что мой старт был достаточно давно. А для меня это будто вчера произошло. Мне было 25 лет, я работал на большом химическом заводе в городе Яровом.

В 1990 году вышел закон "О предприятиях и предпринимательской деятельности", и я понял, что этот документ написали для меня. Я оказался в первой, наверное, двадцатке предприятий, зарегистрированных в Славгородской налоговой инспекции. Вначале я брал патент на занятие индивидуальной трудовой деятельностью в области фотографии. Ходил по школам, детским садикам и фотографировал – это было хобби, которое давало некоторый доход… Наверное, это идеальная ситуация: тебе 25 лет, ты с фотоаппаратом зарабатываешь небольшие деньги. Ну как небольшие – в силу того, что я все еще продолжал работать на химзаводе, фотографировать удавалось только по выходным, но в итоге доход получался у меня больше, чем в должности ведущего инженера по основному месту работы.

– А по образованию вы химик?

– Да. В сумме я получил грандиозный опыт, проработав в общей сложности 12 лет на заводе. И я очень благодарен высочайшим специалистам, которые мне, молодому инженеру, дали очень хорошие знания и управленческий опыт. За 12 лет я от простого инженера вырос до коммерческого директора одного из подразделений завода по выпуску бытовой химии. Этот опыт позволил мне довольно-таки легко вести впоследствии свой бизнес.

– Но это не фотографический бизнес.

– Вы знаете, с чего-то всегда нужно начинать. Мне была очень интересна фотография – съемка дней рождения, свадеб… Сейчас я продолжаю фотографировать, снимать видео, но уже для себя. Это моя отдушина.

– Как тогда произошел переход на другие направления бизнеса?

– Через три месяца в роли фотографа я открыл малое предприятие "Технолог". Как сейчас помню, это было 7 марта 1991 года. За три месяца, в течение которых я занимался фотографией, понял, что только своими руками больших денег не заработаешь, нужны помощники. В бизнесе огромную роль играет четкое разделение труда.

– Как пришла идея заниматься производством изоленты?

– Еще когда работал на химическом заводе, у меня были вынужденные два-три дополнительных выходных дня в месяц. Думаю, многие помнят так называемые административные отпуска, когда предприятие не имело возможности оплачивать твой труд. Я – молодой человек. Не на диване же лежать эти дни. Тем более был вынужден крутиться, ведь у меня зарегистрирована фирма, а денег нет. В то время в стране был и экономический кризис, и финансовый – когда были повальные невыплаты. Поэтому достаточно распространенным явлением тогда был бартер. Я менял различные химические продукты на другие товары, которые можно было бы продать в магазине. К примеру, я поставлял химические вещества на новосибирский химзавод, где со мной рассчитывались изолентой, которую я затем продавал через различные магазины. В Барнауле моим покупателем был ИП Филипчук – сейчас это торговая сеть "Новэкс". Изоленту я сбывал буквально тоннами. В итоге пришел к выводу, что есть большой запрос на эту категорию товара, и мне, как химику, не составит труда самостоятельно изготавливать ее. Но вопрос снова упирался в финансы, поэтому я продолжал заниматься бартером.

– И как в итоге пришли к производству?

– 1998 год. Я в городской библиотеке Ярового читаю "Алтайскую правду" и нахожу статью о том, что открыта Президентская программа переподготовки управленческих кадров. На тот момент моему бизнесу было уже семь лет, но специализировался я все еще на бартере и продаже химических средств: гидрофобизаторов, различных солей, оксидов металлов, пигментов для тротуарной плитки и многого другого. Рассчитывались со мной, конечно, не только изолентой. На Бийский завод, например, я поставлял для производства линолеума химические компоненты, а они со мной рулонами линолеума рассчитывались. Дальше я вез этот стройматериал в магазин, в котором его переводил в денежный эквивалент. Конечно, не сразу, а с некоторой отсрочкой – допустим, через месяц. Налог от этой сделки линолеумом, к сожалению, не принимали, нужны были именно деньги.

Зона моего профиля распространялась от Урала до Иркутска – сотни поставок, которые позволяли почувствовать вкус предпринимательства. И для меня, на самом деле, это был азарт. Нужно, по сути, решить математическую задачу: денег нет, но есть товар, в котором кто-то нуждается…

И вот в январе 1998 года я узнаю из газеты о возможности переподготовки. У меня была энергия и желание, но во многом не хватало знаний. Уже в апреле я сдавал вступительные экзамены, а 30 декабря, накануне Нового года, мне вручили диплом о прохождении Президентской программы. Это были не просто формальные "корочки", я получил огромный пласт знаний.

– Это ведь был самый первый набор Президентской программы. Какие знания, полученные там, вам пригодились больше всего?

– Я обучался на площадке Алтайского технического университета по специальности "Менеджмент". Практики на тот момент у меня уже было достаточно. Но за время учебы я получил именно фундаментальную управленческую теорию мирового масштаба. Семь десятилетий советской власти в нашей стране привели к большому пробелу в предпринимательстве. Многие традиции и основы были утрачены. Поэтому, можно сказать, что на тот момент у нас все возрождалось. И мне это было очень интересно.

– Какой-то переворот в вашем сознании случился после этой программы?

– Вы знаете, да. Это случилось после стажировки в Германии. Мне даже супруга сказала: "Ты приехал совсем другим человеком". Во-первых, я увидел, что можно самостоятельно построить свой химический завод на примере немецких частных предприятий в этой области. В сфере переработки пластических масс – чем, в принципе, я сейчас и занимаюсь – это даже лучше, чем громадное производство на шесть тысяч человек. Нет химических отходов в таком масштабе. Я понял, что пластик – это развивающийся, растущий рынок, требующий специалистов.

Еще открыл для себя, что производственная сфера бизнеса создается за несколько поколений. Я был на изолентной фабрике в Германии – там дело перешло от деда к внуку. Внук, правда, повыпускал изоленту, а потом воспользовался глобализацией, и теперь просто закупает товар в Китае. Но в любом случае не получится создать крупный бизнес в одно поколение. У меня двое детей. Сыну 32 года, дочери 26 лет.

– Привлекли их к бизнесу?

– Да. Дочь в прошлом году прошла обучение по программе "Ты – предприниматель", получила сертификат и открыла ИП. Сын является совладельцем одной из моих компаний – ООО "Атолл". Раньше эта организация специализировалась на научных разработках, а последние годы мы занимаемся производством пластиковых изделий и много работаем с металлической проволокой. Очень большой спрос, на сегодняшний день у нас уже три производственные площадки. В общем, развиваемся.

– Олег Александрович, ну раз уж затронули эту тему. Какие главные сложности семейного бизнеса?

– Самое главное, что нужно сделать, чтобы их избежать – дать детям образование. Мой сын окончил Алтайский государственный технический университет. У него компетенции очень высокие. Помимо образования, получил хороший опыт по производству изоленты. Он так же, как и я, прошел Президентскую программу, съездил в Германию на стажировку… Дочь еще на начале этого пути. Но очень активно проходит обучение, участвует в различных конкурсах. Она у меня большая умница.

– В общем, дети – это еще один ваш проект.

– Это мой самый главный проект. У меня уже три внучки. Я очень счастлив.

– Олег Александрович, вернемся на тот этап, когда вы приехали со стажировки из Германии и начали искать средства на собственное производство.

– Безусловно, тогда у меня уже были проверенные партнеры. В том числе и в Барнауле. С одним из них я поделился своей идеей о запуске производства изоленты, и он предложил запустить объявление в интернете. Откликнулось 30 человек, заинтересовавшихся в производстве. В итоге мы сработались с московским инвестором, который до сих пор является нашим соучредителем. Человек тогда нам доверился, мы поверили ему – хотя мне многие говорили, что жуликов в интернете достаточно – но именно с его денег начался наш бизнес. Он приехал сюда, посмотрел на фундамент. И я думаю, что его подтолкнуло вложить в наше дело свои личные средства, в том числе и то, что я – выпускник Президентской программы. У него сформировалась уверенность, что инвестпроект будет успешно закончен. Так и сложилось.

– Итак, в 2002 году у вас было запущено производство.

– Да, это как раз ООО "Полимерпласт". У нас сразу старт был очень сильный. Большая ошибка производителей, которые опираются только на свое умение создавать продукт. Вот он деньги вложил, выпустил товар, а его никто не покупает – так на складе и пылится. Чтобы так не получилось, мы и искали целевого инвестора – то есть человека, который понимает, что такое изолента, как ее производить и, главное, продавать. 50% всей изоленты сегодня мы продаем через фирму нашего инвестора. Вот это важно – наладить рынок сбыта. И в самом начале буквально через два месяца мы продавали изоленту фурами.

– Ваша изолента, я знаю, на полках сети "Ашан". Как вы попали к этому гиганту?

– Мы долго вели переговоры с различными сетями. В итоге сейчас у нас множество региональных сетей и пять крупных, в том числе и "Ашан", от Владивостока до Москвы. Нужно просто настроиться изначально на то, что ты будешь около года заниматься переговорами.

– В чем секрет успеха переговоров такого уровня?

– Выполнить требования, которые выставляют. Один тебе говорит: "У вас должна быть изолента вот такого качества и по вот такой цене", – и ты уже смотришь, вписываешься в эти рамки или нет. Другой хочет, чтобы товар был упакован в трехслойную коробку из гофрокартона – цветного, но с выбеленной поверхностью… То есть упаковка, содержание, сроки поставки – всему нужно уделять внимание.

– Какие условия были у "Ашана" и насколько сильно пришлось под эту сеть подстраиваться?

– Вы знаете, ничего экстраординарного. Единственная, пожалуй, особенность – у них своя упаковка. Но на ней написано: "Сделано в Барнауле. ООО "Полимерпласт".

– Насколько громко звучит Барнаул?

– На протяжении последних лет мы остались еще с одной компанией единственными производителями изоленты на всю страну – раньше были восемь фабрик. Но конкуренция все равно очень высокая. Что касается экспорта – она составляет 35-36% всей нашей продукции. Казахстан, в первую очередь, берет нашу изоленту для изоляции трубопроводов, Азербайджан. Поставляем периодически на Украину. Были поставки в Туркмению, Узбекистан, Армению.

Сейчас мы работаем с Центром экспорта Алтайского Фонда МСП и благодаря государственной поддержке идем по направлению к Ирану.

– Как вам Центр экспорта помогает?

– Я, например, недавно прошел обучение по нескольким программам. Кроме того, участвуем в ознакомительных миссиях – последний раз в городе Обнинске был с руководителями других компаний. Мы получали федеральный грант в размере 10 миллионов рублей на производство липкой ленты для трубопроводов – тысячи тонн продукции уже отгружено. Представляете, сколько труб обмотано барнаульской лентой?

– Эти деньги большие возможности дают.

– Есть такой Фонд содействия инновациям – государственная структура, объем ее грантов превышает 10 млрд рублей в год. И вот мы заявились тогда по программе "Коммерциализация". Часть ставки по кредитам прописали в статью расходов и таким образом займы у банков нам обошлись значительно дешевле.

– Я знаю, что вы еще делаете поставки в компании "Сухой", РЖД и Минобороны. Что поставляете и как вам удалось туда попасть?

– Поставляем изоленту. В данном случае, как и в большинстве, тот, кто нуждается в этом товаре, выходит на нас сам.

– Олег Александрович, что бы вы могли посоветовать предпринимателям, которые тоже смотрят в сторону господдержки?

– Для молодых предпринимателей есть программы старта, есть бизнес-инкубатор, федеральные программы поддержки… Возможностей сейчас просто море предоставляется, и надо ими пользоваться. Потому что все знать невозможно, а есть специалисты, которые готовы помочь.

В любом случае, нужна компетентность в той области, в которой человек хочет реализовываться как бизнесмен. Поэтому хочу пожелать обязательно учиться! Я продолжаю свое обучение до сих пор. Взял для себя за основу модель немецкого предпринимательства непрерывного образования.

– В общем, учиться, учиться и еще раз учиться! Олег Александрович, спасибо большое за интересную беседу! А я напомню, узнать о государственной поддержке бизнеса и о том, какие есть программы в Алтайском крае, можно в центре "Мой бизнес" на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

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