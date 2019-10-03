Не гадая на кофейной гуще: как в 19 лет начать выпуск эксклюзивного продукта

Один из самых молодых барнаульских предпринимателей, основатель федеральной сети кофе-баров Coffee Bull Владислав Быков уверен, что Алтайский край способен выпускать уникальный товар, на который всегда есть запрос по всей России и за рубежом. Совсем недавно Владислав вернулся из Москвы с международной выставки франшиз Buybrand и в эфире радио "Эхо Москвы Барнаул" поделился, какие результаты принесла поездка лично ему, как алтайский бизнес представил себя на этой площадке и какую роль во всем этом сыграла поддержка Алтайского фонда МСП.

– Начать хотелось бы с истории вашего, Владислав, бизнеса. Что такое Coffee Bull? Как давно появилась эта идея?

– Компания Coffee Bull вышла на рынок зимой 2016 года. 27 февраля – это дата нашего рождения. Пришла эта идея неслучайно. Во-первых, легла в основу моя личная любовь к продукту. А основная причина – необходимость оплаты высшего образования. Уже год, как я закончил АлтГПУ. Родители, конечно, помогали как могли. Но я не из богатой семьи. Первый мой стартап, который я реализовывал со своим отцом – это завод по зернопереработке. Там я научился варить железо, проводку прокладывать. В общем, изнуряющая работа, которая была для меня некой школой выживания. После проделанного труда мы с отцом часто пили кофе, особенно в холода. Мама мне всегда заваривала этот согревающий напиток. И на тот момент, это был 2014 год, в городе только-только начинался кофейный бум, формат To go.

Так как я поступил на экономический, мне вдвойне стало интересно разобрать эту финансовую модель, посмотреть изнутри, как она работает. Мои знакомые и друзья подрабатывали в небезызвестных кофейнях нашего города, я заглядывал к ним после смены, но не для того чтобы кофе попить. Помогал им закрывать смену – убирал, мыл стойки и т.д. Параллельно узнавал все тонкости и нюансы кофейного бизнеса. После того как закрепился в осознании заниматься этим делом, вложил средства от первого стартапа, еще были, конечно, и заемные деньги. И на втором курсе учебы я запустил Coffee Bull.

– Что собой сейчас представляет ваша компания?

– Coffee Bull сегодня – это большая компания. Это четыре кофейни, сейчас мы прорабатываем вопрос запуска пятой точки – все в Барнауле. На мой взгляд, большой штат управляющих – шесть человек. Плюс проект мы диверсифицировали и привлекли инвестиции на кондитерское производство (кондитерскую Will Sweet), которая дополняет наши кофейни. Я говорю о кондитерских изделиях собственного производства.

– А что это – пирожные?

– Да, пирожные, популярные сейчас десерты в стаканах, тарты, кукисы, печенье и так далее. Используем натуральные ингредиенты высочайшего качества. Это производство также действует и отдельно от наших кофеен – сладости мы поставляем в другие рестораны и кофейни и работаем с физическими лицами в премиальном сегменте.

– Для 22-летнего предпринимателя, на мой взгляд, очень даже неплохо! По поводу кофеен – это кофе с собой?

– Да, это кофе с собой и формат баров. Сейчас как раз мы запускаем третий, самый полный формат – с посадочными местами, где будет уже и кухня. То есть то, что от нас ждут уже, на самом деле, давно наши гости, наши друзья. Чтобы больше общаться друг с другом и с нами. Люди очень любят наш продукт – удовольствие от него хочется продлевать как можно дольше, наслаждаясь им на месте.

– Сколько стаканов кофе в день, в месяц варите?

– В среднем, около 8-10 тысяч в месяц.

– Это много или мало?

– Для Барнаула это хорошо. Есть понятие емкости рынка, и в краевой столице с учетом численности населения и платежеспособности это очень неплохой показатель.

– Барнаул – кофейный город?

– Однозначно! У нас открывается очень много фуд-концепций. Да, много и закрывается ресторанов, кофеен. Но, как я могу судить после поездки в Москву и в другие регионы, качество сервиса и выпускаемого продукта у нас на очень высоком уровне. И, самое главное, запрос очень большой у человека на то, как его будут обслуживать. И при этом многим компаниям Алтайского края удается конкурировать, выходить в другие регионы.

– Владислав, расскажите об основных сложностях на пути становления вашей компании.

– У меня сложность была в менеджменте, именно в управлении и в правильном делегировании своих обязанностей. Неоднократно погружался в операционку, и не хватало времени заниматься реально важными стратегическими делами, ростом компании и так далее. Когда тебе одно маленькое дело накидывают, потом еще одно маленькое, накидывают, накидывают их, ты в итоге в этом тонешь, и никакого развития нет…. Сейчас удалось выйти из этого.

– Как удалось это преодолеть?

– Образование и опыт. Я учусь самостоятельно за счет личного общения с другими предпринимателями, просто с людьми. Набиваю шишки на собственных ошибках, понимая: "Ан нет, так я лучше делать не буду, поступим по-другому". И вот через два года мне удалось собрать хорошую, сильную команду управленцев, с которыми мы сейчас запускаем новые проекты.

– Какая главная шишка была набита?

– Наверное, в прогнозировании, в аналитике. То есть если ты изначально не сделаешь правильный прогноз, дальше идти смысла нет. Пойдет жуткая чехарда, в которой реально можно утонуть.

– То есть на кофейной гуще не погадаешь… Какая ваша главная удача в бизнесе?

– Если честно, я даже не задумывался никогда об этом… Я точно знаю, что на нас ни разу не сваливалась манна небесная, и, наверное, удача в том, что шаг за шагом мы все-таки достигали поставленной цели.

– В какой момент возникла идея упаковать франшизу?

– Раньше мы уже выходили на рынок франчайзинга. Удалось продать две франшизы: одну к нам в регион, вторую – в Санкт-Петербург.

– То есть Coffee Bull есть в Северной столице?

– Нет, я сейчас объясню. Мы разработали, как нам тот момент нам казалось, классную финансовую модель, и мы готовы были с ними "штобироваться". Упаковка и бизнес-процесс, помимо финансовой модели, тоже очень важны. Мы готовы были эту кофейню запустить в Барнауле, чтоб обкатать бизнес-модель, посмотреть, как она работает на короткой дистанции. Так мы проработали около двух лет, и перед новым этапом закрыли эту франчайзинговую точку. Сейчас у нас нет ни одной франчайзинговой кофейни. В Санкт-Петербурге мы ее тоже пока не запустили, потому что у нас оказались недобросовестные франчайзи: тут захотели одно, тут не хватило денег… На момент продажи и мы не могли жестко поставить планку, потому что в принципе не понимали, что такое франчайзинг и как он работает. Но то количество шишек и опыт, с которыми мы вышли из этих ситуаций, дает нам очень большое преимущество по сравнению с другими компаниями в России.

– Главные выводы из этого опыта?

– Нужно изначально жестко обозначить рамки и правила, чтобы в процессе не возникало каких-то ненужных вопросов и недопонимания.

– Итак, относительно недавно вы побывали на выставке Buybrand. Что это за площадка и как вы туда попали?

– На упаковку франшизы у нас ушло полтора года, хотя изначально мы больше не хотели заходить на рынок франчайзинга, после того как обожглись с первым опытом. Подумали, зачем нам это надо, если люди не хотят соблюдать качество. У нас в стране в принципе к франшизам отношение не самое доверительное. Во-первых, потому что нет понимания. Во-вторых, нет четкой регулировки со стороны закона, который бы регламентировал эти отношения. У нас даже нет договора франчайзинга, который присутствует на Украине, в Казахстане и Белоруссии. Мы обходимся договором коммерческой концессии – единственный легальный документ, который не все в итоге соблюдают.

Но у нас появились люди, которые сказали: "Дайте нам ваш бизнес. Дайте нам ваш продукт. Мы хотим его масштабировать и продавать".

– Что за ребята?

– Из города Сочи. Девушка. Она сама родом из Барнаула, у нее здесь родители, а с мужем переехала на юг. И вот мы на весну будущего года договорились запускаться. Сейчас на стадии обсуждения находимся – что и как будем делать.

Итак, мы упаковались. Усилили менеджмент, стандарты. Полностью прописали все детали, которые нам необходимы, в договоре, выдохнули и задумались, с чего начать масштабирование. Основные каналы продвижения:

1. Сайт – таргетированную рекламу мы сделали в первую очередь.

2. Формат тусовок, выставок и реального общения с людьми. А Buybrand – это ярчайшая международная выставка, где собирается большинство мировых компаний.

3. YouTube – который классно конвертит и, самое главное, вызывает сегодня большое доверие у потребителей. Как раз сейчас мы собираемся в формате интерактива, живого общения, интервью показывать запуск наших кейсов, франчайзинговых точек, чтобы наши будущие франчайзи видели, насколько открыто мы работаем, насколько профессионально и глубоко погружены во все процессы. И поэтому нас не нужно бояться и нам можно доверять.

Вернусь к Buybrand. Во-первых, есть большой портал – очень полезный ресурс, на котором много информации по бизнесу и размещены франшизы. Ну а выставка – это вообще что-то невероятно грандиозное, собирающее гигантов. Например, за долгое время на Buybrand вернулась "Шоколадница". Coffee Like, Coffee Way, Cofix и так далее – и это только наши конкуренты, которые присутствовали на выставке. В общей сложности там собралось 250 франшиз, которые заполнили масштабный ангар Экспоцентра. И вот мы оказались в числе участников. Для меня это внутренний, эмоциональный фурор. Потому что все это я видел только по телевизору и на YouTube. Я, как пацан из региона, приехал туда со своим проектом, со своей командой представлять Алтайский край. Это ответственность – я чувствовал. Очень сильно волновался.

И к вопросу о везении – туда попасть крайне сложно. Я напрямую позвонил организаторам. Мне обозначили условия: три дня, минимальная площадь для аренды 7,5 кв. м, один квадратный метр стоит 20,5 тысячи рублей. То есть наш стенд выходил нам в приличную сумму – 320 тысяч рублей. Прибавить сюда транспортные и иные расходы на всю команду…

– И вот тут началось везение?

– Да, сама организатор мне сказала: "А у вас ведь из Алтайского края едет целая делегация". А я вообще не в курсе был. Мне дали контакт, и в итоге вся наша поездка прошла при поддержке Фонда МСП.

При этом меня поразила легкость, с которой с Фондом у нас был налажен контакт. Я позвонил, узнал, что нужно сделать, чтобы попасть в краевую делегацию. Мне выслали для заполнения анкеты. И все. Конкурс мы прошли и попали на классный сборный стенд алтайских компаний. Многих предпринимателей я знал до этого, с остальными познакомились. В общем, это и локально было интересно – все друг друга знают и помогают – и естественно, каждый закрывал на международной выставке свой функционал.

– Сколько в итоге вам стоило участие в Buybrand?

– Сам стенд – ноль рублей. И за это мы очень благодарны Фонду МСП. Это было круто!

– Давайте не будем томить и расскажем, что же было на выставке?

– Это были три насыщенных дня, по результатам которых у нас 60 заявок. С половиной из заявителей мы сейчас ведем активный диалог о сотрудничестве. На выставке люди приходили к нам по записи, уже ознакомившись заранее с информацией о нашей компании – накануне вместе с Фондом МСП мы написали для сайта Buybrand статью; кроме того, на YouTube у нас есть небольшой тизер о нашем производстве. То есть люди приходили уже с конкретными запросами, и тема встречи была определена заранее.

Очень приятный еще был момент, когда люди хотели забирать под себя полностью весь регион, подписывая лицензионный договор. Сейчас объясню, как это выглядит. Заходим мы, например, в Екатеринбург, подписываем этот договор, и больше никаких других франчайзи мы не пускаем в этот субъект. Почему? Мы самобытны в нашем продукте. Несмотря на то, что кофе является банальным предметом бизнеса – все об этом говорят и все хотят в этом крутиться. Поэтому люди ищут уникальность, которую мы можем предоставить.

– В чем эта уникальность заключена?

– Мы из Алтайского края – это раз. Большая часть технологических карт заточена на алтайские продукты. И не в кофе тут дело. К примеру, у нас есть компания, с которой мы подписали соглашение, и они специально для нас делают кедровый урбич. Мы его используем при приготовлении кедрового рафа, который вы не найдете даже в Москве или Питере.

Везде есть модные продукты – матча, соя. А мы предлагаем иван-чай, кипрей, облепиху, алтайские травы. Московская аудитория была в восторге – нам аплодировали абсолютно все. На нашем выставочном стенде мы сварили 40 литров чая, и его приходили к нам пить представители других франшиз. Мы получили какие-то невероятные слова благодарности, нам говорили: "Давайте скорее открывайтесь в Москве, мы вас очень ждем". Но открытие в Москве – это как полностью поменять осознание кофейни.

Второй момент, касающийся нашей уникальности – это сервис, который мы предоставляем. Мы обязательно знакомимся с нашим гостем, ненавязчиво узнаем, как у него настроение, куда держит путь, какие планы, а затем пишем его имя на стакане и какое-то пожелание. Например, спешащему на экзамен мы пропишем "удачи на экзамене!" и какую-то мотивационную фразу, к примеру, "тебе горы по колено" или "улыбайся!". И на этом эмоциональном фоне мы даем реально качественный продукт.

В нашей франшизе мы соединили качество продукта, сервис, душевность, и упаковали это как общий бизнес-процесс. Сегодня мы готовы конкурировать на федеральном уровне и в странах СНГ. Мы абсолютно спокойны, потому что в Алтайском крае заинтересованы даже больше, чем в федеральном центре. Наш регион уходит от банальностей в кофейном бизнесе. В кофе можно добавить мед, орехи, правильно смиксовать и получить абсолютно новый вкус. И, кстати, жители нашего края это не сильно ценят – для нас это обыденно, а вот для других регионов это свежая идея.

Нашей компании стало обидно, что мы, обладая таким природным богатством – вкусным и полезным, – не используем его в полной мере, не делимся, не заявляем об этом на всю страну и дальше. Мы это дали, и люди отлично "съели" – и как продукт, и как идею.

– 60 контактов вы привезли из Москвы. Уже есть проданные франшизы?

– Я думаю, что на этой неделе это произойдет. Если из этих шести десятков реализуем хотя бы три – это будет уже шикарно. Потому что франшиза – это не пирожки, это покупка бизнеса с непростыми процессами и особенными нюансами. Помимо того, что человек инвестирует, он покупает интеллектуальную собственность и, самое главное, заключает контракт, в котором есть обязательства в двухстороннем формате. Это не так просто. И к этому нужно осознанно прийти.

– Если говорить о результатах работы общего стенда Алтайского края на Buybrand…

– Люди ищут какую-то уникальность. На выставке есть те, кто приходит за конкретной франшизой, а кто-то еще не определился. И последние – готовые вложить инвестиции – подходят и спрашивают: "А что у вас интересного?" Алтайский край, на мой взгляд, смог зацепить многих.

– А если бы вы принимали участие отдельно, не в составе делегации?

– Я даже представить не могу, как бы сложилась история этой поездки. 100% это был бы больший риск для нас. Мы дебютировали с франшизой, приехали в столицу на мероприятие подобного формата впервые. Я не уверен, что результат получился бы настолько хорошим. Имея шишку просчета и заранее спрогнозировав все риски, нужно использовать возможности их минимизации. Для нас участие в коллективном стенде было шикарным шансом.

– Планируете дальше сотрудничать с Фондом МСП?

– Да. Помимо субсидирования поездок предпринимателей, они предоставляют консультационные услуги. И для нашей компании это актуально в проектах, реализуемых сейчас, и на будущее – объектов интеллектуальной собственности у нас немало. Гораздо удобнее и проще, когда в твоем регионе есть место, куда ты можешь обратиться за квалифицированной поддержкой.

– Блиц-вопрос. Прошу продолжить фразу: "Мой бизнес – это…".

– Эмоции от вкусов. Драйв. И большое количество довольных людей.

– Владислав, спасибо большое! А я хочу напомнить, что узнать о всех возможностях, которые могут использовать предприниматели региона для своего бизнеса, можно в центре "Мой бизнес" на Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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