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Сервис на пять звёзд и качественные исследования. Как работает лаборатория "Хеликс"

, ИА "Амител"
Конвейер на 50 тысяч пробирок, единственный в России холодильник для крови – вот оно, будущее в исследовании биоматериала

Как работает медицинская лаборатория "Хеликс"

Нет здоровых людей, есть недообследованные – шутят врачи. Но первое, что сделает любой доктор почти при любой жалобе – отправит вас на анализы. Иногда сдать обычный анализ крови в государственных поликлиниках бывает сложнее, чем попасть на прием к врачу. А в коммерческих – процесс простой и быстрый. В последние годы в Барнауле появилось много частных лабораторий, где можно быстро сдать медицинские анализы. Это стоит денег, зато сервис почти пятизвездочный. Тут тебе и чай-кофе с конфеткой, и улыбчивые медсестры с тонюсенькими иголками, и даже телевизоры с мультиками в процедурных кабинетах для самый капризной клиентуры – детей. Так берут анализы в одной из самых крупных в Барнауле медицинских лабораторий – "Хеликс". В подкасте "Эхо Москвы" в Барнауле генеральный директор алтайского представительства этой федеральной сети Виктор Гудяк расскажет, какие там делают анализы, какое уникальное оборудование используют в лаборатории и как далеко шагнули технологии в этой сфере. 

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

02:14 Лаборатория занимается всеми видами исследований, кроме тех, что готовятся менее суток (например, спермограмма). Из Алтайского края весь материал ежедневно самолетом увозят в Москву. 

03:34 Это одна из самых крупных в стране и самая технологичная лаборатория, говорит о компании Виктор Гудяк. В мобильном приложении и на сайте (там есть личный кабинет) можно найти все цены, все исследования, подробно расписана подготовка к анализу и трактовка от врача-клинициста. Есть информация обо всех анализах, о чем говорит тот или иной результат – как раз то, за чем всегда сразу лезут в интернет, вот только каждый сайт пишет по-разному, перепечатывают друг за другом, теряя детали, а тут данные готовили профильные специалисты (об этом гость скажет на 7 мин. 44 сек.). Кстати, лечащий врач может связаться с экспертами из лаборатории и проконсультироваться насчет анализа.

06:13 А вот тут о самом приятном – скидках, акциях. А они есть постоянно. От 10 до 30%. В том числе для ветеранов Великой Отечественной войны и многодетных семей.

"Хеликс" – это федеральный бренд. Компания была основана в Санкт-Петербурге, сейчас в культурной столице России уже более 100 филиалов. Всего по России – 400. В Барнауле два представительства в спальных районах: ул. Антона Петрова, 221г/3 (рядом с ТРЦ "Огни") и Сергея Ускова, 33 (в районе старой "Ленты"). В ближайшие несколько лет откроют еще два филиала в городе, а также в Бийске, Новоалтайске и Горно-Алтайске. Компания имеет единую базу анализов. Сдать и получить результаты можно в любом офисе. По готовности данные приходят на указанную клиентом электронную почту. Есть мобильное приложение.

06:52 В "Хеликсе" есть аппаратная диагностика, прием ведут четыре кандидата наук, один действующий доцент, семь врачей высшей категории.  

10:52 Правильная подготовка к анализу – полдела. Важно и то, как проведут его исследование. Мы уже говорили, что все материалы анализирует лаборатория в Москве (подобные комплексы есть также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). Это не только врачи-профессионалы, но и оборудование мирового уровня, оригинальные реагенты и расходные материалы, дополнительный контроль качества.  

12:40 Это даже не лаборатория, а целый комплекс на 2000 квадратных метров с оборудованием топовых компаний Sysmex (Япония) и Roche (Франция). Здесь есть автоматические линии для анализов крови. Человеческий фактор практически исключен. Послушайте, Виктор Гудяк рассказывает, как это выглядит. Непросто представить линию, где одновременно находится 50 тысяч пробирок. Хранят их в автоматическом холодильнике. Такой в России есть только в "Хеликсе". Скоро установят лейблеры для автоматического штрих-кодирования. Уже не человек, а машина будет выбирать пробирки для конкретных анализов.    

17:11 Кстати, за время работы компании в Барнауле не было ни одной ошибки с человеческим фактором. А значение имеет даже неверно наклеенный штрих-код.

18:57 "Хеликс" работает каждый день с 7 утра до 20 часов (основной перечень анализов берут до 17 часов), в субботу можно прийти до 16 часов, в воскресенье – до 14 часов. Выходных в году всего три дня: 9 мая, 1 и 2 января. Не хотите или не можете ехать сами – закажите услугу по взятию анализов на дом (приедут хоть в шесть утра).

21.18 Сервис, хороший сервис – это важная составляющая успеха (на первом месте, конечно, качество). Подобных лабораторий в Барнауле несколько, так что за пациентов здесь борются. В "Хеликсе" удобные зоны ожидания, качественный сервис, контроль качества работы персонала. Для детей много всего: от шоколадок и "киндеров" до телевизоров с мультиками в процедурных кабинетах и планшетов в зоне ожидания.

Узнайте больше о "Хеликсе" на helix.ru, по телефонам +7 (3852) 22 32 94, +7 (800) 700 03 03, а также в социальных сетях (Instagram, "Вконтакте").

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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