Барнаульский нумеролог увидел в Сергее Шубенкове Джона Леннона

Барнаульский нумеролог Вячеслав Класин нашел сходство между знаменитым британским музыкантом The Beatles Джоном Ленноном и алтайским легкоатлетом, чемпионом мира и Европы Сергеем Шубенковым. Для сравнения Класин по особой методике рассчитал даты рождения знаменитостей. Напомним, Леннон родился 9 октября 1940, а Шубенков – 4 октября 1990 года. Схожесть с участником The Beatles не единственная интересная деталь в биографии спортсмена. Главное, что алтайский легкоатлет может оставить спорт и прославиться в другом деле. Если, конечно, его не застрелят, как Леннона. Слушай подкаст amic.ru: здесь нумеролог раскрывает черты личности Шубенкова и рассказывает, кем может стать спортсмен через 10 лет.
Сначала. Джон Леннон дубль два
Нумеролога Вячеслава Класина шокировали показатели Сергея Шубенкова. Его данные близко совпадают с данными Джона Леннова, участника группы The Beatles и автора знаменитой песни Yesterday. По мнению Класина, алтайский легкоатлет обладает мощным потенциалом, как и легендарный музыкант, а подобных ярких совпадений на его практике еще не было.
0:35 Триумф в спорте – только начало
Нумеролог пророчит Шубенкову блестящую карьеру, а его будущее связывает с высоким статусом и сильным влиянием. Среди возможных сфер реализации спортсмена могут быть как политика, так и бизнес.
1:27 Профессионал во всем
Шубенков обладает качеством исследователя. Класин уверен, что спортсмен умеет досконально разбираться в любых вещах и вникать в разные сферы деятельности, а также объяснить изученное другим людям.
1:43 Устанавливает свои правила
Данные Шубенкова показывают, что он принципиальный и ответственный человек. Он способен много делать для других людей и влиять на общество – устанавливать свои правила и границы.
Комментарии
Спортивные победы для Шубенкова – далеко не предел. Он может проявить себя в политике
еще один суперспец по налогам?
Это с каких пор Леннон стал автором Yesterday... он даже как музыкант в записи не участовал.
О, как на занятиях в вузе его не видели, как и других спортсменов, а как выступать заканчивают, вдруг специ хоть куда, пускай тренируют, а не в политику лезут - дармоеды бестолковые!!!!, при всем уважении к победам....