"Если тебя поддерживают, значит, ты сильный": что резидентство дает бизнесу Алтая

Резидентов Центра бизнес-инкубирования Алтайского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства относят к категории вип. И не потому что у них есть неплохие привилегии (а они есть). Определяющим фактором является отбор, который они проходят для того, чтобы получить резидентство. Конкурс достаточно сложный, потому что Фонд МСП выделяет самые интересные, максимально полезные для общества и перспективные бизнес-проекты.

Владельцы киностудии "Эдмайер Кидс синема" Евгений и Алла Резниковы, получившие поддержку фонда как резиденты на запуск именно этого социального проекта, знают не понаслышке, насколько бесценно пребывание в бизнес-инкубаторе. Именно поэтому в новой волне отбора они нацелены закрепить свой статус резидентов, но уже с новым бизнес-проектом. Главный специалист Центра бизнес-инкубирования Алтайского фонда МСП Екатерина Заозерова уверяет, что шанс на это есть, но на равных условиях со всеми остальными претендентами. Об этом и многом другом гости рассказали в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул".

Евгений и Алла Резниковы, Екатерина Заозерова

Слушайте подкаст и вы узнаете:

01:02 – Старт набора новых резидентов в бизнес-инкубатор совсем скоро, бизнес-проекты уже активно принимаются для участия в конкурсе. Кроме того, сейчас разрабатывается абсолютно новый подход к работе с предпринимателями в рамках бизнес-инкубирования, он будет достаточно сильно отличаться от уже привычного для всех. У каждого бизнесмена будет свой персональный ментор, готовый оказать помощь по любым проблемным вопросам, направить по верному пути развития.

02:59 – Предпринимателям есть за что побороться. Алтайский Фонд МСП предлагает максимально конкурентоспособную стоимость аренды обустроенного и комфортного офиса для бизнеса – всего 3,5 тысячи рублей в месяц в первый год сотрудничества. При этом для участия требуется предоставить упрощенную модель бизнес-проекта.

05:30 – Бизнес-инкубатор – это не просто офис на льготных условиях. Полный перечень консультационных услуг, акселерация выращивания бизнеса, персональные бизнес-эксперты, финансовая поддержка и широчайший спектр образовательных программ – эти и многие другие преимущества ожидают резидентов.

08:12 – Алла и Евгений Резниковы рассказали, что попасть в бизнес-инкубатор удалось не с первого раза, но не жалеют об этом. Предприниматели уверены, что все происходит в свое время, и рады, что поддержку от Алтайского фонда МСП получил именно социально направленный проект киностудии.

09:27 – Участие в киностудии "Эдмайер Кидс" подарило уже нескольким десяткам детей региона уверенность в себе, повысило их успеваемость в школе. Алла и Евгений раскрыли, почему участники киностудии не хотят покидать коллектив; когда начинают получать гонорары и становятся кинозвездами.

12:43 – Киностудия "Эдмайер Кидс" выиграла два президентских гранта, на которые сняты полнометражные фильмы по мотивам произведений алтайских писателей. Сейчас решается вопрос о получении прокатного удостоверения, чтобы выйти на широкий экран. Участие в киностудии принимают не только дети, но и взрослые, в том числе и бизнесмены региона, пробуют себя в абсолютно разных ролях. Алла рассказала о перевоплощениях людей, которые в детстве не доиграли или не исполнили мечту о большой сцене.

17:54 – Бизнес-инкубатор – это грандиозная поддержка для предпринимателей региона. Бизнесменам даются реальные инструменты, использование которых дает значительный эффект. Предприниматели приходят туда в составе группы. Это приводит не только к сотрудничеству, но и к дружбе, взаимовыручке. Евгений рассказал, как их киностудия снимает для других резидентов видеоролики, а те взамен обеспечивают "Эдмайер Кидс" потрясающими декорациями и реквизитом для создания алтайского кино.

19:53 – В Центре инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП бизнесмены с проектами социальной направленности получают помощь по любым вопросам. Здесь не бросают на произвол судьбы. В целом Фонд МСП – это место, в которое можно прийти с проблемой любого масштаба в сфере предпринимательства.

22:40 – У алтайского кинематографа есть перспектива выхода на мировой кинорынок. Как раз сейчас киностудия "Эдмайер Кидс" во взаимодействии с Центром поддержки экспорта Алтайского фонда МСП решает вопросы, связанные с покорением зарубежной аудитории.

24:08 – Возможно, в скором времени в Барнауле появится новая телекомпания. Екатерина Заозерная рассказывает, какова вероятность того, что создатели киностудии "Эдмайер Кидс" смогут как резиденты бизнес-инкубатора реализовать новый амбициозный проект.

25:33 – Раньше конкурс в бизнес-инкубатор составлял два человека на место, в этом году количество желающих возросло в 10 раз. Предприниматели понимают, что необходим наставник, чтобы "вырастить маленький бизнес и превратить его в большое производство".

27:28 – Резиденты бизнес-инкубатора в Алтайском крае считаются вип-предпринимателями – они вызывают большее доверие. По мнению людей, раз эти бизнесмены с Фондом МСП – значит, они создают лучший продукт. Выпускник бизнес-инкубатора – это признак качества.

Узнать больше об условиях, при которых вполне реально стать резидентом бизнес-инкубатора, а также о других услугах Алтайского фонда МСП в Барнауле можно на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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