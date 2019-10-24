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Как легко заработать на инвестициях на безбедное будущее. Советы эксперта Центробанка

, ИА "Амител"
Подкаст на amic.ru о легком способе обеспечить себе финансовую стабильность

Инвестиции – отличный способ обеспечить себе безбедное будущее. Но очень немногие решаются хотя бы попробовать себя в этой сфере. Потому что уверены, что на это требуется много денег, думают, что это сложно и потому что боятся непонятных терминов.

Главный экономист барнаульского отделения Банка России Владимир Голенко рассказал, как можно заработать на инвестициях, когда в кармане всего лишь пара тысяч рублей. Слушайте подкаст на amic.ru и узнаете о самых простых способах инвестирования, о том, какие ценные бумаги приносят наибольшую прибыль и с чего стартовать.

Сначала. Инвестиции не только для богатых

Выйти на биржевые торги можно с небольшими суммами. Владимир Голенко уверяет, что для первой попытки достаточно иметь около 50 тысяч рублей. Впрочем, можно начинать и с пары тысяч рублей, но потенциальная прибыль в этом случае может уйти в счет комиссий за сделки или другие операции. Потому эксперт советует стартовать с нескольких десятков тысяч.

0:45 Об инвестиционном образовании

В российских вузах даже на экономических специальностях не обучают инвестиционной работе на бирже. Студентам читают тематические курсы, где рассказывают о ценных бумагах и инструментах инвестирования, однако более глубокого обучения нет, переживает эксперт. Поэтому Голенко рекомендует разбираться в этом вопросе самостоятельно – пробовать все на своем опыте и искать информацию из сети и специализированных СМИ.

1:48 О рисках

Эксперт согласен, что опасность потерять деньги есть. Даже больше – не рисковать не получится. Но эти риски можно свести к минимуму. Например, выбрать безопасный инструмент инвестирования и оптимальную стратегию, которой нужно неукоснительно придерживаться.

2:27 О хорошей прибыли

Самые простые и стандартные биржевые инструменты – это акции, облигации и паевые инвестиционные фонды. Акции – наиболее рискованный способ, но они же могут принести хорошую прибыль, рассказывает Владимир Голенко. Доход получим из разницы цен от купли-продажи или в виде дивидендов.

Облигации – это долговая расписка компании или государства. Они приносят накопленный купонный доход, который формируется с момента покупки ценной бумаги и не облагается налогом. Есть еще такой любопытный и весьма удобный инструмент, как паевой инвестиционный фонд. Инвестировать можно купив его часть, которая также выражается в ценных бумагах.

6:10 О том, как попасть на биржу

Принять участие в торгах можно через компанию-брокера. Такие услуги предлагает почти каждый коммерческий банк в России. Голенко рекомендует работать с крупными и проверенными игроками рынка. Клиенту предлагают открыть депозит, а затем управлять своими деньгами и купленными бумагами самостоятельно. Также есть услуги инвестирования с помощью экспертов банка. Принимать решения будут специалисты, в то время клиент следит за операциями "со стороны".

7:08 О дисциплине

Перед первой попыткой инвестирования Голенко просит хорошо обдумать свое решение и просчитать все риски. Начинать эксперт советует с небольших сумм, также он призывает держать дисциплину, относиться к деньгам серьезно и не отклоняться от выбранной стратегии.

Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

Комментарии

24.10.2019 07:41
- гость -

Мавроди

24.10.2019 08:29
- гость -

для первой попытки достаточно иметь около 50 тысяч рублей. Впрочем, можно начинать и с пары тысяч рублей, но потенциальная прибыль в этом случае может уйти в счет комиссий за сделки или другие операции. Потому эксперт советует стартовать с нескольких десятков тысяч.

чем больше дилетантов будут вкладывать деньги, тем больше прибыль будет у брокеров и бирж. да, нескольким из тысяч может и повезти...
задача простая: выкачать из населения деньги.

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