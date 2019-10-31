Творческий "кулёк". Почему в АГИК сложно поступить и кем становятся его студенты

Алтайский институт культуры – особенный вуз. Место одно студента для государства в нем самое дорогое, а проходные баллы по некоторым специальностям самые высокие. Почему в АГИК так сложно поступить, где находят работу его выпускники и почему он считается одним из лучших в Сибири – об этом и не только в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала ректор института Галина Буевич.
Слушайте подкаст и вы узнаете, что:
01:07 Открытие института культуры в регионе – важное историческое решение (это был 1974 год). Те регионы, где таких вузов нет, имеют серьезные проблемы с кадрами. В России 63 творческих вуза, АГИК – один из 18-ти, которые определены как многоуровневые для отрасли культуры (есть детская школа искусств, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Кстати, за 45 лет здесь подготовили более 17 тысяч специалистов.
02:45 Каких специалистов готовит вуз?
06:55 Почему в Институт культуры сложно поступить? Даже платно.
09:12 Кто остается работать в Алтайском крае, кто уезжает, кем становится там и почему многие едут работать в село? (Об этом поговорим на отметке 13:45.)
16:20 АГИК – дорогое удовольствие. Звукорежиссерский пульт стоит 750 тысяч рублей, а рояль (об этом услышите на 23:21) – 5 млн рублей. Костюмы для одного танца обходятся в 500 тысяч.
18:40 На базе института создана ассоциация образовательных организаций и учреждений культуры Алтайского края, которая мониторит ситуацию на рынке труда.
22:30 Сегодня в АГИК учится 3000 человек.
25:09 АГИК – это не только творчество, но и наука. В 2019 году премию "Ученый года" среди вузов получила педагог Института культуры Лариса Шокорова.
25:40 Институт культуры сотрудничает с вузами других регионов и стран. Представляете, он открывает свой научно-образовательный центр в Таджикском национальном университете культуры. Нас знают в Казахстане, скоро узнают в Китае.
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