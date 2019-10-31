От ржавого киоска до ресторана на "красной линии": как развивалась сеть "Грильница"

"Ребята, зачем вы нас сюда пригласили? Какая шаурма? Мы – ресторанные деятели. Мы можем наладить вам роллы, семгу по-португальски, салаты, но шаурма – это же просто", – говорили им опытные рестораторы. Но когда ты глубоко предан своей идее и хочешь научиться готовить такую шаурму, чтобы хотелось доесть ее до конца, чтобы "слюнки текли" и было не лень выстоять ради нее 40-минутную очередь – это дорогого стоит. В гостях у радио "Эхо Москвы в Барнауле" основатель сети "Грильница" Дмитрий Иванов рассказал о своем экспериментальном цехе, о трех попытках "сдаться" и о поиске по-настоящему "народного" рецепта.
Слушайте подкаст, и вы узнаете вот о чем:
01:12 Основатели "Грильницы" еще в годы учебы в университете задумали стать предпринимателями и открыли свой первый, не связанный с общепитом, бизнес. Их инвестором стала родная тетя, одолжившая 30 тысяч рублей. "Дима, который пахнет колбасой" – так называли начинающего бизнесмена преподаватели и сокурсники, и неспроста.
04:10 Идея открытия сети ресторанов быстрого питания зародилась спонтанно: к ней привели интуиция и умение "читать знаки". Слушайте, и вы узнаете, какую роль в этом сыграли ржавые киоски на Юрина и постоянно попадавшийся на глаза журнал. Также вы поймете, почему "Грильница" называется именно так.
09:54 "Продукт – это главное. Без качественного продукта невозможно зарабатывать", – убежден Дмитрий. Путь к идеальному рецепту шаурмы был тернист, однако полтора года ежедневных экспериментов в крохотном цехе с мясом, соусами и приправами принесли свои плоды: метод проб и ошибок привел к нужному качеству и рецепту.
13:14 В период поиска "правильного" рецепта Дмитрий с братом ежедневно съедали по две-три шаурмы, и критерием того, что продукт удался, было послевкусие. Шаурму важно было доесть до конца, чтобы понять, как переварится и "зайдет" последний кусочек.
15:45 Контроль сотрудников на предмет соблюдения технологии приготовления производился с помощью видеонаблюдения, хотя от ошибок это не уберегало. Из-за отсутствия оборота и недовольства персонала своей зарплатой "Грильницу" пришлось на несколько дней закрыть. Но когда идеальный рецепт наконец-то был найден, за шаурмой стали выстраиваться очереди. Это означало, что продукт признали и полюбили. Тогда было решено открывать вторую точку.
21:07 Чтобы сократить время ожидания заказа с 40 минут до десяти, "Грильница" начала открывать новые точки, увеличивать площади, привлекать новых сотрудников, разрабатывать стандарты. Перед тем как открыться на проспекте Ленина, напротив АлтГТУ, основатели бизнеса долго думали: смущала арендная стоимость в полмиллиона. Но они пошли на риск, и он оправдался.
24:07 Персонал в "Грильницу" приходит сам, с желанием. Главное требование к сотрудникам здесь – продуктивность: способность доводить дело до конца, давать результат. Неудивительно, что благодаря такой сильной команде уже успешно работают 19 ресторанов быстрого питания по всей России. В ближайшем будущем в Барнауле и Новосибирске ожидается открытие "Грильницы" в новом формате.
26:37 Выступая амбассадором форума "Мой бизнес", Дмитрий отмечает, что сегодня огромные силы в России и на Алтае нацелены на поддержание малого и среднего бизнеса: восемь лет назад такого, к сожалению, не было. А начинающим предпринимателям он хотел бы посоветовать быть смелыми, действовать, ждать и думать о хорошем конечном результате. Но без труда и включения головного мозга ничего не получится. И еще важен страх: это, пожалуй, самая большая мотивация для роста бизнеса.
Напомним, что организатором форума "Мой бизнес" является Алтайский фонд МСП. Более подробную информацию о мероприятиях фонда можно уточнить на портале мойбизнес22.рф и в Центре "Мой бизнес".
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Комментарии
МОЛОДЕЦ ПАЦАНЧИК СМОГ !!!
да что сегодня с амиком - день Грильницы?
день Грильницы?
Не, шаурмы апкушамшись...
и было не лень выстоять ради нее 40-минутную очередь
совсем с ума сойти надо...
Сколько же Грильница Амику за рекламу проплатила?
Третья статья за день про ташниловку...
Раньше, да, согласен, вкусная шаурма была! Но, когда это стала франшиза, то последняя моя шаурма была не то, что съедена не до конца - она была выплюнута сначала! Задумайтесь, Дмитрий!