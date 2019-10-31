От ржавого киоска до ресторана на "красной линии": как развивалась сеть "Грильница"

"Ребята, зачем вы нас сюда пригласили? Какая шаурма? Мы – ресторанные деятели. Мы можем наладить вам роллы, семгу по-португальски, салаты, но шаурма – это же просто", – говорили им опытные рестораторы. Но когда ты глубоко предан своей идее и хочешь научиться готовить такую шаурму, чтобы хотелось доесть ее до конца, чтобы "слюнки текли" и было не лень выстоять ради нее 40-минутную очередь – это дорогого стоит. В гостях у радио "Эхо Москвы в Барнауле" основатель сети "Грильница" Дмитрий Иванов рассказал о своем экспериментальном цехе, о трех попытках "сдаться" и о поиске по-настоящему "народного" рецепта.

Слушайте подкаст, и вы узнаете вот о чем:

01:12 Основатели "Грильницы" еще в годы учебы в университете задумали стать предпринимателями и открыли свой первый, не связанный с общепитом, бизнес. Их инвестором стала родная тетя, одолжившая 30 тысяч рублей. "Дима, который пахнет колбасой" – так называли начинающего бизнесмена преподаватели и сокурсники, и неспроста.

04:10 Идея открытия сети ресторанов быстрого питания зародилась спонтанно: к ней привели интуиция и умение "читать знаки". Слушайте, и вы узнаете, какую роль в этом сыграли ржавые киоски на Юрина и постоянно попадавшийся на глаза журнал. Также вы поймете, почему "Грильница" называется именно так.

09:54 "Продукт – это главное. Без качественного продукта невозможно зарабатывать", – убежден Дмитрий. Путь к идеальному рецепту шаурмы был тернист, однако полтора года ежедневных экспериментов в крохотном цехе с мясом, соусами и приправами принесли свои плоды: метод проб и ошибок привел к нужному качеству и рецепту.

13:14 В период поиска "правильного" рецепта Дмитрий с братом ежедневно съедали по две-три шаурмы, и критерием того, что продукт удался, было послевкусие. Шаурму важно было доесть до конца, чтобы понять, как переварится и "зайдет" последний кусочек.

15:45 Контроль сотрудников на предмет соблюдения технологии приготовления производился с помощью видеонаблюдения, хотя от ошибок это не уберегало. Из-за отсутствия оборота и недовольства персонала своей зарплатой "Грильницу" пришлось на несколько дней закрыть. Но когда идеальный рецепт наконец-то был найден, за шаурмой стали выстраиваться очереди. Это означало, что продукт признали и полюбили. Тогда было решено открывать вторую точку.

21:07 Чтобы сократить время ожидания заказа с 40 минут до десяти, "Грильница" начала открывать новые точки, увеличивать площади, привлекать новых сотрудников, разрабатывать стандарты. Перед тем как открыться на проспекте Ленина, напротив АлтГТУ, основатели бизнеса долго думали: смущала арендная стоимость в полмиллиона. Но они пошли на риск, и он оправдался.

24:07 Персонал в "Грильницу" приходит сам, с желанием. Главное требование к сотрудникам здесь – продуктивность: способность доводить дело до конца, давать результат. Неудивительно, что благодаря такой сильной команде уже успешно работают 19 ресторанов быстрого питания по всей России. В ближайшем будущем в Барнауле и Новосибирске ожидается открытие "Грильницы" в новом формате.

26:37 Выступая амбассадором форума "Мой бизнес", Дмитрий отмечает, что сегодня огромные силы в России и на Алтае нацелены на поддержание малого и среднего бизнеса: восемь лет назад такого, к сожалению, не было. А начинающим предпринимателям он хотел бы посоветовать быть смелыми, действовать, ждать и думать о хорошем конечном результате. Но без труда и включения головного мозга ничего не получится. И еще важен страх: это, пожалуй, самая большая мотивация для роста бизнеса.

Напомним, что организатором форума "Мой бизнес" является Алтайский фонд МСП. Более подробную информацию о мероприятиях фонда можно уточнить на портале мойбизнес22.рф и в Центре "Мой бизнес".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт