Богатые тоже плачут. Психолог о том, почему трудно распознать финансовых мошенников

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с предупреждением о финансовых мошенниках. Мы знаем, что нельзя никому передавать информацию с оборотной стороны банковской карты, нельзя лишний раз "светить" свои паспортные данные, нужно осторожно совершать покупки в интернете. А байки про то, как "родственник попал в беду, срочно переведите деньги" уж точно все выучили наизусть. Но при этом мошенники по-прежнему легко находят себе жертву. Почему мы попадаемся на банальные "разводы" и не можем распознать преступника, рассказала психолог, преподаватель Алтайского государственного университета Екатерина Кабанченко.

Слушайте подкаст, мы поговорим про:

01:15 Почему человек не может понять, что разговаривает с мошенником.

02:27 Какими психологическими приемами пользуются преступники. И как им удается вызвать к себе доверие.

03:47 Где мошенники берут наши персональные данные и причем тут магазины.

05:26 Что такое техника "3 да" и к чему она приводит.

06:18 "Вот именно в эти минуты с вашего счета мошенники снимают деньги". Как быть, когда с таким предупреждением звонят якобы из банка.

08:14 Имеет ли значение, кто мне звонит: женщина или мужчина? Спойлер: да, имеет.

09:57 Почему на мошенников "ведутся" молодые и образованные.

11:42 Почему нет способа на всю жизнь "застраховаться" от мошенников. Мошенники очень изобретательны, знают все современные технологии лучше многих "продвинутых".

12:27 Как объяснить ребенку и чему его научить, чтобы он не стал жертвой обмана.

15:37 Как все-таки можно противостоять мошенникам? Что отвечать?

18:32 Как пережить обман? Какие эмоции по этому поводу нормальны?

24:53 Почему жители Алтайского края более доверчивы, чем в других регионах. Екатерина Кабанченко объясняет, что дело в географическом положении.

27:14 Мошенники – тоже люди. Но только люди, склонные к быстрой и легкой наживе, алчные, с нестойкой системой ценностей и высокой склонностью к риску.