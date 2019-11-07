Кризисы и предательства не должны останавливать: алтайский бизнесмен о своем успехе

Он начинал свой путь с игрушек с конфетами, сменить ориентир на совершенно другое производство пришлось после обмана партнера по бизнесу. Учредитель группы компаний "Барканофф" Сергей Барканов за 14 лет в бизнесе научился стойко встречать трудности и отвечать им достижением все новых и новых высот. Снеки "Барканофф" уже давно заняли прочное место в сердцах любителей похрустеть по всей стране и в ближнем зарубежье. Алтайские гренки, орешки, сухарики, крекеры и фисташки сегодня находятся на полках торговых гигантов, а эксклюзивный соус с неповторимым вкусом к ним невозможно найти где-либо, кроме как у компании "Барканофф".

О своей уникальной рецептуре успеха Сергей Барканов рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле".

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02:06 Каждое великое дело начинается с малого, а каждый бизнес, уверен Сергей Барканов, – с эмоции. Его эмоцией, подхлестнувшей к открытию своего предприятия, стала обида на работодателя, а затем и желание доказать всем и в первую очередь себе возможность достичь большего. Ради этого приходилось жертвовать личным временем и сном. Постоянные командировки и налаживание контактов позволило занять свободную на тот момент нишу игрушек со сладостями. Стартовым капиталом были 10 тысяч рублей.

05:03 Из сладкого бизнеса в сферу хрустящих снеков Сергей перешел тоже из-за печального опыта. Но если бы не было этой ситуации, вряд ли подвернулась бы возможность выкупить бийскую торговую марку "Андреич", ставшую фундаментом для нынешнего дела. "Война план покажет" – именно по такому принципу развивались события на начале нового этапа в жизни Сергея. Не было плана, но было острое желание вернуть свои позиции в бизнесе региона.

06:50 Сергей рассказывает, как создание Таможенного союза оказало разрушительное воздействие на его бизнес. И как коллектив алтайской компании преодолевал сложности, возникшие на производстве при экономических кризисах.

09:29 Финансовые возможности не всем позволяют баловать себя вкусненьким. Так было не только в периоды кризисов. Ситуация сохраняется до сих пор. И если дорогостоящие орехи не каждому по карману, то арахис, гренки, фисташки – не менее вкусные и тоже полезные – может купить каждый. Желание выжить в непростых экономических условиях всей командой привело компанию Сергея Барканова к яркой и креативной идее – продавать свою продукцию в прозрачных стаканчиках. Такая форма сразу выделяет ТМ "Барканофф" на полках среди конкурентов, а покупатели видят вкусное наполнение.

11:25 Спрос рождает предложение. Идею подавать к гренкам соус "подкинули" клиенты. И теперь благодаря эксклюзивному контракту с крупным игроком на рынке только у компании "Барканофф" имеется особый соус, который, как гарантирует Сергей, вкуснее любого другого.

13:10 Группа компаний "Барканофф" – это предприятие полного цикла. Печет нестандартный по форме хлеб. И это – необходимость, чтобы было удобнее помещать продукт в оборудование для дальнейшей нарезки. Дело в том, что для увеличения производительности сотрудник Сергея создал уникальный аппарат для нарезки хлеба, аналога которому нет нигде.

14:54 Деятельность компании "Барканофф" делится на несколько направлений. В первую очередь, это дистрибуция продукции, в рамках которой товар доставляется в торговые сети всего Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области. И второе направление – производство гренок, сухариков, орехов, фисташек и крекеров. Эта продукция продается по всей стране и поставляется в страны ближнего зарубежья. Как дистрибьюторы, коллектив "Барканофф" чаще всего ограничен территорией, а по производству компания сама определяет эти границы перед своими партнерами.

16:08 Возможность войти в крупнейшие торговые сети компания "Барканофф" получила благодаря участию в выставке Управления пищевой промышленности "Алтайпродмаркет" в 2015 году. На тот момент складывалась не очень благоприятная ситуация: производство снеков Сергей буквально только купил, в связи с экономическим кризисом получить кредит в банке было очень сложно и губительно для бизнеса. Краевая выставка предоставила возможность, которой Сергей Барканов сумел воспользоваться.

19:11 Крупные торговые сети заинтересовались необычной формой подачи продукции от ТМ "Барканофф" и, безусловно, вкусом. Коллектив компании гордится своим ржаным хлебом, который выпекается без добавления химии и других примесей, но при этом продукция из него дольше сохраняет свежесть и мягкость. Секрет – в особой рецептуре.

22:04 Компания избрала особую политику, которая позволяет партнерам-дистрибьюторам и торговым сетям зарабатывать на продукции "Барканофф" больше, чем на других брендах.

23:16 За время, которое Сергей находится в бизнесе, у него сформировалось четкое представление, что помощь от государства всегда влечет за собой негативные последствия для предпринимателей. Участие в мероприятиях, организованных Алтайским фондом МСП, меняет его взгляд.

26:11 По словам Сергея, фонд МСП оказывает настолько большой спектр помощи бизнесу, что его компания использовала лишь малую часть. Больше всего команде "Барканофф" помогло участие в различных выставках, организованных как в России, так и за рубежом. Кроме того, неоднократно компания пользовалась финансовой гарантией от Алтайского фонда МСП, а также возможностью переводить на иностранные языки различную печатную продукцию.

Более подробную информацию обо всех возможностях для предпринимателей региона можно уточнить на портале мойбизнес22.рф и в Центре "Мой бизнес".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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