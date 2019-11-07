Четверг, 7 Ноябрь, 13:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,59
€ 70,43
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ремонт и дизайнВосемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме Алтая
Новости

Кризисы и предательства не должны останавливать: алтайский бизнесмен о своем успехе

, ИА "Амител"
Натуральные продукты, эксклюзивная подача и устремление команды являются основой деятельности компании "Барканофф"

Он начинал свой путь с игрушек с конфетами, сменить ориентир на совершенно другое производство пришлось после обмана партнера по бизнесу. Учредитель группы компаний "Барканофф" Сергей Барканов за 14 лет в бизнесе научился стойко встречать трудности и отвечать им достижением все новых и новых высот. Снеки "Барканофф" уже давно заняли прочное место в сердцах любителей похрустеть по всей стране и в ближнем зарубежье. Алтайские гренки, орешки, сухарики, крекеры и фисташки сегодня находятся на полках торговых гигантов, а эксклюзивный соус с неповторимым вкусом к ним невозможно найти где-либо, кроме как у компании "Барканофф".

О своей уникальной рецептуре успеха Сергей Барканов рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле".

Слушайте подкаст и вы узнаете:

02:06 Каждое великое дело начинается с малого, а каждый бизнес, уверен Сергей Барканов, – с эмоции. Его эмоцией, подхлестнувшей к открытию своего предприятия, стала обида на работодателя, а затем и желание доказать всем и в первую очередь себе возможность достичь большего. Ради этого приходилось жертвовать личным временем и сном. Постоянные командировки и налаживание контактов позволило занять свободную на тот момент нишу игрушек со сладостями. Стартовым капиталом были 10 тысяч рублей.

05:03 Из сладкого бизнеса в сферу хрустящих снеков Сергей перешел тоже из-за печального опыта. Но если бы не было этой ситуации, вряд ли подвернулась бы возможность выкупить бийскую торговую марку "Андреич", ставшую фундаментом для нынешнего дела. "Война план покажет" – именно по такому принципу развивались события на начале нового этапа в жизни Сергея. Не было плана, но было острое желание вернуть свои позиции в бизнесе региона.

06:50 Сергей рассказывает, как создание Таможенного союза оказало разрушительное воздействие на его бизнес. И как коллектив алтайской компании преодолевал сложности, возникшие на производстве при экономических кризисах.

09:29 Финансовые возможности не всем позволяют баловать себя вкусненьким. Так было не только в периоды кризисов. Ситуация сохраняется до сих пор. И если дорогостоящие орехи не каждому по карману, то арахис, гренки, фисташки – не менее вкусные и тоже полезные – может купить каждый. Желание выжить в непростых экономических условиях всей командой привело компанию Сергея Барканова к яркой и креативной идее – продавать свою продукцию в прозрачных стаканчиках. Такая форма сразу выделяет ТМ "Барканофф" на полках среди конкурентов, а покупатели видят вкусное наполнение.

11:25 Спрос рождает предложение. Идею подавать к гренкам соус "подкинули" клиенты. И теперь благодаря эксклюзивному контракту с крупным игроком на рынке только у компании "Барканофф" имеется особый соус, который, как гарантирует Сергей, вкуснее любого другого.

13:10 Группа компаний "Барканофф" – это предприятие полного цикла. Печет нестандартный по форме хлеб. И это – необходимость, чтобы было удобнее помещать продукт в оборудование для дальнейшей нарезки. Дело в том, что для увеличения производительности сотрудник Сергея создал уникальный аппарат для нарезки хлеба, аналога которому нет нигде.

14:54 Деятельность компании "Барканофф" делится на несколько направлений. В первую очередь, это дистрибуция продукции, в рамках которой товар доставляется в торговые сети всего Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области. И второе направление – производство гренок, сухариков, орехов, фисташек и крекеров. Эта продукция продается по всей стране и поставляется в страны ближнего зарубежья. Как дистрибьюторы, коллектив "Барканофф" чаще всего ограничен территорией, а по производству компания сама определяет эти границы перед своими партнерами.

16:08 Возможность войти в крупнейшие торговые сети компания "Барканофф" получила благодаря участию в выставке Управления пищевой промышленности "Алтайпродмаркет" в 2015 году. На тот момент складывалась не очень благоприятная ситуация: производство снеков Сергей буквально только купил, в связи с экономическим кризисом получить кредит в банке было очень сложно и губительно для бизнеса. Краевая выставка предоставила возможность, которой Сергей Барканов сумел воспользоваться.

19:11 Крупные торговые сети заинтересовались необычной формой подачи продукции от ТМ "Барканофф" и, безусловно, вкусом. Коллектив компании гордится своим ржаным хлебом, который выпекается без добавления химии и других примесей, но при этом продукция из него дольше сохраняет свежесть и мягкость. Секрет – в особой рецептуре.

22:04 Компания избрала особую политику, которая позволяет партнерам-дистрибьюторам и торговым сетям зарабатывать на продукции "Барканофф" больше, чем на других брендах.

23:16 За время, которое Сергей находится в бизнесе, у него сформировалось четкое представление, что помощь от государства всегда влечет за собой негативные последствия для предпринимателей. Участие в мероприятиях, организованных Алтайским фондом МСП, меняет его взгляд.

26:11 По словам Сергея, фонд МСП оказывает настолько большой спектр помощи бизнесу, что его компания использовала лишь малую часть. Больше всего команде "Барканофф" помогло участие в различных выставках, организованных как в России, так и за рубежом. Кроме того, неоднократно компания пользовалась финансовой гарантией от Алтайского фонда МСП, а также возможностью переводить на иностранные языки различную печатную продукцию.

Более подробную информацию обо всех возможностях для предпринимателей региона можно уточнить на портале мойбизнес22.рф и в Центре "Мой бизнес".

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:10
Названа причина бедности большинства людей 3
13:01
Меньше месяца осталось до срока уплаты имущественных налогов 0
12:45
Спортзал в алтайской школе закрыли из-за превышения радиационного фона 0
12:38
Автомобиль на скорости сбил ребенка на пешеходном переходе в Бийске 4
12:25
Численность населения в России сокращается 14
12:14
Для библиотеки им. Шишкова хотят благоустроить современный сквер 6
12:01
Кризисы и предательства не должны останавливать: алтайский бизнесмен о своем успехе 0
11:58
В Алтайском крае задержали кредитных мошенников, обманувших более тысячи человек 0
11:43
Торжество во время войны: фотографии легендарного парада 1941 года 7
11:29
Как с помощью стекла из одной комнаты сделать две 0
11:15
До барнаульского аэропорта вместо обычных автобусов предлагают пустить экспрессы 4
11:01
Один из самых заметных хитмейкеров российского шоу-бизнеса выступит в Барнауле 5
10:51
По соседству с Руденко: где будет отбывать наказание депутат АКЗС Андрей Волков 5
10:42
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет россиян 1
10:31
Порядок распределения бюджетных мест изменится в российских вузах 0
10:15
Эксперты рассказали, как определить скрученный пробег на автомобиле 11
10:09
SOS, гибнут люди! Как проходили народные демонстрации 7 ноября в Барнауле в конце 90-х 12
10:00
Это масло ниже по цене, но почти равно по ценности дорогому оливковому 4
09:54
Стало известно, когда возобновят подачу тепла в Новосиликатном 0
09:45
Скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин 1
09:32
Появился способ снизить ставку по кредиту, делая привычные ежедневные покупки 0
09:18
Минобороны: версия о том, что Шамсутдинова хотели изнасиловать – вброс 21
08:54
Жительница Бийска рассказала о том, как неизвестный следил за ее дочерью 10
08:32
Предпринимателей Алтая научат использовать банковские инструменты с максимальной выгодой 0
08:20
Жительница Казахстана спустя 12 лет нашла пропавшего сына в Барнауле 3
08:13
Как сэкономить при оплате за свет. Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
08:12
Из Горного Алтая можно будет улететь в Питер, Иркутск и даже в другую страну 10
07:53
Минздрав уточнил критерии, по которым ребенок будет считаться рожденным 5
07:50
Житель Власихи заявил, что его избили при сотруднице администрации 8
07:48
"Мы в шоке". Жильцов барнаульской новостройки заставляют выкупить котельную 18
07:31
Бизнес начинается с эмоции: как алтайские гренки с особым соусом захрустели повсюду 7
07:20
Очевидцы: скорая 20 минут ехала к умирающей женщине в Барнауле 33
07:11
"Почта России" обещает доставить 98% налоговых уведомлений владельцам жилья на Алтае 1
07:02
Всемирно известный психолог расскажет жительницам Барнаула о секретах исполнения желаний 15
06:45
День Октябрьской революции: какой праздник отмечают в России 7 ноября 12
06:43
Мигранты, рождаемость, первая смена: почему на Алтае острый дефицит школьных мест 4
06:32
Тоска и разруха: москвичка делает атмосферные снимки заброшенных деревень 5
06:14
Почему 7 ноября женщины должны были горько рыдать, но плакать в подушку запрещалось 2
06:02
Еще два теплых дня будет в Алтайском крае перед снегом и метелью 1
23:41
Андрей Малахов раскрыл свою зарплату на Первом канале и на "России 1" 7
23:13
Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air после инцидента в Барнауле 0
22:39
В "Комитете матерей" отреклись от председателя, обвинившей интернет в расстреле солдат 0
21:56
В Алтайском крае завершили первый этап реконструкции Белоярской крепости 0
21:31
Главный судмедэксперт Подмосковья уволился после дела о "пьяном мальчике" 3
20:55
Жизненно важный препарат появится в аптеках Алтайского края в середине ноября 2
20:24
Жителя Алтая будут судить и за сбитую насмерть девушку, и за интим с девочкой 1
19:57
Песков прокомментировал желание россиян о решительных переменах в стране 6
19:23
В Барнауле во дворе школы умер мужчина 3
18:22
Хоккейному клубу "Алтай" отказались продавать енота, который живет в торговом центре 7
18:05
В России в 2020 году создадут Центр по изучению санкционной политики 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.