Музыка для интеллектуалов. Барнаульская певица Виктория Молотова о джазе

Импровизационная, интеллектуальная, неформатная – это все про джаз. Музыка, рожденная в США более ста лет назад, имеет своих поклонников по всему миру, даже в Барнауле есть и те, кто ее слушает, и те, кто поет и играет в этом стиле. Джаз – о чем и для кого на радио "Эхо Москвы" рассказала вокалистка творческого проекта Mariposa Виктория Молотова. Эфир вышел очень интересным и музыкальным (да-да, будет настоящая музыка).

00:44 Mariposa – это не группа, не коллектив, это проект (некоммерческий, кстати).

02:45 29 ноября Mariposa дает сольный концерт (джаз, романсы, современные песни на русском, английском, итальянском и польском языках, но о самой программе будет с 16:09) в Алтайском институте культуре.

03:16 Джаз – это вам не попса. Это музыка для интеллектуалов, она сложна для восприятия.

05:38 Песня California Dreamin в исполнении Виктории Молотовой.

07:17 Все участники проекта, кроме Виктории, профессиональные музыканты. Ее основная работа, а точнее две работы, далеки от музыки. Так чем она занимается и как стала петь?

10:41 Кстати, что значит слово Mariposa?

11:24 В этом творческом коллективе участвуют известные на Алтае музыканты: Андрей Земсков, Павел Моргачев, Евгений Гришин, Иван Наумов.

12:23 Сердце этого проекта – любовь к джазу.

14:38 Насколько сложно организовать концерт в Барнауле? И почему для своего выступления выбрали концертный зал АГИК?

17:38 Песня Summertime в исполнении Виктории Молотовой.

19:26 Барнаул и джаз. А есть ли у них что-то общее?

22:30 Кто слушает эту музыку и как это связано с внутренней свободой человека?

23:33 "Вика, джаз – не формат на конкурс, нужно выучить патриотическую песню".

25:53 И на сладкое – песня This Love.