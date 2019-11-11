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Музыка для интеллектуалов. Барнаульская певица Виктория Молотова о джазе

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Разговор о неформатной музыке и людях, которые поют для души, а не ради денег

Импровизационная, интеллектуальная, неформатная – это все про джаз. Музыка, рожденная в США более ста лет назад, имеет своих поклонников по всему миру, даже в Барнауле есть и те, кто ее слушает, и те, кто поет и играет в этом стиле. Джаз – о чем и для кого на радио "Эхо Москвы" рассказала вокалистка творческого проекта Mariposa Виктория Молотова. Эфир вышел очень интересным и музыкальным (да-да, будет настоящая музыка).

00:44 Mariposa – это не группа, не коллектив, это проект (некоммерческий, кстати).

02:45 29 ноября Mariposa дает сольный концерт (джаз, романсы, современные песни на русском, английском, итальянском и польском языках, но о самой программе будет с 16:09) в Алтайском институте культуре.

03:16 Джаз – это вам не попса. Это музыка для интеллектуалов, она сложна для восприятия.

05:38 Песня California Dreamin в исполнении Виктории Молотовой.

07:17 Все участники проекта, кроме Виктории, профессиональные музыканты. Ее основная работа, а точнее две работы, далеки от музыки. Так чем она занимается и как стала петь?

10:41 Кстати, что значит слово Mariposa?

11:24 В этом творческом коллективе участвуют известные на Алтае музыканты: Андрей Земсков, Павел Моргачев, Евгений Гришин, Иван Наумов. 

12:23 Сердце этого проекта – любовь к джазу. 

14:38 Насколько сложно организовать концерт в Барнауле? И почему для своего выступления выбрали концертный зал АГИК?

17:38 Песня Summertime в исполнении Виктории Молотовой.

19:26 Барнаул и джаз. А есть ли у них что-то общее? 

22:30 Кто слушает эту музыку и как это связано с внутренней свободой человека?

23:33 "Вика, джаз – не формат на конкурс, нужно выучить патриотическую песню". 

25:53 И на сладкое – песня This Love.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.11.2019 08:40
- гость -

Джаз - музыка для толстых.
Вл. Маяковский

11.11.2019 08:42
Сумрачный гений

Хорошо что я не интеллектуал, и подобную фигню не слушаю.

PS Зачем искать Музыку там, где её нет.

11.11.2019 09:01
Читатель

Музыка для интеллектуалов - это группа Yes. А джаз для любителей этого дела.

11.11.2019 09:50
- гость -

Любители джаза напоминают своего рода извращенцев, только от музыки.

11.11.2019 10:31
- гость -

А мне любители классической музыки напоминают извращенцев. Сядут неподвижно и слушают по 3 часа визжание десятков скрипок и постоянное кашлянье в зале.

11.11.2019 11:12
Сумрачный гений

Может любители классики и извращенцы (всё может быть в этом мире), но джаз - это не музыка, а набор отвратительно не мелодичных звуков...

11.11.2019 11:48
- гость -

Элементы джаза встречаются в одних из самых известных в мире песнях "Michelle" и "Yesterday". И не только в них.

11.11.2019 11:56
- гость -


11.11.2019 11:48
- гость -

а в Марсельезе есть?

11.11.2019 11:57
Сумрачный гений

11.11.2019 11:48
- гость -
Элементы джаза встречаются в одних из самых известных в мире песнях

Кстати, без этих элементов, песни были однозначно мелодичнее и интереснее.

11.11.2019 12:00
- гость -

Звуковая трансляция недоделана. Отключается сама и переходит на начало.

11.11.2019 12:01
- гость -

11.11.2019 11:57
Сумрачный гений

Попробуйте записать свои версии и выложить на Амике. Послушаем.

11.11.2019 12:39
Митенька ржевский

И в джазе, и в классической музыке, и в роке есть своя попса. "Порги и Бесс" - самая наилютейшая попса, равно как и Естердей и Мишелл Битлз...
А вы попробуйте найти попсу у Yes, King Crimson, Van der Graaf Generator, Strawbs, Family, Marillion, Strage Days...

11.11.2019 14:03
Сумрачный гений

11.11.2019 12:01
- гость - Попробуйте записать свои версии и выложить на Амике. Послушаем.

А ты свои выложил?

PS Я вроде бы нигде не указывал, что являюсь автором исполнителем?!

11.11.2019 14:15
Сумрачный гений

11.11.2019 12:39
Митенька ржевский
И в джазе, и в классической музыке, и в роке есть своя попса.

А попса есть плохо?
Мне например нравится работы Эйстейна Севог "Norwegian Mountains", Поля Мориа "Toccato", Therapy? "Diane" и Nirvana "Sappy". И всё это попса - популярная музыка.

11.11.2019 15:03
- гость -

А ты свои выложил?

Зачем? Я считаю эти оригиналы идеальными с точки зрения музыки.

11.11.2019 15:18
Сумрачный гений

11.11.2019 15:03
- гость - Зачем? Я считаю эти оригиналы идеальными с точки зрения музыки.

Вот я считаю, что имею право критически относится к музыке не являясь автором. О своём вкусе написал выше.

PS Вы же можете оценить какой автомобиль хороший, а какой плохой и для этого не обязательно быть его производителем. Поэтому это было довольно глупое предложение: "записать свои версии и выложить"

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