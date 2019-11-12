Дело добровольное. Чем перепись населения 2020 года будет отличаться от предыдущей

Через год, в октябре 2020 года, в России пройдет очередная перепись населения. Отвечать будем на традиционные вопросы "родился – учился – женился", но в новом формате. Кроме поквартирного обхода будет представлена возможность пройти перепись дома на компьютере или самому прийти на участок. Как это сделать, а также нужно ли впускать переписчика в дом и можно ли отказаться отвечать на вопросы, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала глава Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Слушайте подкаст на amic.ru и вы узнаете:

01:26 До переписи еще целый год, но власти и ведомства уже начали масштабную подготовку. Почему так рано?

03:46 Как связаны прогресс и перепись. Если раньше единственным вариантом узнать информацию о населении можно было только обойдя каждую квартиру, то теперь есть и дистанционные способы. Можно ли "переписаться" через сайт госуслуг или на стационарных переписных участках? И придут ли ко мне переписчики, если я уже прошел перепись в электронном виде?

08:19 Перепись – это огромное количество информации и людей. Только по квартирам будет ходить более 4000 переписчиков (Ситникова рассказала, сколько им заплатят), плюс еще сотрудники Алтайкрайстата.

09:52 В каких исключительных случаях переписчики будут ходить с бумажными анкетами. Большинству ведь выдадут планшетные компьютеры.

10:51 Кто может стать переписчиком и привлекут ли безработных?

11:50 Когда станут известны предварительные результаты переписи и когда – окончательные.

12:40 Обязан ли я пускать в квартиру переписчика, на какие вопросы мне придется отвечать и нужно ли показывать документы в подтверждение своих слов о моей семье, квартире? (Об этом будет на 19:34.)

16:14 В 2019-2020 годах перепись населения пройдет почти в 80 странах мира. Как полученные данные используют власти России?

18:05 Можно ли отказаться от участия в переписи или отвечать не на все вопросы.

20:11 Куда пойдет информация, полученная в ходе переписи. Спойлер: останется только в службе статистики. А переписчики несут ответственность за сохранение данных.

26:51 Перед переписью регистраторы проверили адресное хозяйство регионов: новые дома в базу внесли (а их более 5,5 тысячи), снесенные – вычеркнули.

27:16 Зачем нужна перепись населения, ведь практически все данные о нас уже есть в разных органах власти? А если не все, то каких еще нет?