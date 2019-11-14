Хмель, солод, вода и любовь к своему делу: как сварить качественное пенное

Качественное пиво варится от 30 дней и больше. Для создания разных сортов пенного предназначено свое особое сырье. Чем меньше дополнительно газируется продукт, тем естественнее его вкус. Эти и многие другие европейские стандарты пивоварения в России выдерживают далеко не все. Небольшая Форштадтская пивоварня в Барнауле с самого момента основания вопреки различным экономическим потрясениям всегда выдерживала заданный стандарт работы.

В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" коммерческий директор Форштадтской пивоварни Денис Добрускин рассказал, как коллективу удается держать марку и как государственная поддержка в лице Алтайского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) помогает открывать новые для бизнеса возможности.

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01:36 Компания "Форштадтская пивоварня" на протяжении вот уже 15 лет занимается пивоварением и выпуском безалкогольных напитков. Сегодня натуральная продукция пивоварни известна далеко за пределами Алтайского края. Ее ценят именно за высокое качество. Но прийти к нынешнему состоянию с современным оборудованием и высоким спросом на товар коллективу было непросто. Производство буквально собирали по крупицам, прилагая титанические усилия.

03:03 Коллектив Форштадтской пивоварни – это дружная и крепкая семья из 100 человек. Денис Добрускин рассказал, почему компания не стремится разрастаться до грандиозных размеров и какое значение имеет название пивоварни.

04:07 По аналогии с ведущими европейскими производителями хмельных напитков многие производственные процессы на Форштадтской пивоварне полностью автоматизированы. Но люди – это главная ценность компании. Профессионалы высокого уровня следят за каждым этапом производства напитков, выдерживая высокие стандарты качества, заявленные на Форштадтской пивоварне.

05:20 Дегустация продукции на пивоварне – дело тонкое и ответственное. Образцы каждой партии тщательно проверяют в лаборатории на состав и поведение в течение времени. Но, конечно, и сами сотрудники компании снимают пробу для доведения товара до "абсолюта".

07:14 Все сырье – хмель и солод, – из которого производится продукция на Форштадтской пивоварне, закупается в Европе. Лишь один сорт пива варится из курского солода. Денис Добрускин поделился, почему они не закупают сырье у российских и, в частности алтайских производителей, и насколько высока вероятность сотрудничества пивоварни с такими компаниями.

08:54 Пивоварение – это искусство, которое не потерпит нарушения технологии производства. Именно поэтому пиво невозможно сварить за считанные дни. Денис Добрускин рассказывает, какое время является идеальным для хорошего вкуса пенного и зачем многие производители дополнительно газируют свой продукт.

11:26 Порошковое пиво – это миф, который придумали недобросовестные производители, не выдерживающие стандарт пивоварение. А качественное пиво не может стоить 50 рублей за литр.

12:37 Поездка в Монголию в составе алтайской делегации, которую организовал Алтайский фонд МСП, стала для Форштадтской пивоварни знаковой. Во-первых, в ближайшее время решится вопрос с заключением первого для компании экспортного контракта. И второй момент сотрудничества с Фондом лично для Дениса Добрускина – слом скептичного отношения к власти. Раньше была уверенность, что власть только мешает работать. Сегодня государство дает большой пласт поддержки предпринимателям. И Форштадтская пивоварня – в числе того бизнеса, которому Алтайский фонд МСП помог расширить собственные возможности. Помимо экспортной поддержки, коллектив компании воспользовался услугой по выбору партнера за границей.

16:06 Денис Добрускин рекомендует молодым предпринимателям или бизнесу, который зашел в тупик, обратиться в Алтайский фонд МСП. "Как минимум – они получат какую-то помощь, как максимум – реально смогут увеличить границы своего бизнеса".

18:58 Алтайский фонд МСП организовал для Форштадтской пивоварни маркетинговое исследование по китайскому рынку пивной продукции и взял на себя 80% расходов. Денис Добрускин поделился, насколько сильно это поможет в разработке стратегии по выходу на рынок Китая.

21:24 Форштадтская пивоварня в ближайшее время планирует расширять линейку безалкогольной продукции. Это будут натуральные морсы, новые виды воды с вкусовыми добавками, чаи, энергетические напитки, лимонады. Этому способствовал старт реализации фасованного продукта – этап, к которому, по словам коммерческого директора пивоварни, коллектив шел все 15 лет.

23:46 Продукцию Форштадтской пивоварни можно найти на полках предпринимателей-партнеров, с которыми компания поддерживает многолетние отношения. Рынок положительно воспринял запуск на пивоварне бутылочной продукции, первая партия уже раскуплена. В крупные торговые сети пивоварня пока не вошла. Как рассказал Денис Добрускин, сейчас ведется работа на этом и многих других направлениях по расширению рынка сбыта.

25:06 Денис оценивает предпринимателей Алтайского края как оптимистичных людей, которые идут только вперед и действуют на перспективу. Он верит в будущее бизнеса и уверен, что абсолютно любой человек может стать предпринимателем, если не будет бояться рисковать.

Более подробную информацию обо всех возможностях для предпринимателей региона можно уточнить на портале мойбизнес22.рф и в Центре "Мой бизнес".

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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