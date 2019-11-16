Зачем нужна кошка, или Как котокафе помогло справиться с личным кризисом

Первому барнаульскому котокафе Nikomur в ноябре исполнился год. Еще недавно директор кафе Ольга Крутикова занималась розничными продажами в торговой компании. Когда решила организовать в Барнауле котокафе – знакомые крутили у виска. До сих пор не все понимают, зачем ей такой непростой и не совсем прибыльный бизнес. Слушайте подкаст amic.ru и вы узнаете, зачем барнаульцы приходят в это "теплое место для детей и котов", кто и почему решает забрать животных домой и как потом эти люди становятся членами семьи Nikomur и помогают кафе.

01:01 Открыть котокафе, чтобы преодолеть "кризис 40 лет".

04:55 Котокафе – это прибыльный бизнес?

06:35 Сколько котов и людей работают в Nikomur?

08:33 Почему детей, которые хотят котиков, нужно приводить в котокафе?

11:08 Почему городские дети боятся котов?

13:24 Что понравится собачникам в котокафе?

14:21 Сколько котиков забрали из котокафе?

16:37 Сложно ли Ольге прощаться с котиками?

19:11 Как котики из приюта попадают в котокафе?

21:44 Кому никогда и ни за что не отдадут котика?

23:51 Зачем заводить кошку для ребенка?