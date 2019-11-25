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Неугодных убирали. Депутат Солнцева о том, каким был и каким стал парламент Алтая

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Народная избранница со стажем о депутатах-бездельниках, личных оскорблениях и выжженной политической поляне

За 80 лет существования депутатства (говоря политкорректно – представительной власти) в Алтайском крае случалось многое. Менялись режимы, правители, суть работы депутатов, название. Хотя почему менялись? Все это происходит и по сей день. Только за последние 25 лет парламент пережил несколько трансформаций: от "место для жарких дискуссий" до "голосования в угоду одному человеку". О том, как это было, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала депутат (с 19-летним стажем) Алтайского краевого Заксобрания Ирина Солнцева.

Слушайте подкаст на amic.ru и вы узнаете:

01:40 "Депутат" стало ругательным словом. Обидно.

01:50 Сколько депутатов сейчас есть в краевом парламенте, какие фракции (привет большинству единороссов).

05:40 Почему Ирину Солнцеву выбирают депутатом уже пятый созыв подряд? "Потому что я пришла помогать людям, и это не пафосные слова".

06:20 Если ты народный депутат – ты должен быть с народом.

06:45 "Я знаю, как разговаривать с министрами и вице-губернаторами".

07:19 А в чем все-таки роль депутата? Помогать избирателям деньгами? Решать проблемы? Принимать законы?

10:01 "Я же тоже со многими законами не согласна, которые мы принимаем" (кстати, тут поговорим и про закон о помощи многодетным семьям Алтайского края и разных льготах).

12:04 Были времена, когда на сессии АКЗС рассматривали вопрос, как не разморозить край. Тяжелые времена.

13:38 В начале двухтысячных бюджет принимали долго и сложно, заседали по несколько дней. Первое, на что распределяли очень небольшие доходы региона – заработная плата бюджетникам и пенсии.

14:42 Но зато в те времена депутатами могли становиться главы городов и районов. И тогда не было партийных списков, только одномандатные округа. И эти люди действительно за что-то боролись: "Я вспоминаю мэра Бийска Геннадия Карпушкина, он когда про свой город говорил, просто плакал. А мы потом подходили, спрашивали: так все плохо? А он отвечал: пять минут позора, но я все равно для города выбью что-то".

17:03 Никогда нельзя в парламенте опускаться до личных оскорблений. Как бы ты ни относился к человеку, всех избрал народ, надо ко всем относиться с уважением.

17:43 Система выборов по одномандатным округам лучше, чем смешанная (одномандатники и партийные списки). Далеко не все депутаты-списочники реально потом работают, кто-то приходит просто отсидеться, а кто-то и вовсе не понимает, зачем он попал в парламент. 

21:05 Если депутатов ругают, значит они действительно не доработали. Но в двухтысячных в депутатов верили.

22:44 В 2000-2004 годах отношения депутатов и администрации были стабильные. Губернатор всегда ходил на сессии. Потом наступила другая эпоха, не очень хорошая. Ирина Солнцева не называет имен, но словосочетание "авторитарный режим" и "как я сказал, так и будет" – это, конечно, про экс-главу региона Александра Карлина (был у власти в 2005-2018 годах).

24:32 Сейчас губернатор (Виктор Томенко) ходит на сессии. Он слушает и слышит.

26:04 После прошлой власти (это снова про Карлина) осталась выжженная политическая поляна. Неугодных убирали. Оставшихся сделали зависимыми, чтобы голосовали в угоду губернатору.

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.11.2019 07:24
С Писарев

СПАСИБО

25.11.2019 07:25
- гость -

Так есть с кого брать пример. Рыба гниет с головы.

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