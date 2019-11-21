"Я "увела" из дома ноутбук": социальный предприниматель о развитии своего бизнеса

Формула успешного бизнеса на удивление проста: сделай так, чтобы он не только давал коммерческий результат, но и приносил пользу людям. Руководитель турагентства "Азбука путешествий" Дарья Липовик убедилась в этом на собственном опыте: начав свой бизнес в 18 лет с офиса за пять тысяч рублей, обставленного недорогой мебелью с "Авито", сегодня она является не только директором собственной компании, но и социальным предпринимателем, реализующим на Алтае необычный проект для школьников "Открытые уроки", а также развивающим уникальное направление в туризме – путешествия для людей с ограниченными возможностями. В эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" она поделилась рецептом своего успеха и контактами тех, кто помогает молодым предпринимателям стать успешными.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:08 Реализацию социального проекта "Открытые уроки", направленного на популяризацию предпринимательства среди школьников, Дарье доверил Алтайский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд МСП). В ходе проекта школьникам 14-17 лет из различных районов Алтайского края рассказывают о бизнесе, знакомя их с примерами успешных предприятий на территории их проживания.

03:05 В рамках проекта в среднем Дарья посещает по три-четыре деревни и три-четыре школы за один день. И несмотря на то, что с администрациями районов удается договориться не всегда, многие идут на контакт. Так, в Троицком районе края им предоставили автобус и маршрут. Собственник Троицкого механического завода откровенно рассказал ребятам о своем непростом пути, чем вдохновил их на открытие собственного дела без всякой на то поддержки.

06:57 Проект "Открытые уроки" охватывает даже отдаленные уголки края, где старшеклассников в школе всего 12 человек. Задавая вопросы о развитии своего бизнеса с нуля, дети, как правило, интересуются, где взять деньги для старта и как выбрать дело по душе. Дарья рекомендует им обращаться в Фонд МСП, где с удовольствием помогают начинающим предпринимателям.

09:13 Дарья рассказывает о становлении своего бизнеса. Идея организовывать путешествия пришла случайно, а затем заработало "сарафанное радио". 20 тысяч рублей, офис за пять тысяч, мебель с "Авито" и ноутбук, унесенный из дома под предлогом того, что он срочно нужен в университете – вот то, с чего начинался бизнес Дарьи. Родители узнали об этом только через год, когда юная бизнес-леди убедилась в правильности своего решения.

11:53 Благодаря Фонду МСП и его отделению – Алтайскому центру инноваций социальной сферы – Дарья прошла ряд полезных образовательных программ. Участие в Международной туристской выставке в Сочи также стало возможным за счет поддержки Фонда. На выставке Дарья будет представлять нестандартное турнаправление – путешествия для людей с ограниченными возможностями.

13:18 Для людей с ограниченными возможностями в компании Дарьи подготовлены различные программы – туристические места и туркомплексы, которые готовы принять данную категорию людей. В маршрут входит Белокуриха, Горный Алтай, посещение музея Г.С. Титова, путешествие по Чуйскому тракту. Передвижение происходит на специально оборудованных автобусах. Также, помимо туристских услуг, компания проводит выездные мастер-классы для детей с ограниченными возможностями, направленные на развитие мелкой моторики.

18:08 "Школа социального предпринимателя" Алтайского фонда МСП поддерживает полезные для людей направления бизнеса. Во многих образовательных программах Фонда разбираются также продвижение, продажи, маркетинг социального бизнеса.

20:43 В дальнейших планах проекта "Открытые уроки", запланированного до конца 2019 года, – посещение Первомайского, Алейского, Мамонтовского и Шипуновского районов края. Задача – охватить не менее 500 школьников, провести для них экскурсии и замотивировать их на открытие собственного бизнеса, дав понять, что даже в районах можно развивать свое дело. Многим школьникам Алтая, к слову, в качестве бизнеса интересно сельское хозяйство.

26:38 Компания Дарьи организует не только экскурсионные туры по России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и др.), но и образовательные туры за рубеж (Германия и Англия). Сейчас начинается сотрудничество с Китаем как с одним из наиболее востребованных направлений. Слушайте подкаст и вы узнаете, сколько сегодня стоит образование за рубежом.

Более подробную информацию о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт