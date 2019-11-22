"На кону жизни десятков тысяч людей": Томенко объяснил причины введения ЧС в Яровом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что ситуация, которая сейчас складывается в Яровом, поставила на кон жизни десятков тысяч людей.

"Ситуация, к сожалению, заставляет нас собираться в экстренном режиме, чтобы рассмотреть меры, которые необходимо срочно принимать, чтобы решить вопросы жизнеобеспечения в холодное время", — отметил Томенко на заседании экстренной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Губернатор предложил отстранить организацию, которая эксплуатирует ТЭЦ и обеспечивает теплом весь город, и найти более подходящую компанию. "И таким вот мощным кулаком постараться ситуацию удержать. На кону жизни десятков тысяч людей и ничего не может с этим сравниться", — подчеркнул губернатор.

Напомним, в четверг, 21 ноября, в городе-курорте Яровое введен режим ЧС. Произошло это после жалоб жителей города, которые даже написали петицию, в которой просили вернуть ТЭЦ в собственность государства, а также купить хорошее топливо и наказать виновных. Из-за отсутствия горячей воды горожане не могут даже помыться. Томенко отреагировал на проблемы граждан и пообещал, что если ситуация не изменится — "те, кто не получит паспорта готовности, попадут "в опасную зону" с точки зрения кадровых решений".

Менее чем за 30 дней проблемы на ТЭЦ в Яровом несколько раз срывали отопительный сезон в городе. Утром 25 октября произошла крупная авария, при которой из строя вышел один из котлов. Работы продлились до вечера 26 октября, а температура во всем городе начала соответствовать нормативной лишь к обеду 27 октября. 12 ноября проблемная ТЭЦ вновь вышла из строя: на этот раз ремонт завершили в этот же день и пообещали произвести перерасчет за теплоснабжение исходя из фактически оказанных услуг. 21 ноября сообщалось, что в квартирах в Яровом было +13 градусов, а в детской школе искусств отменили уроки из-за холода в классах.