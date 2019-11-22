"На кону жизни десятков тысяч людей": Томенко объяснил причины введения ЧС в Яровом

В четверг, 21 ноября, в городе-курорте Яровое введен режим ЧС. Такое решение власти Алтайского края приняли на заседании экстренной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Ситуация, которая складывается, к сожалению, заставляет нас собираться в экстренном режиме на заседании краевой комиссии по ЧС, чтобы рассмотреть меры, которые необходимо срочно принимать, чтобы решить вопросы жизнеобеспечения в это холодное время", — отметил на заседании губернатор региона Виктор Томенко.

В рамках режима ЧС Томенко предложил отстранить организацию, которая эксплуатирует ТЭЦ и обеспечивает теплом весь город, и найти более подходящую компанию. "И таким вот мощным кулаком постараться ситуацию удержать. На кону жизни десятков тысяч людей и ничего не может с этим сравниться", — подчеркнул губернатор.

Менее чем за 30 дней проблемы на ТЭЦ в Яровом несколько раз срывали отопительный сезон в городе. Утром 25 октября произошла крупная авария, при которой из строя вышел один из котлов. Работы продлились до вечера 26 октября, а температура во всем городе начала соответствовать нормативной лишь к обеду 27 октября. 12 ноября проблемная ТЭЦ вновь вышла из строя: на этот раз ремонт завершили в этот же день и пообещали произвести перерасчет за теплоснабжение исходя из фактически оказанных услуг. 21 ноября сообщалось, что в квартирах в Яровом было +13 градусов, а в детской школе искусств отменили уроки, там +10 градусов в классе.