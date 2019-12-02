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Большая зарплата не спасет. Алтайский депутат Госдумы о том, почему не хватает врачей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Валерий Елыкомов считает, что дело совсем не в деньгах

Только лишь рост заработной платы не решит проблему нехватки врачей в Алтайском крае. Не решит ее и предоставление жилья. Нужно начинать с идеологии, уверен депутат Госдумы, в прошлом глава регионального Крайздрава, экс-главврач краевой клинической больницы Валерий Елыкомов. Что не так с современной медициной? Что сделали в крае, чтобы в село возвращались? Слушайте на сайте amic.ru запись эфира на радио "Эхо Москвы в Барнауле". Вот о чем говорил собеседник:

01:57 Весь эфир будем говорить о проблемах, но начал Елыкомов с достижений и "рукастых-головастых" алтайский врачей.

03:45 А вот сельскую медицину упустили. Не надо было называть медицину услугой, это искусство и наука. 

05:44 Думали, будем больше платить врачам – станет в здравоохранении все хорошо. А не стало. Остроту проблемы снизили, но не решили.

07:05 "Я, когда был главой Крайздрава, сопротивлялся (уничтожению сельской медицины, – прим. авт.), нельзя сельский регион приравнивать ко всей стране, должны быть преференции".

08:00 Что сделать, чтобы врачу было интересно и комфортно работать? Дело не только в деньгах.

11:56 Одними руками для одного больного: врач должен владеть несколькими технологиями, чтобы терапевт мог и УЗИ сделать, и другие обследования. Это нужно не только для удобства пациентов, но и чтобы не расхолаживать врачей.

14:18 Несколько лет назад подняли зарплату участковым терапевтам, фельдшерам. Всем подряд, независимо от того, как они работают. И тогда было не понятно, за что. И проблему это не решило. Если уже платить, то за конкретную работу.

15:25 Почему не все студенты хотят работать по сложным специальностям?

18:00 Алтайское ноу-хау в привлечении в село врачей: преподаватели медицинского университета готовят сельских выпускников к поступлению в медвуз. В 2019 году учили 54 одиннадцатиклассников, в вуз и колледж поступило 46 человек. Как их отбирали? Как обучали?

23:48 В пилотном проекте участвовало три района края, в следующем цикле будет уже 19. Эти ребята после учебы в меде вернутся (на это очень рассчитывают власти) работать в свои села. 

27:14 Многие районы края поняли, что врачей надо привлекать социальной инфраструктурой, и пытаются сделать жизнь на селе лучше. В какие именно районы хочется ехать на работу? 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.12.2019 06:54
- гость -

Врачи,учителя- самая больная тема. Отсутствие высокой зарплаты ещё больше усугубляет ситуацию.
Скажу про учителей.У нас в школе 60%пенсионеров,остальные учителя предпенсионного возраста. Пока думают, как исправить ситуацию,учить будет некому!

2.12.2019 07:47
Пионер

Дело не только в зарплатах, а в отношении к профессии. Даже увеличить в два раза - не каждый за эти деньги согласиться терпеть шизу соплеменников.
Учителя - выставил не то фото - оскорбил "облико морале", терпеть хамство ненаказуемых детишек - то еще удовольствие (случай с учителем в Белгороде тому пример). Родители, вместо того, чтобы воспитывать детей и спрашивать с них - спрашивают с воспитателей, ведь к их маленькому и особенному засранцу нужен индивидуальный подход.
Врачи - пашут в несколько смен, когда каждый пациент суслик-агроном, в условиях, когда не хватает элементарных расходников, когда правильному оформлению документации уделяется больше времени, чем работе с пациентами. Норматив терапевта - 12 мин на человека.Выслушать жалобы. осмотреть, направить на обследование, отработать документы. Кадров не хватает дико.
Вот и не хотят люди идти - за зарплату выше легко можно найти должности спокойней. А вот в депутатах, почему-то, нехватки кадров нет. Может свой опыт распространить на всех бюджетников?

2.12.2019 08:19
- гость -

В частных клиниках такого дефицита кадром не наблюдается. И не надо говорить, что дело не в деньгах.

2.12.2019 08:20
Злобная бабка

Ну так если дело не в деньгах, то давайте и депутатам сделаем оклады как у врачей. Это же не работа, это ж ПРИЗВАНИЕ!
И обяжем хотя бы два дня в неделю 4 часа принимать всех желающих, а потом 4 часа ходить пешком по домам к неходячим пенсионерам.

Одними руками для одного больного: врач должен владеть несколькими технологиями, чтобы терапевт мог и УЗИ сделать, и другие обследования. Это нужно не только для удобства пациентов, но и чтобы не расхолаживать врачей.

И швец, и жнец, и на дуде игрец...
Заодно пусть зуб вырвет, геморрой посмотрит, психологическую консультацию даст, о то че они совсем расхолаживаются, ироды!

2.12.2019 08:49
- гость -

да, да, дело в не в зарплате, не нужно ее повышать

мясо вот тоже вредно есть

2.12.2019 08:54
- гость -

В господах депутатах, вот, недостатка нет. В депутаты пищат, а лезут. И дело, кажется, тоже не в деньгах, хотя и с этим у них - всё в порядке.

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