Большая зарплата не спасет. Алтайский депутат Госдумы о том, почему не хватает врачей

Только лишь рост заработной платы не решит проблему нехватки врачей в Алтайском крае. Не решит ее и предоставление жилья. Нужно начинать с идеологии, уверен депутат Госдумы, в прошлом глава регионального Крайздрава, экс-главврач краевой клинической больницы Валерий Елыкомов. Что не так с современной медициной? Что сделали в крае, чтобы в село возвращались? Слушайте на сайте amic.ru запись эфира на радио "Эхо Москвы в Барнауле". Вот о чем говорил собеседник:

01:57 Весь эфир будем говорить о проблемах, но начал Елыкомов с достижений и "рукастых-головастых" алтайский врачей.

03:45 А вот сельскую медицину упустили. Не надо было называть медицину услугой, это искусство и наука.

05:44 Думали, будем больше платить врачам – станет в здравоохранении все хорошо. А не стало. Остроту проблемы снизили, но не решили.

07:05 "Я, когда был главой Крайздрава, сопротивлялся (уничтожению сельской медицины, – прим. авт.), нельзя сельский регион приравнивать ко всей стране, должны быть преференции".

08:00 Что сделать, чтобы врачу было интересно и комфортно работать? Дело не только в деньгах.

11:56 Одними руками для одного больного: врач должен владеть несколькими технологиями, чтобы терапевт мог и УЗИ сделать, и другие обследования. Это нужно не только для удобства пациентов, но и чтобы не расхолаживать врачей.

14:18 Несколько лет назад подняли зарплату участковым терапевтам, фельдшерам. Всем подряд, независимо от того, как они работают. И тогда было не понятно, за что. И проблему это не решило. Если уже платить, то за конкретную работу.

15:25 Почему не все студенты хотят работать по сложным специальностям?

18:00 Алтайское ноу-хау в привлечении в село врачей: преподаватели медицинского университета готовят сельских выпускников к поступлению в медвуз. В 2019 году учили 54 одиннадцатиклассников, в вуз и колледж поступило 46 человек. Как их отбирали? Как обучали?

23:48 В пилотном проекте участвовало три района края, в следующем цикле будет уже 19. Эти ребята после учебы в меде вернутся (на это очень рассчитывают власти) работать в свои села.

27:14 Многие районы края поняли, что врачей надо привлекать социальной инфраструктурой, и пытаются сделать жизнь на селе лучше. В какие именно районы хочется ехать на работу?