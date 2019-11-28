Боулинг и бесплатный кинотеатр. Как может измениться Нагорный парк уже в 2020 году

Предприниматель из Барнаула Анна Усова уверена, что никогда не уедет из Алтайского края: в этом регионе скрыта мощная энергия, дающая неисчерпаемые возможности для творчества, а сама природа зачастую подсказывает уникальные идеи для бизнеса. Какие – рассказала Анна в интервью радио "Эхо Москвы в Барнауле". Также она поделилась программой необычной конференции на тему творчества и бизнеса, которая скоро пройдет в нашем городе, и раскрыла секреты предстоящих в Барнауле перемен.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

00:28 2 декабря 2019 года в Алтайском крае, на площадке центра "Мой бизнес", впервые пройдет необычная конференция под названием "Алтай – земля возможностей: творчество и бизнес", которая соберет в одном месте успешных предпринимателей Алтайского края, творческих людей и представителей власти. Одним из организаторов мероприятия и является гостья радиоэфира, предпринимательница Анна Усова.

02:11 Идея конференции возникла из горячей любви к Алтаю: его особенной природе, продуктам, энергетике. Слушайте и вы узнаете, почему наш край называют "центром мира" и почему Анна никогда не планирует его покидать.

04:05 Спикеры конференции поделятся с участниками – а их планируется 150 человек – своим видением проблемы, как объединить творчество и бизнес. А поскольку творчество невозможно без поддержки государства, на форум приглашены представители власти. Организационную часть мероприятия взял на себя центр "Мой бизнес" Алтайского фонда МСП, имеющий в арсенале множество форм господдержки предпринимателей, в том числе бесплатное участие в международных выставках, образовательных программах.

07:28 Чтобы принять бесплатное участие в конференции, нужно зарегистрироваться на сайте мойбизнес22.рф по ссылке в разделе "Новости".

08:30 Откроют форум выступления начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной структуры Алтайского края Александра Евстигнеева и директора Фонда МСП Антона Слободчикова, которые расскажут о мерах господдержки предпринимательства в регионе.

10:11 В творческом блоке мероприятия пройдет презентация проекта "Алтай сокровенный" (подарки премиум-класса), а также выступят художницы Елена Карлова и Кристина Абрамова. Владелец "Туриной горы" Владимир Москвитин расскажет о своем бизнес-пути. На кофе-брейке гостей ждут угощения от алтайских производителей.

12:45 Во втором блоке перед участниками конференции выступят директор компании "Алтайвитамины" Татьяна Богданчикова, лайф-коуч Елена Дьяконова, стилист Александра Старостенкова и основательницы шатра "Монблан" Ольга Жуковская и Анна Усова. Дмитрий Шарабарин (компания "МЕМ") расскажет об алтайском кинематографе. Гвоздем программы станет новосибирская художница Ануш, работы которой представлены во всем мире.

15:32 Итог конференции Анна видит в том, чтобы ее участники не только почерпнули для себя новые бизнес-идеи, но и знали, что смело могут рассчитывать на поддержку государства. А транслировать творчество в бизнес помогает партнерство, где один человек отвечает за креатив, а другой – за финансовую часть.

18:00 Анна Усова подробно рассказывает о развитии своего бизнеса, который начался с любви к праздникам и организации мероприятий. Полученный опыт и природа Алтая вдохновили Анну на создание собственного проекта "Шатер "Монблан", позволяющего воплотить практически любые фантазии при проведении мероприятий – от грузовика до вертолета.

23:10 Совместно с Фондом МСП Анна участвует в развитии набережной и Нагорного парка в Барнауле, призванном сделать отдых горожан более комфортным. В следующем году барнаульцев постараются порадовать в Нагорном парке бесплатным открытым кинотеатром, зоной отдыха с пуфиками, пледами и "зарядками" для телефонов, боулинговыми дорожками, детскими площадками. В планах также – устраивать фестивали и развлекательные программы по выходным.

Более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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