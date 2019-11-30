Путешествие за 80 лет: коротко об истории депутатства в Алтайском крае

Это сейчас многие жители региона не знают "своих" депутатов, а в советские годы их не просто знали, их специально направляли на эту "общественную работу", чтобы потом строго спросить за данные ему наказы. А еще бывали времена, когда депутаты не писали законы. Но что они тогда делали, кто не мог получить статус народного избранника и через что пришлось пройти парламенту в годы развала СССР – об этом и не только на радио "Эхо Москвы в Барнауле" (мы вещаем на волне 69,11 УКВ или онлайн по ссылке) рассказал Антон Васильев, директор Юридического института Алтайского госуниверситета, завкафедрой теории и истории государства и права, доктор юридических наук, доцент, а в прошлом депутат Барнаульской гордумы.

Эфир интересный, послушайте. Говорили мы вот о чем:

01:32 История представительной власти на Алтае берет отсчет не с 1939 года, а намного раньше. Все началось еще в XVIII веке.

03:06 Первая дума ("шестигласная" – в составе были представители шести "разрядов" городского населения) появилась в Барнауле, потом в Бийске. Кстати, тогда голосовать могли не все сословия горожан. Как дослушаете этот подкаст, переходите в "Рукописи не горят. Какой была дума Барнаула до революции и после развала СССР".

05:07 В 1937 году Алтайский край вышел из состава Западно-Сибирского края. В конце 1939 года был сформирован парламент. Поэтому именно в 2019 году отмечают его 80-летие.

06:10 1939-1977 годы – в этот период парламент именовался Алтайским краевым Советом депутатов трудящихся. В те времена власть не делилась на законодательную и исполнительную, как сейчас. Они были едины. Выборы были безальтернативными, зато с высокой явкой (24 декабря 1939 года на выборы пришло 99,6% (!) избирателей).

09:00 В советское время депутатами были представители рабочих и крестьянских слоев населения, выбирали даже механизаторов и доярок. В Совет входили те, кого выдвигали их трудовые коллективы, а не они сами или разные политические силы, как сейчас. Сегодня депутат – представитель абстрактного населения, а не конкретной социальной группы (сейчас действует территориальный принцип — депутат представляет город/район/село).

12:19 А советские депутаты получали зарплату или нет?

13:10 Новая веха истории – Алтайский краевой Совет народных депутатов (1977-1993 годы). Хотя дата условная и связана только с принятием Конституции СССР.

15:28 В те годы власти строили планы транспортных развязок, упорядочение строительства – многое из того, до чего руки дошли только сегодня. Всему виной развал Советского Союза.

16:37 Депутатам постсоветского периода пришлось принимать реальное участие в решении социально-экономических проблем: обнищание, приватизация, разрушение сельского коллективного хозяйства. А еще на их долю выпала необходимость писать законы с нуля (об этом говорим на 23-й минуте).

17:56 В конце девяностых власть раскололась на исполнительную и законодательную. Но им удалось настроить нормальные рабочие отношения.

20:13 Сегодня депутатам не хватает смелости громко заявлять о проблемах.