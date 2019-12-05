От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР

В России не существует полного цикла производства детских игрушек, детали заказываются из-за рубежа, на них экономят, поэтому и качество игрушек оставляет желать лучшего… Если игрушка сделана вручную, то она обязательно дорогая и не по карману большинству российских семей… Эти и многие другие мифы развеяли руководитель ООО "Санэкс" Наталья Бекечетова и коммерческий директор компании Идэль Зайнутдинов. Уже полгода в барнаульском цехе они возрождают неповторимую технологию производства кукол, которые становятся любимыми игрушками для многих детей.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:03 Цех по производству уникальной куклы в Барнауле работает уже больше 20 лет. Это семейный бизнес, но в силу определенных обстоятельств мало кто знает о том, что в регионе создаются куклы по высоким стандартам качества. Формула для куклы-младенца разрабатывалась вместе с Московским институтом детской игрушки, на ней же сегодня в компании "Санэкс" создаются новые игрушки.

03:23 Известный маркетер Игорь Манн на своих тренингах говорит: "Привлекайте детей к бизнесу, предлагайте им оценить ваши идеи". В компании "Санэкс" дети играют главную роль при придумывании и создании кукол. Они прорисовывают образы, дают наиболее точную оценку – так и определяется, найдет ли отклик у будущих покупателей та или иная игрушка. А народные мастера, в частности "Турина гора" и "Город мастеров", вручную разукрашивают кукол, воплощая задумки детей в реальность.

07:10 Ассортимент алтайского производителя игрушек расширяется достаточно быстро. За полгода, прошедшие с возобновления производства, разработана новогодняя коллекция, которая представлена Дедом Морозом и Снегурочкой, Антошка с ложкой, хулиганская парочка "Два сапога – пара", а также линейка профориентационных кукол, созданных в первую очередь для детских садиков.

09:49 Изменить свою жизнь кардинально никогда не поздно. Наталья взялась за творческий бизнес спустя 27 лет сухой работы с цифрами в качестве бухгалтера. Но теперь каждый трудовой день на производстве для нее и всего коллектива "Санэкс" наполнен яркими красками. Несмотря на то, что приходится разбираться со старым оборудованием, возрождать забытую технологию и преодолевать другие проблемы, коллектив осознает, что делает важное и нужное дело.

12:03 Во многом компании очень сильно помогает Алтайский фонд МСП. Команда "Санэкс" при поддержке Фонда успешно заявила о себе на выставке-ярмарке "Мир детства – 2019" в Москве. Кроме того, в восстановлении технологии производства кукол по советским стандартам также поучаствовал Фонд, направив к нужным специалистам металлообработки.

15:01 Компания "Санэкс" осуществляет полный цикл производства кукол – от ресничек до одежки, – привлекая к помощи только местных, алтайских мастеров. По словам гостей эфира, форма литья из пластизоля в России практически не используется. Их компания – единственная в своем роде.

16:14 Самая дешевая кукла, выпускаемая компанией, стоит 945 рублей. И это вполне конкурентоспособная цена для игрушки высокого качества и выполненной вручную. Гости рассказали, в чем выиграют покупатели и их дети, если приобретут именно эти куклы.

19:16 Несмотря на то, что сейчас торговый знак компании проходит регистрацию, найти уникальную куклу в магазинах Алтайского края может каждый. Кроме того, крупные партии товара забирает себе Новосибирск.

22:01 Поездка в Москву на выставку "Мир детства – 2019", организованную Алтайским фондом МСП, придала коллективу компании "Санэкс" уверенность в собственных силах, расширила горизонты дальнейшего сотрудничества. Посетителей выставки, по словам Натальи, приходилось долго убеждать, что игрушки созданы своими руками и без заказа каких-либо деталей за рубежом: "Когда они, наконец, приходили к мысли, что в России делают такие игрушки, что, по сути, народное производство возрождается, радости не было предела".

25:13 Алтайский фонд помогает компании "Санэкс" сертифицировать продукцию, ориентирует на участие в различных выставках. Алтайский производитель игрушек поддерживает постоянный контакт с Фондом, который, по сути, взял опеку над обладающей значительным прошлым, но все-таки еще молодой компанией. В ближайшей перспективе "Санэкса" – участие в конкурсе на получение гранта для дальнейшего развития производства неповторимых, красивых, качественных и, главное, безопасных детских игрушек.

Более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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