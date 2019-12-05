Четверг, 5 Декабрь, 14:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,19
€ 71,11
Обь
54см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР

, ИА "Амител"
Барнаульский производитель детских игрушек работает только на безопасном материале и только с алтайскими мастерами

В России не существует полного цикла производства детских игрушек, детали заказываются из-за рубежа, на них экономят, поэтому и качество игрушек оставляет желать лучшего… Если игрушка сделана вручную, то она обязательно дорогая и не по карману большинству российских семей… Эти и многие другие мифы развеяли руководитель ООО "Санэкс" Наталья Бекечетова и коммерческий директор компании Идэль Зайнутдинов. Уже полгода в барнаульском цехе они возрождают неповторимую технологию производства кукол, которые становятся любимыми игрушками для многих детей.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:03 Цех по производству уникальной куклы в Барнауле работает уже больше 20 лет. Это семейный бизнес, но в силу определенных обстоятельств мало кто знает о том, что в регионе создаются куклы по высоким стандартам качества. Формула для куклы-младенца разрабатывалась вместе с Московским институтом детской игрушки, на ней же сегодня в компании "Санэкс" создаются новые игрушки.

03:23 Известный маркетер Игорь Манн на своих тренингах говорит: "Привлекайте детей к бизнесу, предлагайте им оценить ваши идеи". В компании "Санэкс" дети играют главную роль при придумывании и создании кукол. Они прорисовывают образы, дают наиболее точную оценку – так и определяется, найдет ли отклик у будущих покупателей та или иная игрушка. А народные мастера, в частности "Турина гора" и "Город мастеров", вручную разукрашивают кукол, воплощая задумки детей в реальность.

07:10 Ассортимент алтайского производителя игрушек расширяется достаточно быстро. За полгода, прошедшие с возобновления производства, разработана новогодняя коллекция, которая представлена Дедом Морозом и Снегурочкой, Антошка с ложкой, хулиганская парочка "Два сапога – пара", а также линейка профориентационных кукол, созданных в первую очередь для детских садиков.

09:49 Изменить свою жизнь кардинально никогда не поздно. Наталья взялась за творческий бизнес спустя 27 лет сухой работы с цифрами в качестве бухгалтера. Но теперь каждый трудовой день на производстве для нее и всего коллектива "Санэкс" наполнен яркими красками. Несмотря на то, что приходится разбираться со старым оборудованием, возрождать забытую технологию и преодолевать другие проблемы, коллектив осознает, что делает важное и нужное дело.

12:03 Во многом компании очень сильно помогает Алтайский фонд МСП. Команда "Санэкс" при поддержке Фонда успешно заявила о себе на выставке-ярмарке "Мир детства – 2019" в Москве. Кроме того, в восстановлении технологии производства кукол по советским стандартам также поучаствовал Фонд, направив к нужным специалистам металлообработки.

15:01 Компания "Санэкс" осуществляет полный цикл производства кукол – от ресничек до одежки, – привлекая к помощи только местных, алтайских мастеров. По словам гостей эфира, форма литья из пластизоля в России практически не используется. Их компания – единственная в своем роде.

16:14 Самая дешевая кукла, выпускаемая компанией, стоит 945 рублей. И это вполне конкурентоспособная цена для игрушки высокого качества и выполненной вручную. Гости рассказали, в чем выиграют покупатели и их дети, если приобретут именно эти куклы.

19:16 Несмотря на то, что сейчас торговый знак компании проходит регистрацию, найти уникальную куклу в магазинах Алтайского края может каждый. Кроме того, крупные партии товара забирает себе Новосибирск.

22:01 Поездка в Москву на выставку "Мир детства – 2019", организованную Алтайским фондом МСП, придала коллективу компании "Санэкс" уверенность в собственных силах, расширила горизонты дальнейшего сотрудничества. Посетителей выставки, по словам Натальи, приходилось долго убеждать, что игрушки созданы своими руками и без заказа каких-либо деталей за рубежом: "Когда они, наконец, приходили к мысли, что в России делают такие игрушки, что, по сути, народное производство возрождается, радости не было предела".

25:13 Алтайский фонд помогает компании "Санэкс" сертифицировать продукцию, ориентирует на участие в различных выставках. Алтайский производитель игрушек поддерживает постоянный контакт с Фондом, который, по сути, взял опеку над обладающей значительным прошлым, но все-таки еще молодой компанией. В ближайшей перспективе "Санэкса" – участие в конкурсе на получение гранта для дальнейшего развития производства неповторимых, красивых, качественных и, главное, безопасных детских игрушек.

Более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:21
В Барнауле водитель въехал в киоск с фруктами и припаркованный на тротуаре Lexus 0
14:02
Со "Сватами" все в порядке: Федор Добронравов раскрыл будущее сериала 1
13:45
Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление 1
13:32
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО 0
13:13
Власти Барнаула отказались благоустраивать сквер на площади Октября 7
13:01
От ресничек до одежки – сами: в Барнауле создают кукол по высоким стандартам СССР 0
12:47
Барнаулец с наркотиками и патронами приехал на челябинский вокзал 6
12:34
Свобода и скорость. В "Белокурихе-2" открыли горнолыжный сезон на "Мишиной горе"
Собирайтесь в Белокуриху покорять самый высокогорный лыжный комплекс Алтайского края
12:19
Индекс оливье: новогодний салат за 2019 год подорожал с опережением инфляции 1
12:02
Как избежать катастрофы: ученые сделали фильм о проблемах алтайских лесов 10
11:52
15 лет лишения свободы дали бийчанке за убийство 11-месячной дочери 4
11:41
В Перми почтут память погибших при пожаре в "Хромой лошади" в 2009 году 0
11:29
Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле 3
11:14
Есть время, чтобы вылечить: на Алтае стали чаще выявлять рак на ранней стадии 4
11:04
"Газпром" может отказаться от строительства газопровода в Китай через Алтай 12
10:54
В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра 12
10:41
Coca-Cola отказывается от акций и скидок 20
10:33
Барнаулец залез в кабину башенного крана и объявил голодовку из-за долгов по зарплате 18
10:18
"Почта России" начала продавать лекарства, которые отпускают по рецептам 5
10:02
Алтайская кукла ручной работы. В нее влюбились Москва и Новосибирск 3
09:41
"Чтоб он сдох!" Интервью Дмитрия Шепелева возмутило отца Жанны Фриске 4
09:21
Варламов включил жилой комплекс в Барнауле в топ самых уродливых зданий России 41
09:09
Самозанятые пенсионеры получат неожиданную прибавку из-за лазейки в законе 0
08:44
Москвича посадили на 12 лет за то, что он хотел справить нужду в подъезде 35
08:14
В Подмосковье мальчика назвали Король Лев 11
07:49
Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года 9
07:25
За тобой следят. Какими уловками пользуются магазины для продаж 16
07:06
Врачи развеяли миф о пользе сауны при похудении 1
06:42
Живые ёлки и неизменные снежные фигуры: как выглядел новогодний Барнаул 30 лет назад 9
06:24
Дождь и мокрый снег обещают 5 декабря в Алтайском крае 1
06:15
Снежколепы, куклы, железная дорога: какие еще подарки ждут алтайские малыши 0
23:46
Виктор Сухоруков призвал навсегда забыть о возможном продолжении фильма "Брат" 1
23:18
Школьника из Челябинска заподозрили в изнасиловании девочки 1
22:45
Онколог рассказал, в каком возрасте нужно проверяться на рак 3
22:25
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе 8
21:44
Ольга Бузова допустила сразу две ошибки в фамилии Льва Лещенко 10
21:15
Минобороны расформирует воинскую часть, где рядовой Шамсутдинов устроил расстрел 3
20:42
РПЦ выступает против закона о домашнем насилии 6
20:15
Люди прыгают из окон. Страшный пожар произошел в здании колледжа в Одессе 4
19:40
"Предатель родины". Актер Певцов попросил Познера уехать из России 20
19:10
На проспекте Космонавтов в Барнауле заработали светофоры и фонари 0
18:30
Какой будет инфляция в конце 2019 года и почему на Алтае подорожала гречка 3
18:01
Обосноваться на Карибах: семь причин получить паспорт за инвестиции 4
17:40
Перинатальный центр "Дар" получил от банка ВТБ 3 млн рублей на новое оборудование 1
17:27
Хочешь долго жить – ешь перец чили: новое исследование ученых 2
17:13
Бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю осужден за взятку рублем и иконами 5
17:06
Этап Кубка России по сноуборду проходит в Барнауле 1
17:01
АлтГУ – в "Первой лиге": российские эксперты оценили опорный вуз 1
16:59
Россиянина осудили за попытку убийства бывшей жены. Он намеренно сбил ее 2
16:45
Двадцать человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Саратове 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.