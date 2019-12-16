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Губернатор Алтайского края Томенко не видит необходимости делать 31 декабря выходным

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Глава региона считает, что такого запроса от населения нет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что рабочий день 31 декабря 2019 года не стоит делать выходным. Об этом он сказал во время недавнего интервью краевым СМИ, в том числе и порталу amic.ru.

"Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – сказал глава региона.

Напомним, уже в нескольких субъектах страны губернаторы объявили 31-е выходным днем. Например, в Томской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Ленинградской, Курганской областях и ряде других территорий.

"Может, в других регионах и есть спрос, а, может, это просто политический шаг. Я не вижу необходимости ломать порядок вещей", – добавил Томенко.

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Кстати, на днях спикер краевого парламента Александр Романенко тоже высказал свое мнение по поводу того, стоит ли сделать 31 декабря выходным днем. Он сказал, что, с одной стороны, поддерживает идею, но с другой – есть рабочие процессы, которые просто так не останавливают.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.12.2019 08:20
- гость -

Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу.
----------------

Вот что бывает когда губернатор живёт в одном мире, а люди в другом.

16.12.2019 08:30
Митенька ржевский

Я лично не вижу в нахождении на посту губернатора региона г-на Томенко.
Считаю, что в обществе такого запроса нет.

16.12.2019 08:44
- гость -

Да действительно..зачем нам выходной этот..а у людей спрашивали вообще?..или только в думе спросили?))

16.12.2019 08:57
- гость -

а у людей спрашивали вообще?
--------------

А зачем? Было наверное так... Смотрит губернатор из голубого дома в окно и не наблюдает митинга с плакатами "Требуем сделать 31 декабря выходным". Отходит от окна и заявляет: "Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу."

16.12.2019 09:00
гость

да не нужен выходной в этот день, итак никто не работает

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