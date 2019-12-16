Губернатор Алтайского края Томенко не видит необходимости делать 31 декабря выходным

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что рабочий день 31 декабря 2019 года не стоит делать выходным. Об этом он сказал во время недавнего интервью краевым СМИ, в том числе и порталу amic.ru.
"Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше. Что же в последнюю неделю начинать", – сказал глава региона.
Напомним, уже в нескольких субъектах страны губернаторы объявили 31-е выходным днем. Например, в Томской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Ленинградской, Курганской областях и ряде других территорий.
"Может, в других регионах и есть спрос, а, может, это просто политический шаг. Я не вижу необходимости ломать порядок вещей", – добавил Томенко.
Кстати, на днях спикер краевого парламента Александр Романенко тоже высказал свое мнение по поводу того, стоит ли сделать 31 декабря выходным днем. Он сказал, что, с одной стороны, поддерживает идею, но с другой – есть рабочие процессы, которые просто так не останавливают.
Комментарии
Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу.
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Вот что бывает когда губернатор живёт в одном мире, а люди в другом.
Я лично не вижу в нахождении на посту губернатора региона г-на Томенко.
Считаю, что в обществе такого запроса нет.
Да действительно..зачем нам выходной этот..а у людей спрашивали вообще?..или только в думе спросили?))
а у людей спрашивали вообще?
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А зачем? Было наверное так... Смотрит губернатор из голубого дома в окно и не наблюдает митинга с плакатами "Требуем сделать 31 декабря выходным". Отходит от окна и заявляет: "Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу."
да не нужен выходной в этот день, итак никто не работает