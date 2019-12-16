Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка"). Об этом он сказал во время интервью краевым СМИ.
"Вроде бы при формировании генплана города этот вопрос был решен и все процедуры общественного обсуждения состоялись. Но когда дошло до реализации, сформировалось общественное мнение. Мои заместители и министр спорта подробно разбирают ситуацию. Деньги приходят и уходят, но парк если уберем, то вряд ли он появится там еще лет сто. Подойдем к вопросу взвешенно", – сказал Томенко.
Напомним, Алтайский край получил на строительство ФОКа 125 млн рублей по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Однако общественники и урбанисты выступили против.
Кстати, строительство такого объекта на этом участке предусмотрено градостроительным планом Барнаула. Поменять площадку регион уже не успеет – нужно готовить новую проектно-сметную документацию. Это дополнительные расходы из краевого бюджета. Кроме того, если власти не успеют освоить эти 125 млн рублей, их придется вернуть в краевой бюджет.
Комментарии
Строить. Парк восстановить.
07:50
Или не строить. Тогда там так и будут заросли. Все активисты отпразднуют победу и дружно успокоятся.
Парк Юбилейный тому пример. Зарастает понемногу с каждым годом. Уже место, где раньше стоял самолет, заросло. И странно, что он почему-то никому не нужен, ни лыжникам, ни мамам для прогулок, ни любителям бега по природе, хотя как раз для таких дел он очень большой и удобный. Пройтись по нему летом - тишина и практически никого. Можно одного-двух прохожих встретить и то это редкость.
Деньги приходят и уходят, но парк если уберем, то вряд ли он появится там еще лет сто.
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Всё-таки в отличии от нашего узкоглазого сенатора, Томенко иногда правду говорит.
Строить, но только не в парке. Парк восстановить
Этот приватизатор разберётся? Ну-ну.
16.12.2019 08:39
- гость -
Ну а почему бы и нет? Если народ начнёт активно противостоять, то будет куда правильнее если губернатор своим решением остановит стройку, не вынося проблему за пределы региона. Будет куда хуже, если ситуация дойдёт до того как в Екатеринбурге при попытки построить храм в парке.
Эту мульку затеяли чтобы отвлечь внимание от приватизации аэропорта. Чтобы втихомолку провернуть аферу.
16.12.2019 08:58
- гость -
Слушайте, ну если мы позволили отдать тепловые сети Барнаула в частные руки, а от этого напрямую зависят счета в наших квитанциях, что уж о аэропорте говорить. Пусть приватизируют, вот только обидно, что перед этим туда 2 млрд бюджетных денег хотят вложить.