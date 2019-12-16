Система работает. Томенко объяснил, почему Барнаул обходится без выборов мэра

Процесс избрания главы Барнаула не через всенародные выборы, а путем голосования депутатов городской думы – нормальная, работающая модель. Такое мнение высказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время интервью с журналистами краевых СМИ.
Главу региона спросили, созрели ли барнаульцы для того, чтобы не делегировать эти полномочия 40 депутатам гордумы, а самим определять свою судьбу.
"Я думаю, что вопрос – созрели или нет – не правомерен. Для этого не надо созревать. Губернатора края мы же выбираем напрямую. Но ведь эти 10 лет разные люди (имеет в виду разные созывы краевого парламента, который может вернуть выборность, – прим. авт.) приходили к выводу, что необходимо сохранить такую систему. И прямые выборы, и через делегирование этого права – обе системы работающие, у каждой есть свои минусы и плюсы. Но работает вторая модель. И ведь работает", – ответил губернатор.
Напомним, в Барнауле всенародные выборы мэра отменили в 2010 году. Теперь главу города выбирают депутаты БГД из кандидатур, прошедших конкурсный отбор специально создаваемой комиссии.
Осенью 2019 года после досрочной и добровольной отставки с поста градоначальника Сергея Дугина местная оппозиция выступила с призывом вернуть выборы. Инициатором идеи была партия "Справедливая Россия", затем ее поддержали КПРФ и ЛДПР. Но краевой парламент (в котором большинство – единороссы) идею отклонили.
Комментарии
Что значит работает? Город угробили. Строится всё без ума, бор вырубают, деревья в городе вырубают, парки застраивают, снег не убирают, дороги без ливнёвоек сделали (лужи конечно не по колено, спасибо Дугину). Проблем в городе полно, а мэр ответственности перед Барнаульцами не несёт.
Бараны пастуха не выбирают, прямо бы сказал, а то витеевато по едросовски послал народ....
Народ, хоть у нас, хоть во Франции, вседа будет не доволен властью. Желтые жилеты в Париже тому подтверждением! А во Франции кругом и всех выбирает народ!
Ну, не нравится, что депутатов Единой России у нас больше, придите, проголосуйте за других! Так 24% всего приходит на выборы. Кто виноват? Самих себя надо бить по лбу, как говорил профессор Преображенский. Не может быть у прекрасного народа власти! Какие мы сами такая и власть!
Что это за местное самоуправление? они знают, что достойных кандидатов нет и никто за «них» голосовать не будет.
Город хорошеет.А кучка нытиков есть везде.
конечно схема работает
что ни мэр то вор