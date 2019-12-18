Музыкальные гостиные: алтайский институт культуры сделал интересный проект для детей

Что объединяет классическую музыку и детей из детских домов города Барнаула? Социально-культурный проект Алтайского государственного института культуры. Летом 2019 года АГИК победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи ("Росмолодежь").
Полученный грант позволил студентам вуза выезжать в школы-интернаты и центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с костюмированными музыкальными гостиными. Это и театрализованные представления, и викторины, и живое вокальное и инструментальное исполнение фрагментов из музыкальных произведений европейских композиторов.
Для детей такие гости – настоящий праздник. Вот на такой праздник в конце ноября команда amic.ru приехала вместе с институтом культуры в барнаульскую общеобразовательную школу-интернат № 5. Здесь учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Им показали музыкальную гостиную "Венские классики в Париже" про композиторов Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Йозефа Гайдна.
Идейный вдохновитель и руководитель проекта, заведующая кафедрой музыкознания и фортепиано АГИК, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Константинова рассказала, что музыкальными гостиными студенты начали заниматься еще два года назад. Но до гранта деятельность была просто формой самовыражения, в которой было интересно себя реализовать студентам музыкального факультета. А теперь у них появился свой зритель и возможность заниматься просветительством не только в стенах своего института. Но почему именно центры для детей, оставшихся без попечения родителей?
"Это дети, которые остались без опеки родителей, они лишены той заботы, которую всегда чувствуют дети в семье. Мы хотели показать им другой мир. Мир искусства, мир музыки", – рассказала она.
Сама идея "гостиной" – погрузить их в эту эпоху, показать, как люди относились друг к другу, как они уважали друг друга, насколько они были воспитанны, какие у них были ценности.
"Не многие наши ребята имеют возможность посещать музеи, театры, что очень необходимо для их творческого развития. А когда они встречаются в стенах нашей школы и являются участниками такого рода мероприятий, то естественно это имеет огромное значение в их музыкальном просветительстве и приобщении именно к культурным ценностям", – добавила завуч по учебно-воспитательной работе школы-интерната № 5 Ольга Форат.
Такие гостиные детям очень нравятся, хотя многие стесняются выражать свои эмоции при всех. Но потом после представления подходят и расспрашивают. Про костюмы, про композиторов, как называется эта музыка.
Нравится их радовать и студентам. Они понимают, как важен даже не столько сам рассказ о композиторах, сколько внимание к ребятишкам, совершенно не избалованным в этом деле.
Кстати, проект "Музыкальные гостиные, как средство просветительской деятельности для детей, оставшихся без попечения родителей" разработал студент второго курса профиля подготовки "Музыкальная педагогика" Владислав Стафурский.
Комментарии