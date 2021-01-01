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Время чудес. Бурятская сказка "Зима-лето"

, ИА "Амител"
Как одна маленькая девочка поставила в тупик самого мудрого слугу правителя

Скачать сказку 1 "Зима-лето"

Новогодние каникулы – время сказок. И неважно, где вы проводите свой Новый год: дома, в деревне у бабушки, в гостях, в путешествии или где-то еще. Сказке место везде. Редакция amic.ru предлагает вновь послушать мудрые народные сказки народов, живущих в Алтайском крае.

Говорят, жирный конь – хороший конь. Богатый человек – мудрый человек. Мол, раз нет богатства у тебя, то и ума нет. Но одна маленькая девочка не побоялась с этим поспорить. Слушайте, что из этого получилось. 

С сегодняшнего дня amic.ru публикует аудиосказки по мотивам волшебных историй и легенд народов, проживающих на территории Алтайского края. Это наш новогодний подарок читателям.

Слушайте вместе с детьми. И пишите отзывы в комментариях. С Новым годом!

 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.12.2019 12:42
Иван

Отличная сказка. Уважаю бурятов!

25.12.2019 12:51
Р2Д2

Послушал с интересом, озвучка шикарная

25.12.2019 12:55
Вах

А где прочитать можно? (слушать не люблю)

25.12.2019 12:57
гость

Чудесно! С удовольствием послушаю еще раз! Ждем остальные сказки!

25.12.2019 13:50
Елена Панова

Ребят, какие же Вы молодцы, в суматохе дней, забываешь следить за новостями и заходить на Амик, а вот когда вспоминаю спустя время, захожу и вижу как меняется портал становится интереснее и теплее) Ребята что озвучили сказку - крутые!

25.12.2019 14:05
- гость -

редкий бред

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