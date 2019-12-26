Копированию не подлежит: на Алтае создают единственные в своем роде сельхозобъекты

Группа компаний "Сохрани зерно" – в числе передовиков по всей России. И не только благодаря созданию уникального комплекса оборудования специально для каждого объекта сельскохозяйственной отрасли. Коллектив начал с себя, внедрив особый, творческий подход в кадровую политику. Почему за последние три года пришлось обновить состав сотрудников на 80%, в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" рассказал руководитель Алексей Шурутов.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:19 Группа компаний "Сохрани зерно" занимается проектированием, производством и строительством сельскохозяйственных зданий и сооружений. Переработка растительного зерна – это сложный технологический процесс, поэтому организация Алексея Шурутова обеспечивает его преимущественно на своих объектах, которые создавались с нуля. География у группы компаний весьма обширна, охватывает практически всю Россию с выходом на Казахстан.

03:29 Алексей Шурутов решил уйти в свободное плавание по просторам предпринимательской деятельности в 33 года после впечатляющего профессионального пути в нефтехимии и крупном агропромышленном комплексе. При этом первые попытки открыть свое дело у руководителя "Сохрани зерно" были еще на студенческой скамье. Идея инновационного программного обеспечения для строительства, которая теперь успешно разрабатывается и внедряется компанией Алексея, берет свои корни именно со студенчества. Тогда реализовать не удалось. А теперь решения, которые предлагает компания "Сохрани зерно", – в числе первых по всей стране.

05:58 В основе подхода к работе должно лежать творчество, которое, по мнению Алексея, современная рыночная экономика вырубает. Его компания, наоборот, творческий потенциал сотрудников ставит на первое место. Внедрять этот подход приходится зачастую применяя жесткие меры – за последние три года в компании "Сохрани зерно" кадровый состав изменен на 80%. По словам Алексея, расстаются с теми, кто не готов к новому, кто боится раскрыться и проявить себя в полной мере.

07:47 Технические решения, которые предлагает компания "Сохрани зерно", инновационные и уникальные по своей сути. Найти что-то подобное на рынке не удастся. И скопировать не получится тоже.

11:01 Компания "Сохрани зерно" сейчас реализует объект в Камне-на-Оби, для которого создано особое оборудование. Оно минимизирует затраты на передвижение транспорта и человеческий труд, а также позволит получать из общего объема зерна только сильные семена, обладающие высоким потенциалом.

12:45 Агропромышленный комплекс ликвиден, он привлекателен для заработка, в том числе и для мошенников. Группа компаний "Сохрани зерно" ставит перед собой одной из задач уберечь хозяйственников от недобросовестных поставщиков. Часто приходится сталкиваться с недопониманием со стороны клиентов, для которых привлекательна дешевизна оборудования. Но это чревато разочарованием.

15:07 Алексей Шурутов сейчас получает второе высшее экономическое образование. Он уверен, что постоянное повышение знаний и квалификации – не только в сельском хозяйстве, в любой отрасли – может помочь видеть важное и добиваться успехов и внушительных результатов. А финансовая безграмотность является во многих хозяйствах камнем преткновения при принятии эффективных решений.

19:19 Группа компаний "Сохрани зерно" перешла на собственное производство многого оборудования, потому что не смогла найти на рынке отвечающую их требованиям технику. В настоящее время сотрудничество с другими поставщиками также налажено, и это преимущественно ведущие европейские производители сельскохозяйственного оборудования. Алексей Шурутов рассказал, чего не хватает отечественным компаниям.

22:02 В годы перестройки многие новаторские мысли СССР утекли к западным производителям. Теперь российские компании копируют технологию из-за рубежа. По мнению Алексея, складывается циклическая закономерность, при которой мы, по сути, забираем свои же идеи обратно. При этом есть технические решения, разработанные в Советском Союзе, которые Запад до сих пор не может реализовать у себя. А мы можем. Потому что обладаем огромным потенциалом.

24:53 Алтайский край всегда славился светлыми головами. Главная задача государства – не сломать молодые умы, а поддержать их, раскрыть это творческое начало.

25:53 Сотрудничество с Алтайским фондом МСП позволило компании "Сохрани зерно" расширить собственные внешние границы. Деловая поездка в Египет, организованная Фондом, заставила по-другому взглянуть на свой бизнес, показала необходимость некоторой перестройки. Чтобы продукция устраивала вешний рынок в полной мере. Потому что алтайский бизнес привык показывать себя только с лучшей стороны.

Более подробную информацию о центре "Мой бизнес" и о том, какие услуги предоставляет Алтайский фонд МСП, можно получить в г. Барнауле на ул. Мало-Тобольской, 19, и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

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