Время чудес. Немецкая сказка "Замарашка и волшебный прутик"

Скачать сказку 3. "Замарашка и волшебный прутик"
Ещё одна сказка волшебного проекта amic.ru к Новому году.
Даже избалованные красавицы могут измениться и выйти замуж за принца, если осознают ошибки и не испугаются черной работы. А еще после этой истории становится понятно, откуда взял сюжет для "Золушки" Шарль Перро.
Напомним, в преддверии Нового года amic.ru сделала подарок читателям и публикует аудиосказки по мотивам волшебных историй и легенд народов, проживающих на территории Алтайского края.
- Следующая история выйдет 30 декабря в 12:00
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