Елку зажжем, фейерверк запустим. Когда и как в Барнауле пройдут новогодние гулянья

74 спортивных объекта, елки во всех районах города, обновленная иллюминация – Барнаул готов к встрече Нового года. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал глава комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. Запись вы можете послушать прямо здесь, через наш плеер. А еще мы расписали самые интересные моменты по минутам.
00:48 Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, чтобы люди спокойно встретили Новый год. А ещё, пока все едят оливье, десятки тысяч человек будут следить за порядком: полицейские, медики, дорожники.
02:24 Новогодние елки уже посетили более 35 тысяч школьников. На случай закрытия трасс из-за непогоды для детей из других городов и сел зарезервировали места в гостиницах и столовых.
04:26 Почти все досуговые и культурные учреждения подготовили новогоднюю программу на конец декабря и январские каникулы.
04:40 "Сам недавно был и советую барнаульцам сходить и сводить детей в планетарий".
05:51 На улице Мало-Тобольской ледяные фигуры будут стоять до марта, пока не начнут таять.
07:54 В ближайшее время на первом этаже Старого базара откроется фуд-корт.
09:14 "Мы правильно сделали, что купили елку на площадь Сахарова". Прошедшие в Барнауле ураганные ветры ее совсем не повредили.
10:15 28 декабря, в субботу, в 18 часов состоится открытие главной елки на Сахарова. Сначала концерт, поздравления от первых лиц города и края, а в 19 часов праздничный фейерверк.
12:10 Но если не хочется ехать в центр, то и не надо. В каждом районе Барнаула установлена своя зеленая красавица. И на всех официальных площадках в субботу состоится праздничная программа и фейерверк.
13:02 Главы районов соревнуются за лучшее оформление новогодних площадок.
13:50 В новогодние праздники будет работать 74 спортивных объекта: лыжные базы (прокат лыж от 100 до 250 рублей), катки (а их более 20), Тропа здоровья в нагорном бору.
15:25 "Администрация тогда хорошо работает, когда люди не замечают ее работу".
18:23 Новогодние представления в Барнауле на высоком уровне. Не хуже, а то и лучше Кремлевской елки.
20:10 Дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья тоже смогли посетить елки и представления.
21:55 А как насчет самой новогодней ночи? Будет где "потусить"?
23:22 Барнаульцы стали меньше пить в общественных местах. Меньше приходить на городские праздники "под градусом".
27:08 Когда закончится праздник, елки упакуют в мешки, горки растопят, иллюминацию отключат?
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