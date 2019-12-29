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Поддать жирку! Фитнес-тренер о том, как правильно питаться

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Что можно, а что нельзя есть, если хотите долго жить, не болеть и хорошо выглядеть

Правильное питание — это не отказ от жиров. Это отказ от углеводов, говоря понятнее — отказ от сахара, который есть не только в сладостях. Чем так плохи углеводы, как выбрать нужные жиры и к чему приводит недоедание белков, об этом в эфире программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле рассказал тренер высшей категории, рекордсмен мира по жиму лежа, основатель проекта "Тело похудело", мастер спорта международного класса Илья Казюра. Слушайте весь эфир в нашем плеере, а самые интересные моменты будут на этих отрезках времени:

01:32 Глюкоза — основная проблема человека питающегося. Никогда за всю историю мы не ели столько сахара, как сейчас.

03:04 Белки — главный строительный материал. Но большинство из нас его не доедают в полтора-два раза (надо 1,2 гр.белка на 1 кило своего веса). И проблем при его дефиците намного больше, чем при избытке. Так что мясо, курицу, рыбу, яйца, творог ешьте побольше.

05:10 Правильное белковое питание значительно меняет внешний вид человека за полгода (это кожа, волосы, ноги). Реально, тебя будет не узнать.

07:14 Жиры — тоже важный строительный материал (дневная норма — 1 гр. на кило вашего веса). 80% всех диет являются обезжиренными. Мол, они самые калорийные. Чушь! Без жиров человеку грозит депрессия и вечно плохое настроение.

08:55 Белки и жиры обладают свойством долгого насыщения, они перевариваются 6-8 часов. Проще говоря, при сбалансированном питании лишняя шоколадка в вас просто не влезет, вы не будете испытывать постоянное чувство голода.

09:40 Но жир жиру рознь. О том, почему жареный чебурек намного хуже, чем запеченная семга. А также о важности холестерина.

11:32 Лайфхак: дешевый и качественный источник "хороших" жиров — льняное масло.

13:10 Идем дальше, углеводы. 80 лет назад никто и нигде не обсуждал проблему похудения. Её просто не было.

14:27 Сахар дал нам очень много болезней.

15:07 70-80% продуктовой корзины — это углеводы.

16:40 Все углеводы, даже гречка, превращаются в организме в глюкозу, фруктозу или галактозу. Кровь становится более вязкой, в помощь вырабатывается инсулин. Все, что не перерабатывается уходит в "жировое депо".

18:13 Где брать "хорошие" углеводы? И как их правильно есть?

19:27 А правда ли, что не обязательно ходить в спортзал, чтобы похудеть?

20:52 Часовая нагрузка тратит 400-500 калорий. Три тренировки в неделю — 1200 калорий. Столько же будет один обед на фуд-корте.

23:43 Но как же все-таки заставить себя нормально питаться? 

26:18 Любая физнагрузка хорошо, но силовая тренировка кое в чем выигрывает. 

27:51 С 30 до 40 лет с тела уходят 4-5 кг мышечной массы. Это значит, что в сутки будет тратиться меньше калорий. Если не станешь есть меньше, то будешь набирать вес быстрее.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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