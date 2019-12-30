Время чудес. Алтайская сказка "Семеро братьев"

Стройные как лиственницы, сильные как медведи, дружные как волки. Семь смелых братьев ради счастья младшего не побоялись соперничать с самыми сильными богатырями Земли и Неба, выступили против воли небесного хана. Что из этого вышло – рассказывает наша сказка.
Напомним, в преддверии Нового года редакция amic.ru сделала подарок читателям и публикует аудиосказки по мотивам волшебных историй и легенд народов, проживающих на территории Алтайского края. Слушайте вместе с детьми и пишите ваши отзывы.
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