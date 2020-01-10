Долой диеты, или Как похудеть после новогодних праздников. Советы эксперта

Новогодняя ночь, доедание салатов 1 и 2 января, жирный рождественский гусь многим добавили пару сантиметров на боках и животе. Как теперь от них избавляться, в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал тренер высшей категории, рекордсмен мира по жиму лежа, основатель проекта "Тело похудело", мастер спорта международного класса Илья Казюра. Слушайте весь эфир в нашем плеере, а самые интересные моменты будут на этих отрезках времени:

02:02 Многие после обильного праздничного застолья себя наказывают – устраивают разгрузочные дни, изнурительные тренировки. Но это не работает.

03:00 А работает так: перед праздником, где вы будете много есть, старайтесь сократить количество углеводов в питании и провести пару силовых тренировок (лучше в тренажерном зале).

06:27 У вас еще остались конфеты после Нового года? Не ешьте их! Угостите коллег. Ибо современные кондитерские изделия состоят на 30% из сахара, на 30% из маргарина (который содержит гидрогенезированный жир, что прям фу-фу-фу), а остальное – крахмал и крахмалистые вещества.

09:34 Но как же поднять свою работоспособность, если не шоколадкой?

10:50 Вот тут будет грустно: фрукты тоже имеют ограниченную пользу. И фруктоза еще более коварна, чем глюкоза. Ибо сахар во фруктах не откладывается в мышечный запас, а сразу превращается в жир. Оптимальная норма, по словам Казюры, не более двух фруктов в день.

13:10 В овощах витаминов в два-три раза больше.

13:38 Есть такая популярная монодиета: есть только гречку. Развенчиваем миф по поводу эффективности и пользы такой диеты.

15:40 Еще одна диета от Аниты Цой: в течение дня можно есть только огурцы, пить воду или зеленый чай.

17:27 Мочегонные средства – хорошо или плохо?

20:27 Как понять, когда ты реально сжигаешь жир, а не просто сливаешь воду?

22:05 Жидкие калории, пищевой комок – это что такое и нужно ли это организму.

24:08 Какой вид физической активности лучше для похудения.