Даже 90-летний пенсионер смог. Кто и как сдает ГТО в Барнауле

Физкультура укрепляет не только состояние организма человека, физкультура укрепляет общество. В последние несколько лет государство активно взялось за это направление (физкультпривет из советского прошлого). В стране открыли множество центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Какие нормативы нужно сдать, как это сделать и насколько это сложно? Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал руководитель городского центра тестирования Андрей Цепенок. Весь эфир можно послушать в нашем плеере, а самые интересные моменты мы отметили таймкодами:
01:07 Современный комплекс ГТО – это что, как и зачем.
02:04 А что это за центр и сколько стоит сдать ГТО?
02:47 Сдать нормативы может каждый или есть ограничения?
03:23 Думаете, что не сможете сдать ГТО? А вот 90-летний барнаулец смог! Да и вообще активных пенсионеров много. Проверить свою силу и выносливость можно с 6 лет и без ограничений по возрасту. Для каждой возрастной группы – свои нормативы.
07:15 Так, я бы попробовал, но как подготовиться?
09:15 Как проходит сдача нормативов, какие испытания обязательные, а какие можно выбрать. Расскажем про бег, наклоны, подтягивания, стрельбу, плавание, прыжки, метание снарядов.
14:09 Вы удивитесь (мы точно удивились), но самое популярное испытание по выбору в Барнауле – стрельба. Его чаще всего выбирают даже девушки.
17:51 Испытания проводят как в самом центре, так и на стадионах, лыжной базе, бассейне.
19:48 Значок получил. Что дальше? Какие это может дать льготы?
21:10 В 2019 году нормативы сдавали почти пять тысяч человек, из них значки (золото, серебро, бронза) получили 1,8 тысячи.
22:30 Чиновники, депутаты тоже активно сдают ГТО. Министр спорта вот сдал.
26:10 Так, убедили. Что надо сделать, чтобы попробовать свои силы?
Комментарии
опять пенсионный возраст повысят?
Посмотрите сколько жирных в полиции, прокуратуре, армии
Они своим безобразием позорят мундиры
Почему чинуш не заставляют сдавать нормы ГТО ?