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Новые форматы бизнес-общения: на Алтае появится коворкинг-центр и диалог на воздухе

, ИА "Амител"
Каких успехов достигли алтайские предприниматели совместно с фондом МСП и что нового планируется в сфере бизнеса в 2020 году

Не все предприниматели знают, что существует государственная поддержка бизнеса, которая помогает развивать дело и ставить его на правильные рельсы. За последние несколько лет Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства активно ведет работу по информированию как начинающих, так и действующих бизнесменов. За прошлый год фонд уже оказал поддержку более 90 компаниям края. О том, чего удалось достигнуть и что планируется в новом году рассказал руководитель фонда Антон Слободчиков на радио "Эхо Москвы".

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем: 

2:00 В прошлом году в каждом из направлений работы были достигнуты весомые успехи. Например, по финансовому направлению удалось существенно нарастить объем поручительств по банковским кредитам. Фонд своими поручительствами поддержал алтайских предпринимателей более чем на полмиллиарда рублей. Эти средства позволили им, в свою очередь, привлечь почти 1,2 миллиарда кредитных ресурсов. Также за год было реализовано много программ, которые впервые были представлены не только в Алтайском крае, но и за Уралом. Удалось привлечь настоящих профи в бизнесе, которые совершенно бесплатно делились своим опытом с начинающими предпринимателями.

4:35 Предпринимательский форум "Мой бизнес", который прошел в октябре прошлого года, стал одним из самых значимых в бизнес-среде. В нем приняли участие более полутора тысяч человек. Подобное масштабное мероприятие фонд МСП планирует повторить и в этом году.

6:45 Идея коворкинг-центра в Алтайском крае была одобрена и поддержана. Дело в том, что алтайским предпринимателям не хватает общения и обмена опытом. В связи с этим сотрудники фонда буквально "на коленке" нарисовали прототип коворкинг-центра со всеми необходимыми условиями для работы и общения, принесли в сообщество, которое его одобрило. Проект создан на площадке фонда и реализуется.

8:29 В 2020 году по всем направлениям предусмотрены новые виды государственной поддержки предпринимателей. Например, планируется запуск поручительства по беззалоговым кредитам, изменение рассрочки на комиссию фонда, а также тестируется спрос на поручительство по микрозаймам. По направлению образовательной поддержки планируется создание акселератора предпринимателя и большая программа по подготовке менторов.

13:50 Также в этом году в Алтайском крае запланировано несколько больших форумных мероприятий. К Дню предпринимателя фонд хочет организовать площадку на свежем воздухе для открытого диалога между представителями бизнеса. В целом в 2020 году появится много возможностей, чтобы более успешно развивать алтайский бизнес.

16:07 В 2019 году Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства оказал свыше 13 тысяч услуг бизнесменам, свыше семи тысяч предпринимателей приняли участие в наших образовательных проектах, многие из них воспользовались финансовыми инструментами. Один из интересных проектов, который стоит отметить, – производство желейных конфет. Предприниматель, который развернул это дело, уже сегодня заходит со своей продукцией в крупную торговую сеть. Также стоит отметить компанию "Моквин", которая занимается полной переработкой аккумуляторов. Это уникальное производство в Алтайском крае. На самом деле тоже знаковая и очень актуальная тема, которая в этом году шагнула вперед. Еще одна гордость – компания "ЧарышАгроПродукт", которая с поддержкой фонда смогла восстановить Чарышский маслосырзавод.

19:57 По направлению экспорта в Алтайском крае произошел значительный скачок. Для сравнения: в 2018 году по центру экспорта фонд вывел предпринимателей всего на пять международных выставок, в 2019 году – уже на 18 выставочных мероприятий, это 11 бизнес-миссий, в том числе реверсных. На рынке экспорта пробует себя компания "Рикон" с сырной продукцией "Зимаречье". Она очень активно пытается зайти на вьетнамский рынок. Барнаульский котельный завод – тоже активный участник всех программ, и продукция его востребована на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, так же как и компания "Велес". Продукция сельхозмашиностроения очень качественная, востребована не только на рынках Юго-Востока и Ближнего Востока, но и в Германии, и в Польше покупают навесное оборудование для сельхозтехники алтайского производства. Компания "СиСорт", которая на рынке давно звучит как видный экспортер, но тем не менее они ищут новые рынки сбыта.

25:45 Большая информационная поддержка предпринимателей. У фонда есть горячая линия, портал мойбизнес22.рф, начали работать в формате центра "Мой бизнес" одними из первых в России, когда физически в Барнауле по адресу улица Мало-Тобольская, 19, можно прийти и задать любой вопрос, записаться на мероприятие и получить весь спектр поддержки в одном месте.

27:14 О будущем Алтайского центра бизнес-инкубирования. Центр будет трансформирован в коворкинг-центр, клуб, в котором можно проводить встречи, конференции. Там будет лекционный зал и место, где можно просто посидеть и поработать: хороший Wi-Fi, необходимая инфраструктура, кафе.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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