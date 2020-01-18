Селфи над купелью. Как правильно окунаться в прорубь, чтобы не заболеть

Крещение – праздник, который православные будут отмечать 19 января. Но не только верующие в этот день (и ночь) будут погружаться в прорубь. "Проверить себя", "испытать свои силы", "сделать крутую фотку" – так обычно говорят те, кто собирается в этот день испытать сильный физический стресс за компанию. Но верующий ты или нет, окунаться нужно правильно. Как это сделать, а кому лучше и не начинать на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала внештатный кардиолог Минздрава Алтайского края Анна Ефремушкина. Слушайте весь выпуск в нашем плеере, а самые интересные моменты мы отметили тайм-кодами.

01:20 Повышенное артериальное давление, перенесенные инфаркт миокарда и инсульт, хронические воспалительные и респираторные заболевания – обладателям этих "болячек" окунаться очень и очень не рекомендуется. То же касается людей старше 65 лет, беременных и кормящих женщин, детей до 12 лет.

02:58 Во всем должен быть здравый смысл. Погружение в прорубь – это экстремальная ситуация для организма. Резко сужаются сосуды кожи, чтобы сохранить тепло для органов, повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений, сердечный выброс. Иногда это заканчивается плохо. Причем последствия могут быть как сразу, так и только через какое-то время (могут проявиться болезни, о которых вы не знали).

05:56 В идеале готовиться к январскому крещенскому окунанию надо с сентября: обтирания, обливание.

06:38 Выбирайте "официальные" проруби – с оборудованными местами для переодевания, дежурящими спасателями и медиками. Одежда должна быть теплой и комфортной. Перед окунанием разогрейтесь или разотритесь, но не до пота.

07:52 Окунание должно быть быстрым, не более 20-30 секунд. Нельзя окунаться с головой!

10:43 Как понять, что что-то пошло не так и нужно обращаться к врачу?

12:46 Алкоголь и прорубь – насколько опасно это сочетать.

16:20 А как же польза? Польза от закаливания. Кстати, помните, в Советском Союзе деток закаливали уже с детского сада?

19:07 "У моего дедушки инфаркт миокарда развился вследствие нахождения в бане".

21:20 Польза правильной бани.

22:31 Уровень медицины высок, что позволяет жить людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Но неправильное питание, образ жизни, курение приводит к росту заболеваемости. Оборотная сторона прогресса.

25:30 Почему умирают молодые люди?