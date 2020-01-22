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5 млн дней болезни. Жители Алтайского края стали реже брать больничный

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Стало меньше и декретов

Жители Алтайского края стали реже уходить на больничный (это не значит, что теперь меньше болеют), но при этом сумма официальных выплат от Фонда социального страхования растет. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством алтайского регионального отделения ФСС Екатерина Степанова. Подробнее об этом, а также о выплатах, связанных с материнством (декретов тоже становится меньше), и электронных больничных слушайте в нашем подкасте через плеер, самые интересные моменты будут на этих отрезках времени:

01:16 В 2019 году жители Алтайского края официально находились на больничном более 5 млн дней. ФСС выплатил им пособий более чем на 3 млрд рублей. Это, кстати, больше, чем в 2018 году. Увеличение связано с ростом заработной платы (а ведь чем она выше, тем больше пособие получает работник за свой больничный), увеличением страхового стажа работника, а также ростом МРОТ.

03:32  Жители Алтайского края болеют "на ногах": количество больничных снижается, а продолжительность их растет (когда заболевание серьезное и на работе его уже не перенести). Средняя продолжительность одного больничного – свыше 14 дней.

05:26 ФСС в прошлом году выдал "материнских" пособий на 2,5 млрд рублей. Их четыре вида: пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

06:18 Большинство пособий зависят от официальной ("белой") заработной платы. 

07:08 Рожать тоже стали меньше – число случаев выплаты пособий снижается каждый год. 

07:34 Пособия с 1 февраля 2020 года будут проиндексированы на 3,1%. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит более 27 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка будет около 21 тысячи рублей с учетом районного коэффициента, без него – 18 тысяч рублей. Вставшие на учет на раннем сроке получат более 777 рублей. А пособие по беременности и родам будет максимум 322 тысячи рублей (для работающих и получающих высокую зарплату).

09:50 Молодые мамы, у которых стаж работы менее двух лет (а пособия считаются как раз от двух лет), получают по уровню МРОТ. Минимальный размер пособия по беременности и родам составит 64 тысячи 205 рублей (с учетом районного коэффициента).

14:10 2% отцов региона (каждый 50-й) получают пособие по уходу за ребенком, то есть они находятся в официальном декретном отпуске.

18:09 Электронный больничный (листок нетрудоспособности) можно получить в больницах региона уже не первый год. В чем его удобство?

21:00 Как и когда его получать? Можно ли выбирать и взять не ЭЛН, а привычный бумажный больничный?

24:53 В конце 2019 года ФСС выдал 200-тысячный электронный больничный. Народ "распробовал".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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