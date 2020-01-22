5 млн дней болезни. Жители Алтайского края стали реже брать больничный

Жители Алтайского края стали реже уходить на больничный (это не значит, что теперь меньше болеют), но при этом сумма официальных выплат от Фонда социального страхования растет. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством алтайского регионального отделения ФСС Екатерина Степанова. Подробнее об этом, а также о выплатах, связанных с материнством (декретов тоже становится меньше), и электронных больничных слушайте в нашем подкасте через плеер, самые интересные моменты будут на этих отрезках времени:

01:16 В 2019 году жители Алтайского края официально находились на больничном более 5 млн дней. ФСС выплатил им пособий более чем на 3 млрд рублей. Это, кстати, больше, чем в 2018 году. Увеличение связано с ростом заработной платы (а ведь чем она выше, тем больше пособие получает работник за свой больничный), увеличением страхового стажа работника, а также ростом МРОТ.

03:32 Жители Алтайского края болеют "на ногах": количество больничных снижается, а продолжительность их растет (когда заболевание серьезное и на работе его уже не перенести). Средняя продолжительность одного больничного – свыше 14 дней.

05:26 ФСС в прошлом году выдал "материнских" пособий на 2,5 млрд рублей. Их четыре вида: пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

06:18 Большинство пособий зависят от официальной ("белой") заработной платы.

07:08 Рожать тоже стали меньше – число случаев выплаты пособий снижается каждый год.

07:34 Пособия с 1 февраля 2020 года будут проиндексированы на 3,1%. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит более 27 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка будет около 21 тысячи рублей с учетом районного коэффициента, без него – 18 тысяч рублей. Вставшие на учет на раннем сроке получат более 777 рублей. А пособие по беременности и родам будет максимум 322 тысячи рублей (для работающих и получающих высокую зарплату).

09:50 Молодые мамы, у которых стаж работы менее двух лет (а пособия считаются как раз от двух лет), получают по уровню МРОТ. Минимальный размер пособия по беременности и родам составит 64 тысячи 205 рублей (с учетом районного коэффициента).

14:10 2% отцов региона (каждый 50-й) получают пособие по уходу за ребенком, то есть они находятся в официальном декретном отпуске.

18:09 Электронный больничный (листок нетрудоспособности) можно получить в больницах региона уже не первый год. В чем его удобство?

21:00 Как и когда его получать? Можно ли выбирать и взять не ЭЛН, а привычный бумажный больничный?

24:53 В конце 2019 года ФСС выдал 200-тысячный электронный больничный. Народ "распробовал".