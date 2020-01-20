Правительству Алтайского края представили нового министра промышленности

Виктор Томенко 20 января подписал постановление о назначении Вячеслава Химочки министром промышленности и энергетики Алтайского края.
Нового министра губернатор официально представил в понедельник членам правительства региона. Также он отметил, что таким образом, на данный момент блок реального сектора в правительстве полностью сформирован.
Ранее источник уже сообщал amic.ru, что Химочка займет пост министра промышленности Алтайского края после назначения Александра Климина заместителем председателя правительства. Но точной информации по этому факту не было.
Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук. В органах власти с 2006 года. Сначала он работал председателем комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем – главой Центральной сельской администрации Центрального района. В феврале 2011 года стал замглавы уже в городской администрации.
Комментарии
Эта Химочка в промышленности работала ???
кто ж его двигает то?
Это тот, который гордо позировал вместе с Дугиным на фоне развороченной Горы и порушенной лестницы? Теперь будет фоткаться на фоне порушенных заводов (вернее, их остатков)?
Министр того,чего нет.Только зарплату получать.
Знаю ещё по его работе в Алтайгосэнергонадзоре у Полонского.
Редкостных «душевных» качеств человечек)
Как может стать министром, да не просто министром, а промышленности, у меня даже воображения не хватает...
Химочка поднимет с колен промышленность края! Зацветем, заколосимся
20.01.2020 11:48
- гость -
Надо признать у Вас скудное воображение. У губернатора вот шире взгляд. А редкостные душевные качества как сами позволили заметить как раз обладают единицы, так сказать вот он алмазик и нашелся, и оправу ему подогнали по статусу.
Скорее министр свободного времени, а не министр промышленности
Позорище
чего хрень-то пишите?
Промышленность в Алтайском крае посерьезнее, чем в Новосибирске будет.
Задача министра не у станка стоять, а взаимодействовать с Москвой и СФО. Химочка это умеет делать. Его работа в гор.администрации тому подтверждение.
Правильное назначение
20.01.2020 11:48
- гость писал-
Знаю ещё по его работе в Алтайгосэнергонадзоре у Полонского.
Редкостных «душевных» качеств человечек)
Как может стать министром, да не просто министром, а промышленности, у меня даже воображения не хватает...
а ты чего достиг за это время? кем ты стал? Комментатором на АМИКе?
по работе взаимодействовал с Химочкой. Нормальный специалист. Без пафосности и чванства. Только хорошие впечатления
20.01.2020 12:29
- гость писал -
по работе взаимодействовал с Химочкой. Нормальный специалист. Без пафосности и чванства. Только хорошие впечатления
+100
12:23
Не-не-не! Точно, этих к станку нельзя. Они или станок угробят, или сами без рук - без ног останутся. Пусть уж лучше стратегемы сидит сочиняет в кабинетной тиши.
не надо от министра ждать сверхъестественного. Значительная часть промышленности АК - частная собственность. Захотел хозя закрыть предприятие или сменить его профиль ни кто ему особо не указ. Он собственник. И ваши митинги в защиту не помогут
у станка-то стоять - много ума не надо. вот для станка заказ найти и обеспечить ресурсами - вот задача!
Даешь Химочку в каждый город!
Меня только одно поражает: как дружно тролли из мэрии восстали за Химочку)
Хорошо, считайте мой первый пост просто личным отношением, ок)
Вот просто скажите каким образом среди всех прочих неадекватных управленцев, вдруг расцвёл такой цветок в пустыне?)
Так не бывает, чтобы все вокруг приверженцы однополой любви, а один он - Д’Артаньян)
Вы же понимаете, что это человек из системы, а там с нормальными - проблема, нету их.
Те, кто ссылается на личный опыт работы с снабжён - озвучьте)
20.01.2020 12:36
- гость -
Зачем тогда нужен министр?
Секретаршей сможет руководить - с него хватит.
Он экономист средненький, а развивать промышленность способен ли?
Зато исполнительный очень
20.01.2020 12:29
- гость -
по работе взаимодействовал с Химочкой. Нормальный специалист. Без пафосности и чванства. Только хорошие впечатления
вам видимо не с кем сравнить(((
люди, которые действительно открывают кабинеты в министерстве ногой и решают вопросы- не чета этому школьнику
20.01.2020 12:23
- гость -
чего хрень-то пишите?
Промышленность в Алтайском крае посерьезнее, чем в Новосибирске будет.
Задача министра не у станка стоять, а взаимодействовать с Москвой и СФО. Химочка это умеет делать. Его работа в гор.администрации тому подтверждение.
Правильное назначение
укажите его конкретные достижения и заслуги на прежнем рабочем месте?
вот сделал то-то и то-то для города
укажите его конкретные достижения и заслуги на прежнем рабочем месте?
вот сделал то-то и то-то для города
да не было достижений, кроме того, что он, лично, сотни тысяч горожан на лестнице и барбате насчитал.
20.01.2020 13:13
- гость -
ответа нет
Защитники Химочки не нашли достижений в интернете....Сейчас обед закончится у них и они такое на свет вытащат что подвиг Путина померкнет.
какие нахрен министры??? чего тут министеровать напридумали сами себе званий и регалий!!!! смешно! так сидеть для галочки!