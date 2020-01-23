Мы созрели. Депутат Мордовин о поправках к Конституции, меняющих политическую систему

Владимир Путин запустил в России новую политическую реформу. Оценивать ее последствия можно еще долго, но одно понятно сразу: поправки в Конституцию будут исторически важными. На эту тему на радио "Эхо Москвы в Барнауле" прошел эфир с участием депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, заместителя главы комитета по местному самоуправлению Ивана Мордовина. Весь эфир доступен в нашем плеере, самое интересное слушайте на этих отрезках времени:

02:17 В России произойдет изменение системы сдержек и противовесов, изменится баланс властей: усиление роли парламента и Госсовета, Конституционного суда, новые полномочия президента.

04:14 "Мы созрели на эти изменения. Возник запрос".

05:46 "Нужно понять, какой стране ты служишь".

06:50 Помните, как было в 90-х? Когда зарплату не платили, пенсии были нищенские. Конституция закрепит, что больше так власть с народом поступать не должна.

09:06 Это сейчас отношения президента, законодательной и исполнительной властей без конфликтов, но что будет завтра.

10:37 Путин думает о том, какой будет Россия, какие сложности ее ждут в будущем.

11:50 Муниципалитетам будут давать больше денег на исполнение полномочий. Но это не точно.

21:20 "Всех волнует судьба Путина как национального лидера страны".

22:28 С года принятия (1993) в Конституции не было масштабных изменений, но было 15 небольших.

24:25 Все граждане страны смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. (Для понимания: по закону никакого голосования можно и не проводить именно по этим поправкам, так что их приняли бы и без мнения народа.)

25:18 За все поправки будет пакетное голосование, выбрать что-то из списка не получится. Все или ничего.