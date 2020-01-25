Дети попадают в реанимацию. Чем опасен снюс и как с ним борются в Алтайском крае

В конце 2019 года в Алтайском крае очень много говорили про снюс. Сколько на самом деле детей и подростков его употребляют – точно никто не скажет. До наркодиспансера доходят единицы. А все потому, что либо родители не понимают, что ребенок "подсел" на эту опасную моду, либо боятся огласки. Наркотик это или нет, почему он был в свободной продаже и как увидеть зависимость в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали начальника отдела за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания краевого Роспотребнадзора Елена Боброва и заведующая диспансерно-поликлиническим отделением краевого наркодиспансера Наталья Казанцева.

01:17 Снюс – это что такое? Табак или не табак?

02:22 Не снюсом единым. Какие еще подобные вещи существуют, как они выглядят и насколько они безопасны.

04:45 Такие "игрушки" пугают даже наркологов. Они очень опасны: в России есть примеры, когда дети после снюса попадали в реанимацию.

06:54 Раздражительность, потеря интереса в учебе и досугу, слабость, снижение аппетита – признаки того, что ребенок или подросток что-то употребляет.

07:41 Не бойтесь идти к наркологу. Самостоятельное обращение полностью анонимно, а помощь психолога, социальных работников и врачей, а также лечение – бесплатны.

08:38 Часто родители до последнего не верят, что их ребенок что-то принимает. А проверить просто: в наркодиспансере есть лаборатория, которая позволяет определить более 700 тысяч наркотических и психотропных веществ.

12:18 Когда по Алтайскому краю прошла волна сообщений о снюсе, в наркодиспансер обратились родители около 20 детей. Медики успели всем вовремя помочь. А представляете, сколько постеснялось или просто не знают, что их чада употребляют.

14:30 Из 10 пробующих никотинсодержащие вещества 8-9 человек становятся зависимыми в короткие сроки. Никотин на втором месте после героина по степени зависимости и невозможности от нее избавиться.

16:10 В конце прошлого года Роспотребнадзор и другие ведомства провели массовые проверки. Из оборота изъяли около 3000 единиц такого товара. Большая его часть – российского производства (и, кстати, в Новосибирске тоже производят).

19:25 Законодательство пока не ограничивает продажу никотинсодержащей продукции.

23:10 8-385-2-6-54-27 – телефон горячей линии Роспотребнадзора, куда можно сообщить о точках продажи такой продукции.

23:50 Нужно искать причину, почему ребенок стал употреблять. Часто проблему должен решать не столько нарколог, столько психолог.

26:30 Лечение длительное – не менее года.