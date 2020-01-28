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Надо ли заклеивать камеру на ноутбуке и что о вас расскажет номер телефона

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Все, что попало в интернет, сохранится там навсегда

Социальные сети построены по принципу игровой механики: лайки, виртуальные подарки, бонусы затягивают нас все больше и больше. Но если для человека это просто возможность показать свою (или желаемую) красивую жизнь, то для профессионалов в сети – огромный заработок на сборе персональных данных. Почему мы говорим об этом именно сегодня? 28 января – Международный день защиты персональных данных. Советы по сохранению личной информации в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" дал директор некоммерческой организации АНО "Систематика" Вячеслав Криковцов. Слушайте весь выпуск через наш плеер, а самые интересные моменты на этих отрезках времени:

01:27 Сейчас дети хотят стать блогерами (большинство даже не понимают, что это тоже труд, а не просто публикация чего угодно), они открыты миру и хотят о себе много рассказывать.

02:20 Раньше воры целенаправленно добывали информацию о тех, кто покупает квартиру (идет на сделку с деньгами), когда хозяева уезжают в отпуск и жилье остается без присмотра, а теперь люди о покупке жилья и отъезде сами все рассказывают в соцсетях, еще и с геотегами.

03:30 Реальный случай: семья выиграла деньги в лотерею, даже еще на руки их не получили, а ребенок уже похвастался об этом в соцсетях (с геотегом), пришли люди с битами и потребовали их отдать. Все закончилось хорошо, поскольку на место успела приехать полиция. Повезло дважды: и выиграли, и не потеряли.

04:15 Не верьте чужой счастливой жизни в соцсетях. Это все ненастоящее. Главная опасность – распространение информации о себе. Ее может увидеть и собрать кто угодно.

04:47 Есть такое приложение – FindFace, которое собирает лица в сецсетях и может их потом распознавать по камерам. Причем тут спецслужбы и фильмы для взрослых? А вот послушайте.

06:30 Все, что попало в интернет, останется там навсегда. Даже если вы это удалите. Так делает, например, специальный американский сервис, который собирает и хранит информацию из сети. Закон о забвении? Нет, на 100% он не работает.

08:45 Что именно не стоит публиковать в интернете (спойлер: "голые попы детей", а еще номер школы ребенка, номер телефона и многое другое).

10:00 Номер телефона – особая категория информации. Это не просто контакт, на который можно слать спам-СМС, это ключ к соцсетям, паспортным данным (SIM-карту дают по паспорту) и даже ко входу в ваши аккаунты на госуслугах, к банковским счетам и другим сервисам, привязанным к сотовому. Но как это работает и как избежать утечки информации?

14:15 У каждого приложения есть условия пользования. Перед тем, как ткнуть галочку "согласен", почитайте внимательно.

17:25 Мир соцсетей построен на игровой механике. Лайк, подарочки в "Одноклассниках" – это быстрая награда, которая дает тебе ощущение удовлетворенности. И хочется выкладывать все больше и больше фотографий, чтобы собирать все больше лайков.

19:07 США разработали закон "Coppa" о защите конфиденциальности детей в YouTube. Как это работает и что изменилось? 

21:25 Человек – товар для соцсетей.

25:30 Почему в соцсетях часто всплывает реклама с товаром, о котором ты недавно с кем-то говорил? Нас все-таки подслушивают?

28:15 И надо ли заклеивать камеры на ноутбуках и компьютерах.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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