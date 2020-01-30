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Это вам не БАД: как кедровые орехи и алтайские травы без химии помогают здоровью

, ИА "Амител"
Продукция алтайской компании, укрепляя суставы и избавляя от кашля, покоряет российский рынок и зарубежье

Производственная компания "Алвитта" выпускает продукты для здорового образа жизни. На сегодняшний день это несколько линеек бальзамов, сиропов и так называемых быстрочаев, которые, по заверениям производителя, гораздо полезнее различного рода лимонадов. После очередной поездки в составе алтайской делегации на продовольственную выставку, организованную Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства, предприятие начало работу над линией продуктов без содержания сахара.

Руководитель "Алвитты" Дмитрий Боровик в эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" рассказал, какие еще планы стоят перед молодой компанией и почему этот бизнес он сам называет благородным.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

00:59 Великие дела начинаются с малого. А вернее, с малых лет. Дмитрий Боровик с детства причастен к сфере производства. Прошло больше 15 лет с начала его свободного плавания по просторам предпринимательства, а он так и не привык называть себя бизнесменом, предпочитая звание "производственник".

03:47 Понимание работы больших предприятий, в том числе общение внутри коллектива, налаживание внешних коммуникаций, организация производственных процессов стали хорошим подспорьем для развития собственного дела. При этом не одного. Дмитрий Боровик начинал с производства тротуарной плитки – компания работает до сих пор. На сегодняшний день под его кураторством также успешно функционируют предприятия в сфере IT-технологий, офсетной печати. И все свои силы предприниматель отдает новому "детищу" – производственной компании по созданию полезных бальзамов, чаев и сиропов.

07:16 Свой новый бизнес Дмитрий Боровик называет благородным, потому что результат работы помогает людям поддерживать здоровье и быстрее восстанавливаться в случае болезни. В основе продукции под брендом "Алвитта" – натуральные компоненты, выращенные на Алтае. Краснеть за товар не приходится, потому что "пробу" снимают всем коллективом.

09:38 В состав каждого своего продукта команда "Алвитты" добавляет кедровый орех. Его целительные свойства известны давно и имеют неподдельную ценность. Однако на рынке складывается ситуация, когда зарубежные предприниматели скупают кедр в России, и в частности на Алтае, лишают его масла, полезных веществ, "приукрашивают" для товарного вида и снова привозят в нашу страну. И, к сожалению, по словам Дмитрия, многие отечественные производители стали поступать так же.

13:54 Что такое бизнес по-честному? Это когда от покупателей ничего не скрывают. Когда в составе производимых продуктов все прозрачно, без преувеличений и прикрас. Но товары на полках магазинов зачастую можно сравнить с котом в мешке.

18:16  Продовольственная компания "Алвитта" благодаря сотрудничеству с Алтайским фондом МСП вывезла свою продукцию на крупнейшие выставки – WorldFood Moscow 2019, Сибирскую продовольственную неделю в Новосибирске и в Казахстан. А это новые контракты, связи и заявка о себе на престижных экономических мероприятиях. Дружба с Фондом крепнет. А начиналось все с Алтайского фонда микрозаймов – именно тогда, 10 лет назад, Дмитрий Боровик увидел, что господдержка дает большие возможности для развития бизнеса.

22:31 Эффект от участия в выставках в составе коллективного стенда Алтайского края Дмитрий называет грандиозным. Кроме расширения границ сбыта своей продукции, бизнес получает значительную экономию средств, потому как Алтайский фонд МСП большую часть трат берет на себя.

25:48 Продукцию алтайской компании "Алвитта" уже ждут в Москве, и в частности на Рублевке. Следующим этапом своего развития предприятие видит в покорении Европы. Там другие требования к упаковке и сертификации. Например, немцев не привлекает яркая этикетка товара, для них важна уверенность в качестве продукта. И компания "Алвитта" намерена убедить их в своем высоком уровне.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2020 12:15
- гость -

на счёт Алтайских.
человеку особенно эффективно помогут природные компоненты собранные там где он родился и (или) всю жизнь прожил

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