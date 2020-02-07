Метание валенок и петанк: как пройдет зимняя спартакиада предпринимателей на Алтае

Алтайские бизнесмены примут участие в первой зимней спартакиаде предпринимателей региона. Соревнования состоятся при поддержке Ассоциации победителей олимпиад России и Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. О спартакиаде, связи бизнеса и спорта в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал организатор мероприятия и руководитель компании "На спорте" Виктор Будённый.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:30 Идея провести спартакиаду предпринимателей Алтайского края возникла на основе противодействия бизнеса с бизнесом. Каждый хочет доказать, что он лучший, но хочется, чтобы конкуренция была здоровой. В мае прошлого года состоялась такая спартакиада, тогда в ней приняло участие около 300 человек. Было очень весело, задорно и мелкие недоработки сгладились эмоциональным фоном. А перетягивание канатов стало самым зрелищным видом состязаний.

04:02 Команды были объединены по принципу бизнес-сообщества, например, команда Торгово-промышленной палаты, команда АПО России, команда власти была отдельно от команды Алтайского фонда МСП, объединенная команда Банковского союза.

05:05 Зимняя спартакиада предпринимателей Алтая пройдет 15-16 февраля в "Белокурихе-2". Инфраструктура этой площадки закрывает все потребности организаторов и спортсменов-бизнесменов.

06:50 На соревнованиях будут представлены такие виды спорта, как биатлон, горные лыжи, сноуборд, так как на них поступило больше всего заявок. Также будет алтайский бобслей – катание на тюбах, петанк, шахматы и пляжный волейбол на снегу.

15:51 Петанк – это прародитель керлинга. Правила примерно такие: на площадку выбрасывается маленький шарик – кошонет, задача команд – как можно ближе к этому шарику кинуть свой шар побольше. Эта игра не требует большой физической подготовки, здесь нужно уметь скоординировать свои действия так, чтобы пододвинуть свой шар как можно ближе к ориентиру.

20:08. Заявки на участие принимаются на сайте na-sporte-official.ru. Там есть и программа спартакиады, и требования. После того, как заявка будет отправлена, с участниками свяжется менеджер.

25:45 Бизнес ближе к спорту, чем к просто физической культуре. Предприниматель – это человек, который не столько хочет победить, сколько не хочет проиграть. Это уже не просто физкультура, это спорт, когда человек работает на результат. Спорт с бизнесом – это активная позиция. В спорте нельзя отдохнуть, уйти, пропустить, как и в бизнесе. Есть много перекликаний у спортсменов и предпринимателей.