Гарантированно выросла. Министр образования о зарплате учителей Алтайского края

В прошлом году в Алтайском крае изменили систему оплаты труда педагогов. Власти обещали, что в среднем зарплата вырастет на 1000-3000 рублей и считать будут более справедливо. О том, как у на самом деле изменились доходы учителей и остался ли в регионе педагог, получающий не выше уровня МРОТ, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал министр образования Максим Костенко. Беседу можно послушать в нашем плеере, а мы отметили самые интересные моменты:

02:00 При прежней системе ("ученико-час") почти 700 педагогов получали зарплату на уровне МРОТ (то есть чуть больше 11 тысяч), около 3000 человек – до 15 тысяч рублей. При новой системе окладная часть повысилась в 2,5 раза и составила 7010 рублей. В 2020 году она увеличится до 7300 рублей после индексации МРОТ на федеральном уровне.

02:50 Сегодня нет ни одного учителя, получающего на уровне "минималки", заверил министр. Минимальная зарплата – около 15 тысяч рублей (но это включая отчисления во внебюджетные фонды). В среднем рост на 1000-3000 рублей.

03:30 Реальный пример: если раньше начинающий педагог без опыта, стажа и категории в барнаульской школе раньше получал на уровне МРОТ, то теперь – чуть более 15 тысяч; у опытного учителя в сельской школе зарплата была 24 тысячи, стала – 29 тысяч.

05:50 Министр гарантирует: педагоги действительно увидели увеличение не на бумаге, а в кошельке.

09:50 Раньше было 12 составных пунктов зарплаты, сейчас – три. Это гарантированные и обязательные оклад и компенсация, а также зависящая от результатов труда и разная в каждом муниципалитете стимулирующая часть плюс коэффициенты (например, за наполняемость класса).

12:07 Зарплата выросла, а число свободных вакансий осталось прежним. Почему так?

13:39 В школах края – 180 вакансий, на которые не могут найти учителей более года. Они вошли в новый проект "Земский учитель" (для сел и городов с населением до 50 тысяч человек). Это такая общефедеральная база вакансий. На рабочие места в школах Алтая откликнулось более 550 человек, в том числе и из других регионов. Прошедшие конкурс (в 2020 году таких будет 44 человека) получат работу, жилье и 1 млн рублей. Ограничения по возрасту – до 55 лет.

18:01 16 тысяч педагогов в крае будут получать президентскую доплату за классное руководство 5000 рублей, также у них останется региональная доплата 1300-3500 рублей.

19:30 118 тысяч учеников начальных классов региона с 1 сентября 2020 года будут питаться бесплатно.

21:57 А тут – о новых школах (открытых в 2019 году и открываемых в 2020-м).

23:10 Чтобы ликвидировать вторую смену и заменить ветхие школы, нужно построить новые – на 46 тысяч мест (сегодня в крае учится 275 тысяч человек). В год вводят 7-8 тысяч новых мест.

24:50 В Барнауле и Бийске планируют построить школу на 1100 мест.

25:30 Если в новых районах краевой столицы еще можно строить новые учебные заведения, то в центре (где активная точечная застройка) места просто нет. Выход – пристрои к действующим школам.