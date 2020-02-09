Гарантированно выросла. Министр образования о зарплате учителей Алтайского края

В прошлом году в Алтайском крае изменили систему оплаты труда педагогов. Власти обещали, что в среднем зарплата вырастет на 1000-3000 рублей и считать будут более справедливо. О том, как у на самом деле изменились доходы учителей и остался ли в регионе педагог, получающий не выше уровня МРОТ, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал министр образования Максим Костенко. Беседу можно послушать в нашем плеере, а мы отметили самые интересные моменты:
02:00 При прежней системе ("ученико-час") почти 700 педагогов получали зарплату на уровне МРОТ (то есть чуть больше 11 тысяч), около 3000 человек – до 15 тысяч рублей. При новой системе окладная часть повысилась в 2,5 раза и составила 7010 рублей. В 2020 году она увеличится до 7300 рублей после индексации МРОТ на федеральном уровне.
02:50 Сегодня нет ни одного учителя, получающего на уровне "минималки", заверил министр. Минимальная зарплата – около 15 тысяч рублей (но это включая отчисления во внебюджетные фонды). В среднем рост на 1000-3000 рублей.
03:30 Реальный пример: если раньше начинающий педагог без опыта, стажа и категории в барнаульской школе раньше получал на уровне МРОТ, то теперь – чуть более 15 тысяч; у опытного учителя в сельской школе зарплата была 24 тысячи, стала – 29 тысяч.
05:50 Министр гарантирует: педагоги действительно увидели увеличение не на бумаге, а в кошельке.
09:50 Раньше было 12 составных пунктов зарплаты, сейчас – три. Это гарантированные и обязательные оклад и компенсация, а также зависящая от результатов труда и разная в каждом муниципалитете стимулирующая часть плюс коэффициенты (например, за наполняемость класса).
12:07 Зарплата выросла, а число свободных вакансий осталось прежним. Почему так?
13:39 В школах края – 180 вакансий, на которые не могут найти учителей более года. Они вошли в новый проект "Земский учитель" (для сел и городов с населением до 50 тысяч человек). Это такая общефедеральная база вакансий. На рабочие места в школах Алтая откликнулось более 550 человек, в том числе и из других регионов. Прошедшие конкурс (в 2020 году таких будет 44 человека) получат работу, жилье и 1 млн рублей. Ограничения по возрасту – до 55 лет.
18:01 16 тысяч педагогов в крае будут получать президентскую доплату за классное руководство 5000 рублей, также у них останется региональная доплата 1300-3500 рублей.
19:30 118 тысяч учеников начальных классов региона с 1 сентября 2020 года будут питаться бесплатно.
21:57 А тут – о новых школах (открытых в 2019 году и открываемых в 2020-м).
23:10 Чтобы ликвидировать вторую смену и заменить ветхие школы, нужно построить новые – на 46 тысяч мест (сегодня в крае учится 275 тысяч человек). В год вводят 7-8 тысяч новых мест.
24:50 В Барнауле и Бийске планируют построить школу на 1100 мест.
25:30 Если в новых районах краевой столицы еще можно строить новые учебные заведения, то в центре (где активная точечная застройка) места просто нет. Выход – пристрои к действующим школам.
Комментарии
У опытного учителя в сельской школе зарплата была 24 тысячи, стала – 29 тысяч.
Уважаемые педагоги ,у кого в селе такая зарплата,откликнитесь,пожалуйста!
Сейчас тролли, кремляди и пригожинцы проснутся и напишут как же хорошо они трудятся педагогами на селе получая 29 и даже больше.
Не знаю, как в селе, в городе очень сильно не у всех опытных и, в основном, кто по ночам тетрадки проверяет и к урокам готовится, потому что далеко не на ставку работает. Это я пропиндосских троллей успокоил. И чиновник, как всегда лукавит, это с подоходным налогом
Не знаю, как в селе, в городе очень сильно не у всех опытных и, в основном, кто по ночам тетрадки проверяет и к урокам готовится, потому что далеко не на ставку работает. Это я пропиндосских троллей успокоил. И чиновник, как всегда лукавит, это с подоходным налогом
Т.е. когда один учитель делает объем двух учителей, он вполне может получить одну нормальную зарплату.
Примерно два учителя делают объем трех учителей
Зарплата выросла, а число свободных вакансий осталось прежним. Почему так?
Сам задаёт вопрос,сам на него даёт ответ.
Реальный пример: если раньше начинающий педагог без опыта, стажа и категории в барнаульской школе раньше получал на уровне МРОТ, то теперь – чуть более 15 тысяч.
Кто после ВУЗА пойдет работать в школу на зарплату чуть более 15 тысяч???Кто???????Проверять по ночам тетради,писать планы,заполнять бумаги.Кто из молодежи хочет,чтобы его работа и жизнь подвергалась бесконечной критике как со стороны родителей,так и со стороны учеников?
Кто после ВУЗА пойдет работать в школу на зарплату чуть более 15 тысяч???Кто???????
Мамкины эксперты. во главе с Катей Четошниковой считают, что этого вполне достаточно.
Пед.университет по специальности"Технология ".
Есть выбор: работать в фирме по производству мебели(40 000), в полиции (со всеми льготами) ,можно пойти продавцом-консультантом( от 25000) или учителем(чуть более 15 тысяч)))))).
Молодежь,выбор за вами! В какой ещё отрасли после университета предлагают такую высокую зарплату: чуть более 15 тысяч? Заметьте,не 16 000,не 15 500,а....