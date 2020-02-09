Воскресенье, 9 Февраль, 06:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,47
€ 69,63
Обь
-2см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Подкасты

Гарантированно выросла. Министр образования о зарплате учителей Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На сколько увеличились доходы педагогов и почему тогда учителей все равно не хватает

В прошлом году в Алтайском крае изменили систему оплаты труда педагогов. Власти обещали, что в среднем зарплата вырастет на 1000-3000 рублей и считать будут более справедливо. О том, как у на самом деле изменились доходы учителей и остался ли в регионе педагог, получающий не выше уровня МРОТ, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал министр образования Максим Костенко. Беседу можно послушать в нашем плеере, а мы отметили самые интересные моменты:

02:00 При прежней системе ("ученико-час") почти 700 педагогов получали зарплату на уровне МРОТ (то есть чуть больше 11 тысяч), около 3000 человек – до 15 тысяч рублей. При новой системе окладная часть повысилась в 2,5 раза и составила 7010 рублей. В 2020 году она увеличится до 7300 рублей после индексации МРОТ на федеральном уровне.

02:50 Сегодня нет ни одного учителя, получающего на уровне "минималки", заверил министр. Минимальная зарплата – около 15 тысяч рублей (но это включая отчисления во внебюджетные фонды). В среднем рост на 1000-3000 рублей. 

03:30 Реальный пример: если раньше начинающий педагог без опыта, стажа и категории в барнаульской школе раньше получал на уровне МРОТ, то теперь – чуть более 15 тысяч; у опытного учителя в сельской школе зарплата была 24 тысячи, стала – 29 тысяч.

05:50 Министр гарантирует: педагоги действительно увидели увеличение не на бумаге, а в кошельке.

09:50 Раньше было 12 составных пунктов зарплаты, сейчас – три. Это гарантированные и обязательные оклад и компенсация, а также зависящая от результатов труда и разная в каждом муниципалитете стимулирующая часть плюс коэффициенты (например, за наполняемость класса).

12:07 Зарплата выросла, а число свободных вакансий осталось прежним. Почему так? 

13:39 В школах края – 180 вакансий, на которые не могут найти учителей более года. Они вошли в новый проект "Земский учитель" (для сел и городов с населением до 50 тысяч человек). Это такая общефедеральная база вакансий. На рабочие места в школах Алтая откликнулось более 550 человек, в том числе и из других регионов. Прошедшие конкурс (в 2020 году таких будет 44 человека) получат работу, жилье и 1 млн рублей. Ограничения по возрасту – до 55 лет. 

18:01 16 тысяч педагогов в крае будут получать президентскую доплату за классное руководство 5000 рублей, также у них останется региональная доплата 1300-3500 рублей.

19:30 118 тысяч учеников начальных классов региона с 1 сентября 2020 года будут питаться бесплатно. 

21:57 А тут – о новых школах (открытых в 2019 году и открываемых в 2020-м).

23:10 Чтобы ликвидировать вторую смену и заменить ветхие школы, нужно построить новые – на 46 тысяч мест (сегодня в крае учится 275 тысяч человек). В год вводят 7-8 тысяч новых мест. 

24:50 В Барнауле и Бийске планируют построить школу на 1100 мест. 

25:30 Если в новых районах краевой столицы еще можно строить новые учебные заведения, то в центре (где активная точечная застройка) места просто нет. Выход – пристрои к действующим школам.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
06:35
Что такое Неделя о мытаре и фарисее и почему на ней не соблюдают пост? 1
06:17
Фильмы ужасов отдыхают: учебные манекены стоматологов 3
06:01
Гарантированно выросла. Министр образования о зарплате учителей Алтайского края 0
23:18
Светофор упал и разбился в Барнауле 0
22:29
Военный в Таиланде убил 17 человек и захватил заложников в ТЦ 0
21:24
ИА "Амител" вошло в число победителей конкурса "Вместе медиа – 2020" 0
20:33
Пассажирский автобус слетел с трассы в Алтайском крае 0
20:15
Снежная глыба едва не убила двух прохожих в Барнауле. Видео 0
19:47
Жительница Алтая случайно убила дочь и напала с ножом на знакомую 0
19:07
Бийск временно останется без двух маршрутов трамваев 0
18:34
Липецким школьникам из бедных семей запретили пить из кулера 6
18:05
"Теперь я видел все". В алтайских сугробах застрял БелАЗ 2
17:35
Жительница Барнаула стала участницей шоу "Поле чудес" 1
16:54
Минздрав контролирует ситуацию с масками в аптеках Алтайского края 1
16:16
"Воспитателей тоже унижают". Дети из алтайского детдома просят о помощи 21
15:24
Соцсети: алтайская школьница погибла, вдохнув газ для зажигалки 37
14:55
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале 0
14:35
Сотрудник барнаульского зоопарка привез питомца в студию Первого канала 0
14:02
Почти 200 жителей Алтая осудили за торговлю наркотиками 1
13:34
Рекордное тепло пришло в Антарктиду. Такой жары там еще не было 11
12:57
Три автомобиля столкнулись в Барнауле 1
12:26
Жители Алтая массово скупают защитные маски в аптеках 17
11:53
Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем и чем опасен пересып 1
11:29
Алтайский край получит 10 млрд рублей как отстающий регион 20
10:57
Два грузовика столкнулись на трассе Славгород – Барнаул 0
10:28
Волочкова назвала эталон мужчины 8
09:50
Охрана госкомпании заказала биты и наклейки с надписью "Обама чмо" 9
09:15
Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае 0
08:45
Общественники жалуются на разрушение особняка Лесневского в Барнауле 17
08:05
Как десять "однушек". Самую большую квартиру Барнаула продают за 15 млн рублей 10
07:44
Известный бар, где обедал Валуев, продают на Алтае за 2 миллиона рублей 2
07:29
Лыжная гонка и театральный уикенд. Куда сходить в Барнауле в жаркие выходные февраля 1
07:01
Одна мармеладка как 15 сигарет: почему запреты не мешают продаже снюса на Алтае 8
06:41
Апельсины, нижнее белье и бутылки: как китайцы спасаются от коронавируса 2
06:23
Директор аэропорта Барнаула прояснил детали продажи объекта компании "Новапорт" 16
06:04
Центробанк снизил ключевую ставку до 6%. Что это изменит? 4
06:00
Тепло, но ветрено. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 8 февраля 0
23:31
Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в Татарстане 12
22:40
Спасибо за счастливое студенчество. Последний Subway закрылся в Барнауле 3
22:10
Оставленный на каменской трассе пес все еще ждет возвращения хозяина 5
21:46
Анестезиолог в интернете похвастался тем, что убивал больных ветеранов 4
21:10
"Упал на нож": россиянина оправдали за убийство гея на вокзале 4
20:41
Прямой автобусный рейс до Шерегеша откроют из Барнаула 0
20:17
На территории американского посольства в Индии изнасиловали ребенка 2
19:40
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% 2
19:24
Регина Дубовицкая посоветовала россиянам не доживать до старости 10
18:43
Очевидцы: пенсионерку зажало в дверях троллейбуса и протащило по дороге в Рубцовске 0
18:00
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за январь 2020 года 0
17:50
60 здоровых китайцев посадили на карантин в Екатеринбурге 5
17:35
Архитектура будущего: в Барнауле открылась интересная выставка студентов АлтГТУ 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.