А это не заразно? Кто и как в Барнауле лечит псориаз

Удивительное дело: псориаз не излечить навсегда, но бороться с ним надо. Что это за заболевание и как против него действуют ультрафиолетовые лучи? Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали представители известного барнаульского "Псориаз Центра": руководитель медицинской организации Анастасия Осипова и врач-дерматолог Вероника Кархова. Кстати, весь эфир можно прослушать в нашем плеере.

Ведущая: Псориаз. Звучит страшно. Что это за болезнь такая?

Вероника Кархова: Псориаз – заболевания, при котором на коже появляются бляшки красного цвета с обильными серебристо-белыми чешуйками. Они могут быть везде: на лице, руках, ногах, на теле, ногтях и даже гениталиях. Это не опасное заболевание, оно не приводит к инвалидизации, от него не умирают. Но если это открытая часть тела и болезнь видна окружающим, то, конечно, очень неприятно. Многие не знают, что псориаз не заразен и заболеть могут даже социально благополучные люди.

Ведущий: А кто и из-за чего им может заболеть?

Вероника Кархова: Псориаз изучен хорошо, но точные причины его возникновения до конца не понятны. Есть много теорий. Например, о наследственной передаче. Также к болезни могут приводить психоэмоциональные факторы: личные переживания, проблемы на работе, стрессы. А еще инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп, тонзиллит), обострения хронических заболеваний внутренних органов и даже смена климата. Некоторые ученые связывают развитие псориаза с гормональными перестройками организма (в 11-13 лет и 45-50 лет).

Ведущая: И много больных?

Анастасия Осипова: Это распространение заболевание. Им болеют 2-2,5% населения, а в крупных городах – 5%. Это связано с экологией, ритмом жизни. В Барнауле, например, около 12 тысяч людей с псориазом. Болеют и мужчины, и женщины, как на первом месяце жизни, так и в пожилом возрасте.

Ведущая: А имеет значение, когда обращаться к врачу? Проще говоря, надо ли сразу бежать на прием, когда появились высыпания?

Анастасия Осипова: Прежде всего надо понять, какое именно это высыпание. Ведь люди часто сами ставят себе диагноз с помощью "Гугла". Видят картинки, ужасаются, бегут в аптеку, покупают непонятные лекарства. У нас бывают случаи, когда человек, начитавшись страшных историй, приходит к нам якобы с псориазом. А оказывается, это банальный дерматит, с которым легко справиться. Диагноз может поставить только врач.

Вероника Кархова: Однозначно, только врач. И мой главный совет – не занимайтесь самолечением. Хорошо, если на вашу просьбу в аптеке "дать что-нибудь вот от этого" фармацевт попадет в точку и даст действительно что-то полезное. Но чаще рекомендуют совсем не то, что надо. Мало того, что эффекта не будет, так и усугубиться может.

Если на коже появляются высыпания – обращайтесь к дерматологу. Если высыпаний немного, то мы рекомендуем использовать наружные средства лечения. Если высыпания многочисленные, то и лечение более серьезное. Это может быть и системная терапия, и фототерапия, ПУВА-терапия.

Ведущая: Что такое ПУВА?

Вероника Кархова: ПУВА – комбинированное воздействие на кожу лекарственного препарата и ультрафиолетовых лучей. В качестве лекарства мы используем фотосенсибилизаторы растительного происхождения, которые повышают чувствительность кожи к УФ-лучам.

Лучи же воздействуют на больного в специальной ПУВА-кабине, внешне напоминающей кабины в соляриях. Только лучи, которые мы используем, не опасны, они не вызывают рак, но при этом оказывают отличное лечебное действие. Приятный бонус – во время лечения человек получает красивый (и безопасный!) загар.

Методика безопасна и высокоэффективна. Во-первых, примерно у 80% пациентов это лечение позволяет достигать длительной ремиссии – 6-12 месяцев (это очень много, больные псориазом меня поймут). Во-вторых, эффект от лечения проявляется достаточно быстро – уже к седьмой-девятой процедуре происходит очищение кожи от псориатических высыпаний. В-третьих, ПУВА-терапия проводится в амбулаторных условиях, то есть не нужно ложиться в стационар. Человек продолжает вести привычный образ жизни без отрыва от работы и учебы, не испытывает дополнительного стресса.

Ведущая: Есть какие-то противопоказания?

Вероника Кархова: Есть два основных. Первое – это наличие сопутствующих заболеваний. Поэтому мы на первом приеме подробно обсуждаем все болезни нашего пациента. Если есть какие-то сомнения, то отправляем на консультацию к профильному специалисту.

Второе – это возрастное ограничение для проведения ПУВА-терапии, препараты разрешены только с 18 лет. Псориаз может появиться и в детском возрасте, и таких больных все больше. Им ПУВА проводить нельзя, но есть другие методы лечения с использованием наружных препаратов.

Ведущая: Как проходит лечение? Это не больно?

Вероника Кархова: Это совершенно не больно, никакого дискомфорта. За несколько часов до процедуры пациент принимает внутрь назначенные врачом фотосенсибилизаторы. Приезжают в центр три раза в неделю (в среднем 15-20 процедур, около 1,5-2 месяцев). Проходит это в ПУВА-кабине, длится около 15 минут. Количество, периодичность, длительность – все определяет врач индивидуально для каждого пациента. Остальные препараты в процессе лечения индивидуальны.

Ведущая: И все, дальше обычная жизнь?

Анастасия Осипова: Конечно, но нужно соблюдать рекомендации. Главная из них – отказ от алкоголя, который является основным провокатором болезни. Обязательно нужно следить за общим состоянием здоровья, не допускать заболевания вирусными инфекциями, больше находиться на свежем воздухе, избегать стрессов.

Ведущая: И все-таки, псориаз можно вылечить раз и навсегда?

Вероника Кархова: К сожалению, нет. Такой методики нет. Все лечение направлено только на достижение ремиссии.

Ведущая: Но лечиться надо?

Вероника Кархова: Обязательно. Многие наши пациенты до нас пробовали разные виды лечения. Не получалось. Опустили руки. Раз не лечится – то и зачем лечить, думают они. Но тяжесть псориаза нарастает: увеличивается площадь поражения, бляшки становятся более тяжелыми.

Клиника "Псориаз-центр"

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