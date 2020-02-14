"В семье нужны разборки". Мужские мысли о любви, браках и разводах в подкасте amic.ru

Друзья, у нас очередная премьера. Мы в редакции amic.ru решили поэкспериментировать и попробовать себя в новом, невероятно популярном формате и запустили подкасты. Говорим о том, как мы тут в провинции живем, чего хотим и о чем думаем.
Первый эпизод подкаста "Как вы тут живете?!" о любви (ну еще бы, 14 февраля). Вместе с психологом Андреем Шишмаревым разбираемся в том, как подкатить к девушке, доказать свою любовь без дорогих подарков и не развестись через две недели после свадьбы.
В общем, слушайте эпизод-эксперимент, пишите комментарии, желайте нам удачи и любите наш подкаст (ну 14 февраля же!).
У микрофонов:
Вячеслав Кондаков – человек, который считает, что лучший подарок – хороший ужин
Илья Звягинцев – человек, который женился, чтобы купить PS4
Андрей Шишмарев – человек, который как герой Мэла Гибсона знает, чего хотят женщины
Магия звука:
Евгений Козлов – заставит вас полюбить любой голос
И вот о чем мы поговорили:
02:14: День всех влюбленных. Отмечать или не отмечать
04:09: Нужен ли повод для того, чтобы радовать любимых
05:21: Что подарить девушке. Спойлер: не айфон
07:21: Как в 2020 году знакомиться с девушками и зачем слушать свое тело
10:30: Девушка тоже может сделать первый шаг / Что общего у мужчин с прохладительными напитками
11:30: Проиграть битву, но не войну. Как реагировать на отказы девушек
14:31: Почему нужно уметь договариваться и как это делать
22:06: Зачем люди разводятся и как сохранить свою семью
Слушайте подкаст "Как вы тут живете?!" от amic.ru на Soundcloud и в соцсети "ВКонтакте".
Комментарии
А иногда и подзатыльник можно. Но в пределах нормы
Ребята, послушал. Со многим не согласен, но психолог говорил порой умные вещи.
Особенно повеселило "Девушке может быть все равно машина это будет или цветочек или рафаэлочка"