"В семье нужны разборки". Мужские мысли о любви, браках и разводах в подкасте amic.ru

Друзья, у нас очередная премьера. Мы в редакции amic.ru решили поэкспериментировать и попробовать себя в новом, невероятно популярном формате и запустили подкасты. Говорим о том, как мы тут в провинции живем, чего хотим и о чем думаем.

Первый эпизод подкаста "Как вы тут живете?!" о любви (ну еще бы, 14 февраля). Вместе с психологом Андреем Шишмаревым разбираемся в том, как подкатить к девушке, доказать свою любовь без дорогих подарков и не развестись через две недели после свадьбы.

В общем, слушайте эпизод-эксперимент, пишите комментарии, желайте нам удачи и любите наш подкаст (ну 14 февраля же!).

У микрофонов:

Вячеслав Кондаков – человек, который считает, что лучший подарок – хороший ужин

Илья Звягинцев – человек, который женился, чтобы купить PS4

Андрей Шишмарев – человек, который как герой Мэла Гибсона знает, чего хотят женщины

Магия звука:

Евгений Козлов – заставит вас полюбить любой голос

И вот о чем мы поговорили:

02:14: День всех влюбленных. Отмечать или не отмечать

04:09: Нужен ли повод для того, чтобы радовать любимых

05:21: Что подарить девушке. Спойлер: не айфон

07:21: Как в 2020 году знакомиться с девушками и зачем слушать свое тело

10:30: Девушка тоже может сделать первый шаг / Что общего у мужчин с прохладительными напитками

11:30: Проиграть битву, но не войну. Как реагировать на отказы девушек

14:31: Почему нужно уметь договариваться и как это делать

22:06: Зачем люди разводятся и как сохранить свою семью

Слушайте подкаст "Как вы тут живете?!" от amic.ru на Soundcloud и в соцсети "ВКонтакте".