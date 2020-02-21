Уникальный и зеленый: как и где на Алтае производят элитный сыр с васаби

С 10 по 14 февраля предприятия Алтайского края принимали участие в крупнейшей выставке продуктов питания на территории России "Продэкспо-2020" при содействии Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Всего на коллективных стендах Алтайского края работали более 30 организаций, еще 13 компаний представляли свои товары вниманию посетителей на индивидуальных стендах. О том, как для алтайских бизнесменов прошла выставка, в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказала коммерческий директор Новоалтайского маслосырзавода Татьяна Кочкина.

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Слушайте подкаст и вы узнаете:

3:00 "Маслосырзавод в Новоалтайске – это семейный бизнес семьи Газукиных. В 2016 году на территории зоны ТСР "Новоалтайск" было заложено строительство. Буквально в течение года был возведен завод с нуля, полностью оснащен новым испанским оборудованием. Все монтажные работы производились уже в апреле 2018 года и в июне-июле были пробные запуски. Полноценно завод стал функционировать в августе. По сути, на рынке плотно мы находимся порядка 1,5 лет".

5:34 Рецепт уникального сыра – заслуга гениальных технологов, а также директора по производству Елены Беловой. На сегодняшний момент завод производит интересный продукт – сыр "Васабич" и "Раут".

8:28 Источник сырья – это предгорье Алтая. Именно там самое хорошее молоко, как по белку, так и по соматике. Из этого складывается высокая цена продукта и логистика. В Центральной части России, Московской области, Уральском федеральном округе этот сыр продается от тысячи рублей. Например, в этом году в торговой сети "Ашан" сыр "Васабич" жители края могли купить за 1190 рублей.

14:42 Каждый сорт сыра вызревает по-разному. Есть полутвердые сыры – их срок вызревания 30 суток. Есть твердые – например, "Раут", который может продаваться шестидесятидневной зрелости, а может и полугодовалой зрелости, и даже годовалой. Чем дольше твердый сыр зреет, тем он лучше.

19:31 На сегодняшний момент поставки сыра производятся в одиннадцать регионов. Это Центральный федеральный округ, Краснодарский край, Уральский федеральный округ, Новосибирск, Дальневосточный регион. Ряд контрактов были заключены с зарубежными компаниями из Казахстана, которые очень хотят покупать алтайский сыр. Первая поставка продукции планируется в марте.

23:00 Фонд МСП очень помогает заводу в реализации программ, которые позволяют возмещать расходы. Недавно предприятие произвело замену юридического лица и понесло огромные финансовые потери. Все документы были сделаны на "Покровскую сыроварню", а нужно было переименовать в Новоалтайский маслосырзавод. И фонд МСП помог заводу, оплатив сертификацию.