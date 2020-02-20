"1 января Барнаул выглядит так же": житель Китая о коронавирусе в подкасте на amic.ru

Кто виноват в распространении коронавируса: летучие мыши, панголины, змеи или Трамп? Ответа на этот вопрос у жителей Китая нет, но есть карантин, больницы и простаивающие заводы.

В интернете и по телевизору мы видим пустые города, падающих на улице людей и полицейских, которые силой заталкивают больных в машины скорой помощи. Но действительно ли все так, как нам показывают?

О том, как живет Китай во время эпидемии, почему коронавирус стал экономической проблемой и стоит ли бояться заражения жителям Алтайского края, мы поговорили во втором эпизоде подкаста "Как вы тут живете?!" на amic.ru. Разобраться в этих вопросах нам помог человек, который уже четыре года живет в Китае, предприниматель, бизнес которого встал из-за распространения болезни, – Кирилл Конев.

У микрофонов:

Кирилл Конев – директор компании Evok-group. Живет и работает в Китае

Илья Звягинцев – хотел стать директором чего-нибудь, но не срослось. Живет и работает где придется

Магия звука:

Евгений Козлов – человек, который делает из звука конфету

И вот чем мы поговорили:

2:58 – Начало эпидемии и повод уехать из Китая

5:27 – Спекуляции на коронавирусе и откуда взялись фейки

7:26 – Карантин и как он повлиял на распространение болезни

14:00 – Как работают офисы и предприятия во время карантина

19:40 – Откуда взялся коронавирус и что с лекарством

24:00 – Как болезнь влияет на бизнес и экономику

27:57 – Стоит ли бояться посылок из Китая

31:03 – Сколько заболевших в провинции, которая ближе всего к Алтайскому краю

39:09 – Количество заболевших в России и стоит ли бояться вируса

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